Biathlon: Auch ohne Podest - Deutsche Athleten überzeugen in Nove Mesto

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Hanna Kebinger zeigte einen starken Verfolger. © Martin Schutt/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Samstag fortgesetzt. In Nove Mesto fanden zwei Verfolger statt. Norwegen jubelte, die deutschen Athleten lieferten solide Ergebnisse.

Nove Mesto - Beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto standen am Samstag zwei spannende Rennen an. Zwei Verfolger wurden gelaufen. Die deutschen Herren zeigten ein gutes Rennen, bei den Damen erreichte Hanna Kebinger ihr bestes Weltcupresultat.

Hanna Kebinger hat beim Verfolgungsrennen im tschechischen Nove Mesto das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Laufbahn in einem Einzelrennen erzielt. Die 25-Jährige landete am Samstag beim Sieg von Marte Olsbu Roeiseland auf dem siebten Rang (2 Schießfehler/+ 1:10,3 Minuten). Beste Athletin des Deutschen Skiverbandes war Denise Herrmann-Wick, die ihren sechsten Platz vom Sprintrennen bestätigte. Sie musste dreimal in die Strafrunde und kam 1:09,6 Minuten nach der Norwegerin Roeiseland ins Ziel.

Biathlon am Samstag: Schneider muss kurzfristig passen

Vanessa Voigt wurde Zwölfte (2/+ 2:03,4), Janina Hettich-Walz als 24. (3/+2:47,5) und Anna Weidel (3/+ 2:54,6) direkt dahinter konnten in den Kampf um die vorderen Plätze ebenfalls nicht eingreifen. Sophia Schneider stand wegen muskulären Problemen erst gar nicht am Start.

Die Entscheidung um den Sieg fiel in einem Dreikampf. Die Norwegerinnen Roeiseland und Ingrid Landmark Tandrevold (+ 2,2 Sekunden) mussten jeweils einmal in die Strafrunde und wiederholten dennoch ihren Doppelsieg vom Vortag. Dritte wurde die am Schießstand tadellose Anaïs Chevalier-Bouchet aus Frankreich (+ 15,3 Sekunden).

Biathlon: Der Endstand im Verfolger der Damen

1. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) 29:22.7 / 1 Strafrunde 3. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) + 2.2 / 1 3. Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) + 15.3 / 0 6. Denise Herrmann-Wick (Deutschland) + 1:09.6 / 3 7. Hanna Kebinger (Deutschland) + 1:10.3 / 2 12. Vanessa Voigt (Deutschland) + 2:03.4 / 2 24. Janina Hettich-Walz (Deutschland) + 2:47.5 / 3 25. Anna Weidel (Deutschland) + 2:54.6

Biathlon: Doll schrammt am Podest vorbei, Boe wieder nicht zu schlagen

Johannes Thingnes Boe hat nach dem Sprint auch den Biathlon-Verfolger in Nove Mesto gewonnen. Am Samstag setzte sich der Norweger klar vor seinem Bruder Tarjei und dem Schweden Martin Ponsiluoma durch.

Damit kann Boe seinen vierten Gesamtsieg so gut wie verbuchen. Bei fünf ausstehenden Einzelrennen in dieser Saison hat er einen Vorsprung von fast 400 Punkten auf seinen Landsmann Sturla Holm Laegreid. 450 können maximal noch erreicht werden. Mit seinem Sieg in Nove Mesto gewann Boe auch die Verfolgungswertung.

Biathlon: Doll zeigt starkes Rennen, Nawrath und Zobel holen auf

Aus deutscher Sicht zeigte in erster Linie Benedikt Doll ein starkes Rennen. Bis zur Zielgeraden war der Schwarzwälder auf Podestkurs, doch Ponsiluoma hatte den längeren Atem. Doll wurde mit zwei Strafrunden starker Vierter und machte acht Positionen gut.

Roman Rees als Neunter, Philipp Nawrath als Elfter, Justus Strelow als 17., David Zobel als 18. und Johannes Kühn als 21. komplettierten ein starkes deutsches Teamergebnis. Nawrath machte 19 Plätze gut, Zobel sogar deren 20.

