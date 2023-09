Biathlon: Doll, Voigt und ein brisantes Aufeinandertreffen

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Nach dem City-Biathlon in Wiesbaden geht es für Benedikt Doll auch in Frankreich an den Start. © n plus sport / Norbert Wilhelmi

Im Biathlon findet mit dem Martin Fourcade Nordic Festival am Samstag ein weiteres Sommer-Highlight statt. Zwei Deutsche sind am Start, zudem stehen zwei Französinnen im Mittelpunkt.

Annecy - Die Sommer-Saison im Biathlon neigt sich dem Ende entgegen. In Frankreich steht am Samstag das vorletzte Großereignis des Sommers auf dem Programm. Beim Martin Fourcade Nordic Festival in Annecy (Frankreich) gehen je neun Damen und neun Herren an den Start.

Mit Vanessa Voigt und Benedikt Doll sind auch zwei deutsche Biathleten mit dabei, wenn am Samstag im Massenstart gelaufen wird. Das Rennen der Damen beginnt um 16:05 Uhr, die Herren laufen ab 16:55 Uhr.

Biathlon: Simon und Braisaz-Bouchet stehen im Fokus

Neben Voigt sind bei den Damen auch Dorothea Wierer (Italien), Lisa Vittozzi (Italien), Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen), Marketa Davidova (Tschechien), Lisa Theresa Hauser (Österreich) und Lena Häcki-Gross (Schweiz) am Start.

Komplettiert wird das Feld von zwei Athletinnen, die seit Wochen die Schlagzeilen abseits des Sports bestimmen. Julia Simon und Justine Braisaz-Bouchet stehen in der Kreditkartenaffäre im Fokus, am Samstag treffen die Französinnen erstmals seit Bekanntmachung des Skandals aufeinander.

Bei den Herren ist Benedikt Doll für die deutsche Mannschaft vertreten. Zudem wurden Sturla Holm Laegreid (Norwegen), Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen), Quentin Fillon Maillet (Frankreich), Fabien Claude (Frankreich), Emilien Jacquelin (Frankreich), Tommaso Giacomel (Italien), Sebastian Stalder (Schweiz) und Tero Seppälä (Finnland) eingeladen.

Das Martin Fourcade Nordic Festival geht in die vierte Auflage. Auf Initiative des ehemaligen Weltklasse-Biathleten Martin Fourcade werden im Sommer die besten Biathleten und Langläufer nach Annecy eingeladen.

Biathlon: Von Annecy geht es nach Ruhpolding

Die Damen und Herren bestreiten ihre Wettbewerbe jeweils im Massenstart. Die Strecke bei den Damen ist 8,5 Kilometer lang, viermal geht es an den Schießstand. Auch die Herren müssen viermal schießen und laufen jeweils zehn Kilometer.

Nach dem Martin Fourcade Nordic Festival geht es für die deutschen Biathleten eine Woche später mit den Deutschen Meisterschaften in Ruhpolding weiter, dann sind die wichtigsten Rennen des Sommers Geschichte.

