Biathlon: Deutsches Team steht - Voigt und Preuß verzichten auf den Monsterberg

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Vanessa Voigt wird erst am Freitag ins Blinkfestival eingreifen. © Ruf/chiemgau24.de

Zum Auftakt in die Sommersaison im Biathlon geht die deutsche Mannschaft in geballter Stärke beim Blinkfestival in Norwegen an den Start.

Sandnes - Am Freitag beginnen die ersten Biathlon-Wettbewerbe des Sommers. Im norwegischen Sandnes steht das Blinkfestival auf dem Programm. Die deutsche Nationalmannschaft wird zu großen Teil aber bereits am Mittwoch gefordert.

Dann steht beim Blinkfestival der anspruchsvolle Anstieg auf den Lysebotn an. Ohne Waffe geht es über 7,5 Kilometer steil nach oben, zehn Prozent Steigung und 27 Haarnadelkurven sind zu bewältigen. Langläufer und Biathleten messen sich in diesem spektakulären Lauf auf den Monsterberg.

Biathlon: Herren starten in Topbesetzung, Voigt und Preuß greifen am Freitag ein

Für die deutschen Damen nehmen Juliane Frühwirt, Selina Grotian, Hanna Kebinger, Janina Hettich-Walz, und Anna Weidel am Anstieg auf den Lysebotn teil, Franziska Preuß und Vanessa Voigt verzichten auf das Langlaufevent und steigen erst am Freitag ein, wenn die regulären Biathlonrennen ausgetragen werden.

Die Herren gehen geschlossen an den Start. Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn, Philipp Horn, Justus Strelow, David Zobel, Lucas Fratzscher, Simon Kaiser und Philipp Nawrath nehmen den Lysebotn in Angriff. Nawrath kann aufgrund seiner Fußverletzung im Mai nur im Doppelstock laufen, alle anderen laufen in der Skating-Technik.

Am Freitag werden dann die Biathlonevents mit einem Shootout-Duell am Schießstand eröffnet. In Turnierform wird nur geschossen und die Sieger bei den Damen und Herren ermittelt. Diese treten dann in einem geschlechterübergreifenden Duell gegeneinander an.

Biathlon: Nawrath nur im Shootout, Schneider nicht in Norwegen

Nach dem Shootout stehen die Supersprints im Mittelpunkt des Geschehens. Zunächst müssen die Teilnehmer die Qualifikation überstehen, ab 18:55 Uhr werden dann die Finals gelaufen. Am Samstag werden ab 15:45 Uhr die Massenstarts ausgetragen, auch hier wird in Turnierform gelaufen.

Die deutsche Mannschaft tritt bei den Biathlon-Wettbewerben des Blinkfestivals fast geschlossen an. Nawrath absolviert nur das Shootout, Sophia Schneider war wegen anhaltenden Problematik mit der Schultermuskulatur nicht mit nach Norwegen gereist. Sie trainiert in der Heimat.