Biathlon: Der Endstand im Verfolger der Herren

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 31:25.1 Minuten / 2 Strafrunden 2. Tarjei Boe (Norwegen) + 44.3 / 1 3. Martin Ponsiluoma (Schweden) + 1:11.0 / 5 4. Benedikt Doll (Deutschland) + 1:14.5 / 2 9. Roman Rees (Deutschland) + 1:43.1 / 3 11. Philipp Nawrath (Deutschland) + 2:00.9 / 3 17. Justus Strelow (Deutschland) + 2:26.2 / 2 18. David Zobel (Deutschland) + 2:28.1 / 1 21. Johannes Kühn (Deutschland) + 2:55.0 / 4

Am Sonntag werden die letzten Rennen beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto gelaufen. Um 11:30 Uhr startet die Mixed-Staffel, um 15:15 Uhr beginnt die Single-Mixed-Staffel. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Biathlon: Der Verfolger der Damen im Liveticker

Ziel: Roeiseland setzt sich kurz vorher ab und gewinnt auch den Verfolger. Tandrevold wird Zweite vor Chevalier-Bouchet.

Rennen: Es läuft auf einen Zielsprint hinaus.

Rennen: Konzentrieren wir uns auf die Spitze. Die Norwegerinnen kochen Chevalier-Bouchet ab. Tandrevold kämpft gegen Roeiseland um den Sieg.

Rennen: Herrmann-Wick hat sich fehlerfrei auf den siebten Platz verbessert, Kebinger ist Sechste.

Rennen: Auch Voigt patzt jetzt, das Rennen nimmt für die deutschen Damen ein bitteres Ende.

Rennen: Jetzt geht es zur Sache. Alle drei Spitzenreiterinnen treffen, das ist ja Wahnsinn. Kebinger muss zwei Strafrunden laufen, das ist bitter.

Rennen: Drei Damen führen, die Abstände dahinter sind auch sehr gering. Es kommt gleich zum Showdown beim letzten Schießen.

Rennen: Voigt ist 30 Sekunden zurück, Herrmann-Wick schon über eine Minute. Kebinger scheint die letzte deutsche Podestoption zu sein.

Rennen: Hettich-Walz muss zwei Runden laufen, Weidel trifft alles. Konzentrieren wir uns auf die Spitze. Kebinger ist Fünfte, nur 13 Sekunden fehlen auf Roeiseland.

Rennen: Roeiseland führt wieder, auch Tandrevold und Chevalier Bouchet treffen. Kebinger trifft alles, sie ist voll dabei. Herrmann-Wick ist mit zwei Fehlern raus. Voigt bleibt fehlerfrei dran.

Rennen: Wir sind gleich beim ersten von zwei Stehendschießen. Hier werden die Weichen in Richtung Podest gestellt.

Rennen: Das Feld ist unheimlich eng zusammen. Zehn Damen liegen innerhalb von 30 Sekunden.

Rennen: Auch Herrmann-Wick hat alle Optionen, ihr fehlen nur 30 Sekunden auf Chevalier-Bouchet.

Rennen: Weidel muss in die Runde, Hettich-Walz hat alles getroffen. Voigt und Kebinger sind nur 20 Sekunden hinter der Spitze.

Rennen: Roeiseland muss in die Strafrunde. Herrmann-Wick nutzt die Chance nicht, auch sie macht einen Fehler. Voigt und Kebinger kommen sauber durch und sind voll dabei.

Rennen: Roeiseland hat gut 25 Sekunden Vorsprung auf eine Gruppe, in der auch Herrmann-Wick ist.

Rennen: Es ist noch alles offen in diesem Rennen, gleich sehen wir das zweite Schießen.

Rennen: Herrmann-Wick fehlen 33 Sekunden auf Roeiseland, drei sind es nur aufs Podium. Voigt ist 43 Sekunden hinter der Spitze.

Rennen: Hettich-Walz, Kebinger und Weidel haben auch alles getroffen. Das geht hervorragend los hier.

Rennen: Roeiseland hält die Führung mit einem fehlerfreien Schießen. Tandrevold muss in die Strafrunde. Herrmann-Wick räumt alles ab, auch Voigt trifft alles.

Rennen: Einige Sekunden hat Herrmann-Wick schon aufgeholt, gleich sind wir am Schießstand.

Rennen: Alle deutsche Damen sind auf der Strecke. Voigt und Herrmann-Wick haben Podestchancen, Kebinger, Hettich-Walz und Weidel nur Außenseiterchancen.

Rennen: Zwei Kilometer werden gelaufen, dann geht es zum ersten Schießen.

Rennen: Es geht los, das Rennen ist eröffnet.

Rennen: Die Damen machen sich bereit, gleich geht es los.

Vor dem Rennen: 21 Sekunden nach Roeiseland geht Ingrid Landmark Tandrevold ins Rennen. Anais Chevalier-Bouchet ist 29 Sekunden zurück, Dorothea Wierer 35. Und dann kommen die zwei Deutschen.

