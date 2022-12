Biathlon: Die Gesamtwertung und die Einzelwertungen bei den Herren

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Johannes Thingnes Boe führt im Gesamtweltcup. © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Vesa Moilanen

Auch im Weltcup 2022/23 im Biathlon geht es bei den Herren wieder um zahlreiche Wertungen und Trikots. Im Fokus steht der Kampf um den Gesamtweltcup. Hier gibt es die Zwischenstände in der Gesamtwertung und allen Einzelwertungen.

Anif - Der Weltcup 2022/23 im Biathlon geht von November bis März und ermittelt nach einem langen Biathlon-Winter den Gesamtsieger im Weltcup. Aber auch in den verschiedenen Disziplinen gibt es eigenständige Wertungen.

Die Zwischenstände in der Gesamtwertung und in den Einzelwertungen ergeben sich aus den Wettbewerben, die im Weltcup-Kalender 2022/23 im Biathlon vorgesehen sind. Am Saisonende werden in dieser Saison keine Ergebnisse gestrichen, zudem gibt es mehr Punkte für einen Sieg.

Biathlon: Der Zwischenstand im Gesamtweltcup der Herren nach 3 von 21 Wettkämpfen

Aufgeführt sind die besten fünf Athleten im Gesamtweltcup und der beste deutsche Biathlet.

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 209 Punkte 2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) 190 3. Roman Rees (Deutschland) 155 4. Sebastian Samuelsson (Schweden) 145 5. David Zobel (Deutschland) 126

Hier gibt es die komplette Gesamtwertung der Herren

Lesen Sie auch: Biathlon - Die Gesamtwertung und die Einzelwertungen bei den Damen

Biathlon: Der Zwischenstand in der Sprintwertung

Aufgeführt sind die besten drei Athleten im Sprintweltcup und der beste deutsche Biathlet.

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 90 Punkte 2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) 75 3. Roman Rees (Deutschland) 60

Hier gibt es die komplette Sprintwertung der Herren

Biathlon: Der Zwischenstand in der Verfolgungswertung

Aufgeführt sind die besten drei Athleten im Verfolgungsweltcup und der beste deutsche Biathlet.

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 90 Punkte 2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) 75 3. Emilien Jacquelin (Frankreich) 60 5. Roman Rees (Deutschland) 45

Hier gibt es die komplette Verfolgungswertung

Biathlon: Der Zwischenstand in der Einzelwertung

Aufgeführt sind die besten drei Athleten im Einzelweltcup und der beste deutsche Biathlet.

1. Martin Ponsiluoma (Schweden) 90 2. Niklas Hartweg (Schweiz) 75 3. David Zobel (Deutschland) 60

Hier gibt es die komplette Einzelwertung bei den Herren

Biathlon: Der Zwischenstand in der Massenstartwertung

Aufgeführt sind die besten drei Athleten im Massenstartweltcup und der beste deutsche Biathlet.

1. 2. 3.

Hier gibt es die komplette Massenstartwertung bei den Herren

Biathlon: Der Zwischenstand in der Nationenwertung

1. Norwegen 1277 2. Deutschland 1215 3. Frankreich 1127

Hier gibt es den kompletten Zwischenstand in der Nationenwertung

Die Gesamtstände und Einzelwertungen werden nach jedem Rennen aktualisiert. Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Änderungen im Weltcup 2022/23 im Biathlon kommen und somit die Anzahl der geplanten Wettkämpfe reduziert werden.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof ist nicht mehr Teil des Weltcups, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertung und in die Einzelwertungen ein. Das Änderte der Weltcverband IBU vor der Saison.

Quelle: chiemgau24.de

truf