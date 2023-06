Biathlon: Groß hat klare Ziele - Lampic ist die große Hoffnung

Teilen

Biathlon: Ricco Groß ist seit einem Jahr im slowenischen Team tätig. © picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Im slowenischen Biathlon hat Ricco Groß seit einem Jahr das Sagen. Mit Anamarija Lampic betreut er eines der spannendsten Projekte der Szene.

Ruhpolding - Mehr als zufrieden zeigte sich die slowenische Biathlon-Nationalmannschaft nach ihrem Trainingslager in der Ruhpoldinger Chiemgau Arena. „Das war wieder einmal alles perfekt für uns organisiert“, freute sich Cheftrainer Ricco Groß und lobte vor allem Alois Reiter. Der Streckenchef von Ruhpolding zeigte sich dafür verantwortlich, dass alles für die Gäste aus Slowenien gut geklappt hat.

Ricco Groß ist seit gut einem Jahr der verantwortliche Coach der slowenischen Mannschaft und feilt akribisch an der Form seiner Athleten. „Wir haben davon profitiert, dass während unserer Trainingswoche ebenfalls das „IBU-Camp“ in Ruhpolding stattgefunden hat. Da hatten wir einen guten Austausch“, so Groß, der sich freute, wieder in seinem ehemaligen „Wohnzimmer“ am Zirmberg zu sein.

Biathlon: Intensives Schießtraining mit Lampic

Das IBU-Camp widmet sich der Entwicklung nationaler Verbände und zielt darauf ab, mit praktischem und theoretischem Wissen Nationen zu unterstützen. An den Camps können Sportler im Alter zwischen 15 und 23 Jahren teilnehmen. In Ruhpolding waren es 31 Athleten aus 16 Ländern, betreut wurden sie unter anderem auch von Stützpunkttrainerin Martina Seidl.

Im Fokus von Groß stand aber unter anderem die Weiterentwicklung seiner Athletin Anamarija Lampic, die erst im vergangenen Jahr vom Langlauf zum Biathlon gewechselt ist. „Da hoffe ich, dass sie im Schießen den Durchbruch schafft“, so der Trainer, der als einer der besten Schützen in seiner aktiven Laufbahn als Biathlet galt.

„Den Schießprozess hat sie mittlerweile durchschaut, sie geht das alles sehr ehrgeizig an“, lobt der vierfache Olympiasieger seine 27-jährige Sportlerin. Was sie drauf hat, hat sie bereits im vergangenen Winter einige Male gezeigt. Beim Weltcup in Antholz und Hochfilzen erreichte sie im Sprint jeweils den fünften Platz.

Allerdings hatte sie auch erhebliche Formschwankungen, sodass sie von Groß immer wieder mal aus dem Weltcup herausgenommen wurde. „Wir wollen sie behutsam an die Weltklasse heranführen, ich denke, wir können einiges von ihr noch erwarten“, so die Prognose des Trainers.

Biathlon: Zehn Strafrunden, trotzdem siegt Lampic

Immerhin gelang ihr bei den slowenischen Meisterschaften das Kunststück, trotz zehn Schießfehler und daraus zehn resultierenden Strafrunden zu gewinnen. Allerdings war die Konkurrenz bei diesen Meisterschaften nicht mit einem IBU- oder Weltcup vergleichbar. Ein weiteres Pfund in seinem Team ist Jakov Fak, der mittlerweile 35-Jährige ist das Zugpferd für die jungen Biathleten in der Mannschaft. Mit seiner Erfahrung ist er ein wichtiger Bestandteil. Das Trainingslager in Ruhpolding musste der Routinier allerdings wegen Krankheit ausfallen lassen.

Ein großes Talent ist der 22-jährige Lovro Planko, der zuletzt mit einer Bronzemedaille bei der Europameisterschaft aufhorchen ließ. Für Ricco Groß und seine Biathletin geht es nun weiter mit einem Trainingslager auf der heimischen Anlage in Pokljuka und dann nach Obertilliach. Befragt zu seinen Zielen für den kommenden Winter meinte er: „Wir wollen diesen positiven Weg weiter beschreiten, es soll immer Stück für Stück nach Oben gehen.

Wir haben zum Beispiel zuletzt im Massenstart vier Athleten dabeigehabt, das ist für ein Land für Slowenien außergewöhnlich und toll. Ich kann auf eine bisher gute Zeit als Trainer hier zurückblicken, es hat gut gepasst“, so der passionierte Golfspieler abschließend.

Quelle: chiemgau24.de

SHu.