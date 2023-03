Biathlon: Boe gelingt Vorentscheidung, DSV-Herren mit Aufwärtstrend

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Johannes Thingnes Boe gewann auch den Sprint in Nove Mesto und sorgte damit für eine Vorentscheidung im Gesamtweltcup. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Donnerstag fortgesetzt. Die Rennen in Tschechien eröffneten die Herren mit dem Sprint, der einmal mehr zur Boe-Show wurde.

Nove Mesto - Nach der Biathlon-WM steht die nächste Station im Biathlon-Weltcup an. In Nove Mesto werden sechs Rennen an vier Tagen gelaufen. Die Herren starteten am Donnerstag mit dem Sprint, bei dem Johannes Thingnes Boe für eine Vorentscheidung im Gesamtweltcup sorgte.

Nach der medaillenlosen Heim-Weltmeisterschaft in Oberhof haben die deutschen Biathlon-Herren auch zum Auftakt des Weltcups im tschechischen Nove Mesto einen Podestplatz verpasst. Beim 15. Saisonsieg von Norwegens Dominator Johannes Thingnes Boe belegte Roman Rees am Donnerstag als bester DSV-Athlet den achten Platz. Bei Rees blieb im Liegendanschlag eine Scheibe stehen, er kam mit einem Rückstand von 1:27,4 Minuten auf den Gesamtweltcup-Führenden ins Ziel.

Biathlon: Boe gewinnt Sprintweltcup und sorgt für Vorentscheidung

Boe, der durch seinen Erfolg die Weltcup-Sprintwertung vorzeitig für sich entschied, ließ der Konkurrenz mit der schnellsten Laufzeit keine Chance und leistete sich am Schießstand keinen Fehler. Weil Sturla Holm Laegreid aufgrund einer Corona-Erkrankung abreisen musste, ist auch der Gesamtweltcup so gut wie entschieden.

Zweiter wurde sein ebenfalls fehlerfreier Bruder Tarjei Boe mit 30 Sekunden Rückstand. Das Treppchen komplettierte mit Vetle Sjaastad Christiansen (1 Fehler/+1:15,2 Minuten) ein weiterer Norweger, knapp vor Landsmann Endre Stroemsheim (0 Fehler/+1:17,9 Minuten)

Biathlon: DSV-Athleten mit Podestchancen im Verfolger

Benedikt Doll musste zweimal in die Strafrunde, er belegte auch dank der siebtschnellsten Laufzeit am Ende noch den zwölften Platz (+1:45,0 Minuten). Justus Strelow (+1:55,8 Minuten) wurde mit einem Schießfehler 16. Rees, Doll und Strelow haben im Verfolger am Samstag noch realistische Chancen auf einen Podiumsplatz.

Johannes Kühn verfehlte beim zweiten Schießen zweimal das Ziel, dadurch fiel er auf Rang 20 zurück (+2:16,6 Minuten). Auch Philipp Nawrath als 30. (3 Schießfehler/+2:32,6 Minuten) und David Zobel als 38. (3/+2:46,1) spielten bei der Entscheidung um die vorderen Platzierungen keine Rolle.

Biathlon heute im Liveticker: Der Endstand im Ziel

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 22:39,6 Minuten / 0 Strafrunden 2. Tarjei Boe (Norwegen) +30,0 / 0 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +1:15,2 / 1 8. Roman Rees (Deutschland) +1:27,4 / 1 12. Benedikt Doll (Deutschland) +1:45,0 / 2 16. Justus Strelow (Deutschland) +1:55,8 / 1 20. Johannes Kühn (Deutschland) +2:16,6 / 2 30. Philipp Nawrath (Deutschland) +2:32,6 / 3 38. David Zobel (Deutschland) +2:46,1 / 3

Biathlon in Nove Mesto: Der Sprint der Herren im Liveticker

Fazit: Wieder einmal sahen wir eine Machtdemonstration der Norweger. Johannes Thingnes Boe gewann vor seinem Bruder Tarjei und sorgte damit für eine Vorentscheidung im Gesamtweltcup. Das Podium komplettiert Vetle Sjaastad Christiansen vor seinem Landsmann Endre Stroemsheim.

Bester Deutscher wurde Roman Rees, neben ihm sicherten sich auch Benedikt Doll und Justus Strelow gute Chancen für den Verfolger am Samstag.