Vor dem Rennen: Schneider lag ohnehin zwei Minuten zurück, ihr Ausfall fällt nicht schwer ins Gewicht. Umso besser sind die Ausgangslagen von Vanessa Voigt und Denise Herrmann. Beide liegen gut 37 Sekunden hinter Marte Olsbu Roeiseland, die gleich eröffnen wird.

Vor dem Rennen: Gleich geht es also in Nove Mesto weiter. Nur fünf deutsche Damen sind dabei, Sophia Schneider hat krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt.

Vor dem Rennen: Um 15:45 Uhr gehen dann die Damen ins Rennen. Wir sind um 15:30 Uhr im Liveticker zum Biathlon zurück.

Biathlon: Der Verfolger der Herren im Liveticker

Ziel: Johannes Thingnes Boe gewinnt klar vor seinem Bruder Tarjei. Wer holt sich den dritten Platz? Ponsiluoma und Doll fighten, der Schwede lässt sich das nicht mehr nehmen. Doll wird starker Vierter, das war ein exzellentes Rennen!

Rennen: Noch ist das Ding hier nicht entschieden. Doll hat Sichtkontakt. Der Schwede ist aber einige Meter voraus.

Rennen: Ponsiluoma setzt sich ein wenig ab, jetzt wird es eng für Doll. Am Anstieg darf er nicht abreißen lassen.

Rennen: Doll und Ponsiluoma gehen gemeinsam auf die Strecke. Das wird ein Zweikampf ums Podium. Beide sind starke Läufer. Das wird ein packendes Finish.

Rennen: Und jetzt geht es um den dritten Platz. Fünf Athleten haben noch die Chance. Darunter auch Doll. Er und Ponsiluoma müssen in die Runde, Samuelsson und Claude je zweimal.

Rennen: Sichert Tarjei den zweiten Platz? Ja, das sind fünf Treffer und ein weiterer Doppelsieg für die Brüder.

Rennen: Eine Strafrunde ist es geworden, das reicht dennoch locker für den Sieg. Johannes Thingnes Boe gewinnt auch den Verfolger von Nove Mesto.

Rennen: Johannes Thingnes Boe wird das Rennen gewinnen, er kommt gleich mit drei Strafrunden Vorsprung zum letzten Schießen.

Rennen: Auch Strelow, Nawrath und Kühn müssen in die Strafrunde. Doll ist die letzte deutsche Podesthoffnung.

Rennen: Samuelsson wackelt gewaltig. Das ist die Chance für die Deutschen. Aber auch die patzen. Rees muss drei Strafrunden laufen, das wars. Doll bleibt mit nur einer Runde voll dabei.

Rennen: Boe ist beim Stehendschießen. Er schießt seine erste Strafrunde, die kann er sich aber locker leisten. Was macht sein Bruder? Auch er setzt den letzten Schuss daneben, aber auch er kann sich das leisten.

Rennen: Sebastian Samuelsson hat sich von Hartweg, Rees und Doll absetzen können. Der Schwede ist sehr schnell unterwegs. Und Boe gleich schon wieder am Schießstand.

Rennen: Rees und Doll sind zeitgleich mit Hartweg. In dieser Gruppe geht es um den dritten Rang.

Rennen: Auch Doll hat wieder alles getroffen, er liegt direkt hinter Rees. Und Strelow als Neunter ist auch noch voll dabei. Das ist ein ganz starkes Rennen der Deutschen bislang.

Rennen: Jetzt kommt die Gruppe mit Rees. Ponsiluoma ist raus, das sind drei Runden. Rees ist aber voll dabei, er räumt wieder alles ab. Der Deutsche ist Vierter!

Rennen: Boe ist beim Schießen. Also so ist dieser Mann halt nicht zu schlagen. Wieder fallen alle Scheiben. Was macht sein Bruder? Tarjei zieht souverän nach, die Boes spielen in einer eigenen Liga.

Rennen: Johannes Thingnes Boe ist gleich schon wieder beim Schießen. Er bringt dann schon einen Vorsprung von gut zwei Strafrunden mit.

Rennen: Doll und Strelow haben alles getroffen, auch sie haben Kontakt zum Podium. Nawrath, Zobel und Kühn haben auch alle Scheiben abgeräumt.

Rennen: Die Gruppe kommt. Rees trifft alles und bleibt hier mit dabei. Christiansen und Stroemsheim müssen in die Runde.

Rennen: Johannes Thingnes Boe eröffnet am Schießstand. Er trifft alles und bleibt klar in Führung. Sein Bruder räumt auch alles ab und ist Zweiter. Auf den Rest warten wir noch.

