Im Schlussspurt gegen Norwegen: Deutsche Biathlon-Staffel siegt

Antholz - Simon Schempp hat die deutsche Biathlon-Staffel der Männer zum ersten Sieg in dieser Saison geführt. Auf der Zielgerade von Antholz übersprintet er Emil Hegle Svendsen.

Simon Schempp hat die deutschen Biathleten beim Weltcup in Antholz zum ersten Staffelsieg seit fast zwei Jahren geführt. Im packenden Schlussspurt rang Schempp am Samstag den Norweger Emil Hegle Svendsen nieder. Damit hatten Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Schempp 0,1 Sekunden Vorsprung vor dem Weltmeister. Rang drei ging an Olympiasieger Russland.

Bei der gelungenen WM-Generalprobe leisteten sich die Deutschen insgesamt sieben Nachlader. Schempp musste im Spurt zwar den längeren Weg gehen, hatte im Fotofinish aber eine Schuhlänge Vorsprung vor Svendsen. Zuletzt hatten die Deutschen bei ihrem WM-Sieg im März 2015 in Kontiolahti eine Männer-Staffel gewonnen. „Es ist toll, wieder zu gewinnen“, sagte Schempp.

Beim entscheidenden Showdown leistete sich der mit zwölf Sekunden führende Svendsen zwei Fehler, Schempp einen. So gingen beide zusammen auf die Schlussrunde. Auf die Zielgerade kam Svendsen als Erster, aber Schempp zog links an ihm vorbei. „Ich wollte schon früher vorbei, aber dann hat er noch mal angezogen und ich musste den längeren Weg gehen. Aber toll, dass es gereicht hat“, sagte Schempp.

dpa