Rennen: Philipp Nawrath ist im Ziel, er beendet sein Rennen als 30.

Rennen: Jetzt noch einmal Philipp Nawrath am Schießstand. Zwei Fehler schießt er, damit steht er bei insgesamt drei Strafrunden.

Rennen: An der Spitze wird sich nichts mehr ändern, die Norweger feiern heute einen Vierfachsieg. Bester Deutscher ist Roman Rees. Neben ihm haben auch Benedikt Doll und Justus Strelow gute Ausgangslagen für den Verfolger am Samstag.

Rennen: Der vorletzte Deutsche ist im Ziel, Johannes Kühn ist aktuell 19.

Rennen: Nawrath verfehlt im Liegendschießen die erste Scheibe, trifft dann aber den Rest.

Rennen: Für Johannes Kühn geht es nach dem Stehendschießen zweimal in die Strafrunde, das ist ärgerlich. Gleichzeitig kommt Benedikt Doll als 9. ins Ziel.

Rennen: Die Schlussrunde von Roman Rees war in Ordnung, er kommt als Siebter ins Ziel.

Rennen: Mit Philipp Nawrath ist jetzt auch der letzte Deutsche im Rennen.

Rennen: Johannes Kühn startet perfekt, er geht ohne Fehler in die zweite Runde. Was macht Doll jetzt beim zweiten Schießen? Immerhin, diesmal trifft er alle Scheiben und verbaut sich seine Chancen im Verfolger nicht komplett. Aktuell ist er 12. Währenddessen kommt David Zobel als 21. ins Ziel

Rennen: Im Stehendschießen trifft Roman Rees alle Scheiben. Als 7. geht er in die Schlussrunde.

Rennen: Wer könnte den Norwegern ihren Vierfachsieg jetzt noch streitig machen? Fabien Claude wäre einer der Kandidaten, er schießt aber eine Strafrunde.

Rennen: Endre Stroensheim kann die Zeit von Christiansen nicht unterbieten und kommt als Vierter ins Ziel. Damit haben wir eine Vierfachführung für Norwegen.

Rennen: Justus Strelow kann mit seinem Rennen durchaus wieder zufrieden sein, im Ziel ist er aktuell 5.

Rennen: Tarjei Boe ist im Ziel, hat eine halbe Minute Rückstand auf seinen Bruder. Das sieht nach einem Doppelsieg für die beiden Brüder aus.

Rennen: Als 11. kommt Roman Rees zum ersten Mal an den Schießstand. Der erste Schuss geht direkt daneben, einmal muss er in die Strafrunde.

Rennen: Der nächste Boe-Bruder, der hier brutal abliefert! Tarjei Boe trifft auch beim Stehendschießen alles und geht als Zweite in die Schlussrunde.

Rennen: Mit Benedikt Doll ist jetzt der deutsche Top-Läufer auf der Strecke.

Rennen: Schade für Zobel. Der DSV-Läufer schießt zwei Fehler im Liegendanschlag und muss in die Runden.

Rennen: Der vermeintliche Sieger ist im Ziel. Johannes Thingnes Boe überquert die Ziellinie als Erstes, seine Zeit wird heute wohl niemand unterbieten können. Im Weltcup ist das schon eine Vorentscheidung.

Rennen: Stehendschießen für Strelow. Schade, die vierte Scheibe will nicht fallen. Eine Strafrunde muss er laufen, er geht auf Platz drei in die Schlussrunde, wird aber wohl noch ein wenig zurückfallen.

Rennen: Roman Rees startet, damit sind drei deutsche Läufer auf der Strecke.

Rennen: Im Rennen ums Podium ist Johannes Dale raus, er schießt im Stehendanschlag gleich drei Fehler.

Rennen: Schauen wir auf Christiansen, der es auch noch aufs Podest schaffen kann. Jetzt muss er aber in die Strafrunde, die muss er auf der Strecke wieder gut machen.

Rennen: Tarjei Boe kommt das erste Mal an den Schießstand. Der Bruder des fast schon feststehenden Siegers trifft ebenfalls alle fünf Scheiben. Sien Rückstand beträgt 18 Sekunden.

Rennen: Mit David Zobel ist jetzt der nächste Deutsche auf der Strecke.

Rennen: Das ist nicht von dieser Welt. Johannes Thingnes Boe trifft beim Stehendschießen innerhalb von 22 Sekunden jeden Schuss, der Sieg ist ihm jetzt nicht mehr zu nehmen.