Rennen: Die Boes sind gleich am Schießstand. Dann werden wir sehen, welchen Einfluss der Wind hat.

Rennen: Jetzt sind alle Deutschen im Rennen. Johannes Kühn, Philipp Nawrath und David Zobel werden nicht in den Kampf ums Podium eingreifen können, zu groß sind die Rückstände.

Rennen: 2,5 Kilometer ist jede Runde lang. Viermal wird geschossen. Zunächst zweimal liegend, dann zweimal stehend.

Rennen: Dahinter entbrennt der Kampf ums Podest. In den sind auch Roman Rees, Benedikt Doll und Justus Strelow involviert.

Rennen: Es geht los, die Boe-Brüder eröffnen dieses Rennen. Johannes wird versuchen, von Beginn an sein eigenes Rennen hier zu laufen.

Vor dem Rennen: Gleich geht es los, 58 Herren gehen an den Start. Quentin Fillon Maillet und Dmitry Pidruchnyi haben kurzfristig abgesagt.

Vor dem Rennen: Es ist windig in Nove Mesto, das könnte das Rennen beeinflussen. Aber die Bedingungen sind für alle identisch.

Vor dem Rennen: Mit Vetle Sjaastad Christiansen und Endre Stroemsheim folgen zwei weitere Norweger. Erster Deutscher ist Roman Rees als Achter. 1:27 liegt er hinter Boe.

Vor dem Rennen: Konzentrieren wir uns jetzt aber auf die Herren. Johannes Thingnes Boe wird gleich vor seinem Bruder eröffnen. 30 Sekunden Vorsprung bringt er auf Tarjei mit.

Vor dem Rennen: Von den Damen gibt es eine schlechte Nachricht. Sophia Schneider ist gesundheitlich angeschlagen und wird in Nove Mesto nicht mehr antreten.

Vor dem Rennen: Gleich sehen wir also die Verfolgung der Herren. 12,5 Kilometer werden gelaufen, je viermal wird geschossen.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Nove Mesto.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

12,5 Kilometer werden bei den Herren gelaufen, viermal geht es an den Schießstand. Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Boe wird das Rennen eröffnen und kann mit einem weiteren Sieg den Gesamtweltcup so gut wie fixieren.

Biathlon heute im Liveticker: Boe steht kurz vor dem Gesamtsieg

309 Punkte führt der Norweger vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid, der aufgrund einer Corona-Infektion den Biathlon-Weltcup in Nove Mesto verpasst. Nach den Rennen in Tschechien stehen nur noch die Weltcups in Östersund und Oslo an, Boe kann seinen vierten Gesamtsieg so gut wie sicher einplanen.

Für die deutschen Biathleten geht es nach der enttäuschenden WM darum, wieder Selbstvertrauen zu tanken. Im Sprint am Donnerstag kamen Roman Rees (8., 1:27 Minuten Rückstand), Benedikt Doll (12.,+ 1:45) und Justus Strelow (16., +1:55) unter die Top 16 und zeigten gute Ansätze. Bei idealem Rennverlauf haben sie am Samstag noch Chancen aufs Podest.

Biathlon heute im Liveticker: Drei DSV-Damen mit Podestchancen

Johannes Kühn, Philipp Nawrath und David Zobel liegen schon deutlicher zurück. Boe wird das Rennen vor seinem Bruder Tarjei eröffnen, 30 Sekunden trennen die Norweger. Vetle Sjaastad Christiansen, ebenfalls aus Norwegen, ist als Dritter bereits 1:15 zurück. Mit Endre Stroemsheim startet ein vierter Norweger in den Top 4. Hier geht es zur Startliste

Bei den Damen haben sich Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick gute Ausgangspositionen für den Verfolger erarbeitet. Voigt wurde am Freitag Fünfte und geht 36 Sekunden hinter der Sprint-Siegerin Marte Olsbu Roeiseland ins Rennen.

Herrmann-Wick startet nur zwei Sekunden hinter ihrer Teamkollegin. Auch Hanna Kebinger hat als Zwölfte nur 48 Sekunden Rückstand, wenn es ins Rennen über 10 Kilometer bei je vier Schießeinlagen geht.

Janina Hettich-Walz (+1:17), Anna Weidel (+1:26) und Sophia Schneider (+1:56) haben nur Außenseiterchancen. Neben Roeiseland haben ihre norwegische Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold, die Französin Anais Chevalier-Bouchet und Dorothea Wierer aus Italien die besten Podestoptionen. Hier geht es zur Startliste

Die Rennen in Nove Mesto sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

