Biathlon: Die Termine und Informationen zur Deutschen Meisterschaft 2022 in Oberhof

Von: Tobias Ruf

Denise Herrmann auf Skirollern. © Andreas Plenk

Im Biathlon finden die Deutschen Meisterschaften 2022 in Oberhof statt. In Thüringen werden zwischen dem 2. und 4. September 2022 die nationalen Titel vergeben. Hier gibt es die Termine und Informationen.

Oberhof - Im Spätsommer werden im Biathlon traditionell die Deutschen Meisterschaften ausgetragen. 2022 finden die Wettbewerbe in Thüringen statt. An drei Tagen geht es um Medaillen.

Die LOTTO Thüringen Arena am Rennsteig ist nicht nur Austragungsort der Deutschen Meisterschaften 2022 im Biathlon, hier finden auch die Biathlon-Weltmeisterschaften 2023 statt.

Biathlon: So laufen die Deutschen Meisterschaften 2022 ab

Im Gegensatz zur WM im Februar wird die Deutsche Meisterschaft im Biathlon auf Skirollern und Asphalt ausgetragen. Insgesamt stehen drei Wettbewerbe je Geschlecht auf dem Programm.

Die DM 2022 in Oberhof beginnt mit den Einzelwettbewerben am 2. September (Freitag). Am Samstag werden die Sprints ausgetragen, am Sonntag enden die Titelkämpfe mit den Verfolgungsrennen. Am Donnerstag findet ein öffentliches Training in der LOTTO Arena Thüringen statt.

Biathlon: Das deutsche Aufgebot zur DM

Aus der höchsten Lehrgangsgruppe sind zwölf deutsche Biathleten dabei. Denise Herrmann, Roman Rees und Philipp Horn wollen ihre Erfolge von der Biathlon-Sommer-WM in Ruhpolding bestätigen.

Ausrichter der Veranstaltung ist der SV Eintracht Frankenhain.

Biathlon: Zahlreiche Highlights stehen im Sommer auf dem Programm

Die Deutschen Meisterschaften bilden den Abschluss eines ereignisreichen Biathlon-Sommers. Den Auftakt macht das Blinkfestival in Norwegen (3. bis 6. August). Zeitgleich mit den Deutschen Meisterschaften findet das Martin Fourcade Nordic Festival in Frankreich (2. bis 4. September) statt.

Im August steigt mit der Biathlon-Sommer-WM 2022 in Ruhpolding das Highlight des Biathlon-Sommers. Mit den offiziellen Trainings am 24. August beginnt die Biathlon-WM 2022 in Ruhpolding. Ab dem 25. August werden dann die ersten Medaillen vergeben.

Biathlon: Die Termine zur Deutschen Meisterschaft 2022

* Hinweis der Redaktion: Witterungsbedingt kann zu es zu kurzfristigen Änderungen im Programm kommen.