Rennen: Justus Strelow kommt zum Liegendschießen. Wow, der feuert hier drauf los! 23 Sekunden Schießzeit, er trifft alle Scheiben. So startet man gerne ins Rennen.

Rennen: Der nächste Norweger kommt an den Schießstand. Vetle Sjaastad Christiansen trifft ebenfalls alle fünf Scheiben, er liegt knapp 15 Sekunden hinter Boe.

Rennen: Erstes Schießen für die ersten Athleten. Im Liegendschießen zeigt Boe derzeit seine einzigen Schwächen - aber heute nicht! 29,3 Sekunden für fünf Treffer, allesamt komplett zentral. Er liegt damit natürlich klar in Führung.

Rennen: Bei der zweiten Zwischenzeit, nach 2,5 Kilometern führt - natürlich - Johannes Thinges Boe, der Norweger hat Patrick Braunhofer sogar auch schon auf der Strecke überholt.

Rennen: Jetzt sehen wir auch den ersten Deutschen auf der Loipe, Justus Strelow startet.

Rennen: Der Topfavorit greift ins Rennen ein, Johannes Thingnes Boe ist gestartet.

Rennen: Der Sprint der Herren hat begonnen, Patrick Braunhofer ist auf der Strecke.

Vor dem Rennen: Patrick Braunhofer aus Italien wird gleich eröffnen, gefolgt von Johannes Thingnes Boe. In wenigen Augenblicken geht es los.

Vor dem Rennen: Das Thermometer zeigt 6 Grad an, es ist sonnig und der Wind hält sich in Grenzen.

Vor dem Rennen: Schauen wir auf die Startnummern der Deutschen. Justus Strelow hat die 12, David Zobel die 34, Roman Rees die 44, Benedikt Doll die 52, Johannes Kühn die 68 und Philipp Nawrath die 89.

Vor dem Rennen: Boe wird gleich vorlegen, er hat die Startnummer 2 und kann die Konkurrenz von Beginn an unter Druck setzen.

Vor dem Rennen: Johannes Thingnes Boe kann heute einen ganz großen Schritt in Richtung Gesamtsieg machen. Sein schärfster Konkurrent Sturla Holm Laegreid hat Corona und kann heute nicht starten.

Vor dem Rennen: Gehen wir also rein in diesen ersten Wettkampf nach der Biathlon-WM. 10 Kilometer werden je Athlet gelaufen, zweimal wird geschossen.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Nove Mesto. Gleich steht der Sprint der Herren an.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Die deutschen Herren wollen dann die enttäuschende Biathlon-WM in Oberhof aus den Kleidern schütteln und im Weltcup wieder in die Spur finden. Die Perspektiven sind aber überschaubar, zu enttäuschend waren die Auftritte in Thüringen.

Biathlon heute im Liveticker: Leistungen am Schießstand müssen besser werden

Benedikt Doll hatte große Probleme am Schießstand, in Nove Mesto muss er treffsicherer werden, wenn er wieder an der Weltspitze anklopfen will. Johannes Kühn zeigte in Oberhof einen guten Sprint, hatte in einigen Rennen aber auch große Schwierigkeiten am Schießstand.

Philipp Nawrath zeigte aufsteigende Form, aber auch er hat die gesamte Saison schon zu viele Fehler geschossen. Roman Rees konnte an seine starken Leistungen des ersten Trimesters nicht anknüpfen und zählt wie Justus Strelow und David Zobel nur zu den Außenseitern.

Biathlon im Liveticker: Hält Boes bei unglaubliche Siegquote?

Den Topfavorit muss man nicht lange suchen. Johannes Thingnes Boe holte fünf WM-Titel in Oberhof und gewann bislang jeden Sprint in dieser Saison. 10 Kilometer werden gelaufen, zweimal geht es an den Schießstand. Die Ergebnisse des Sprints sind die Basis für den Verfolger, der am Samstag gelaufen wird.

Neben Boe muss man die Schweden Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson auf der Rechnung haben, die bei der WM Boe im Massenstart besiegen konnten. Auch die Norweger Tarjei Boe und Vetle Sjaastad Christiansen gehören zum Favoritenkreis. Sturla Holm Laegreid muss wegen einer Corona-Infektion passen. Hier geht es zur Startliste

Die Rennen in Nove Mesto sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

