Biathlon: Deutsche Meisterschaft wird in Ruhpolding ausgetragen - Termin steht fest

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Philipp Horn gewinnt bei der Sommer-WM 2022 in Ruhpolding. 2023 steigt in der Chiemgau Arena die Deutsche Meisterschaft. © Ruf/chiemgau24.de

Die Deutsche Meisterschaft im Biathlon wird im Sommer in Ruhpolding ausgetragen. In der Chiemgau Arena geht es um die nationalen Titel.

Ruhpolding - Zum Abschluss der Wettkämpfe im Sommer-Biathlon gastieren die deutschen Biathleten in der Chiemgau Arena. Im September werden in Ruhpolding die Deutschen Meisterschaften ausgetragen.

Die Wettbewerbe beginnen am 8. September (Freitag), werden am 9. September fortgesetzt und enden am 10. September. In der Regel wird bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel, im Sprint und abschließend im Verfolger gelaufen.

Biathlon: Deutsche Meisterschaften kehren nach Ruhpolding zurück

Bei den offenen Deutschen Meisterschaften dürften Athleten aus Deutschland und eingeladene Nationen an den Start gehen. Gelaufen wird mit Skirollern auf Asphalt.

Bereits 2019 wurden die nationalen Titelkämpfe im Chiemgau ausgetragen, ein Jahr später ging es ins sächsische Altenberg. 2021 wurde am Arber im Bayerischen Wald gelaufen, im vergangenen Jahr wurde in Oberhof die Generalprobe für die Biathlon-WM abgehalten.

Biathlon: Sommer-Start in Norwegen, Finale in Ruhpolding

Die Deutschen Meisterschaften in Ruhpolding bilden den Abschluss der wichtigsten Sommer-Wettkämpfe für die deutsche Biathlon-Nationalmannschaft. Anfang August beginnt die Sommer-Saison mit dem Blinkfestival in Norwegen.

Dort wird die deutsche Mannschaft mit den A-Kadern bei den Damen und bei den Herren antreten. Dies bestätigten die Bundestrainer Uros Velepec (Herren) und Kristian Mehringer (Damen) im Gespräch mit chiemgau24.de.

Zur Biathlon-Sommer-WM in Oserblie (Slowakei) wird hingegen die zweite Garde antreten. „Bei uns wird die B-Mannschaft starten, vielleicht nehmen wir sogar die eine oder andere Juniorin mit. Mit der A-Mannschaft sind wir zu dieser Zeit im Höhentrainingslager in Frankreich“, sagte Mehringer zu den Plänen der Damen.

Bei den Herren wird das deutsche Team vornehmlich aus Athleten des B-Kaders bestehen. „Wir haben sechs Startplätze, mindestens vier davon werden wir mit Athleten aus dem B-Kader besetzen. Wir behalten uns aber vor, zwei Athleten aus dem A-Kader zur WM zu schicken“, sagte Velepec.

Zu den Deutschen Meisterschaften dürfen sich die Fans auf die Top-Athleten freuen, in der Regel treten zu den nationalen Titelkämpfen die besten Biathleten an.

Quelle: chiemgau24.de

truf