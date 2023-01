Biathlon: Deutschland jubelt, Herrmann-Wick bringt das Podium ins Ziel

Von: Tobias Ruf

Biathlon: (von links) Anna Weidel, Vanessa Voigt, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick strahlen im Ziel. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Samstag fortgesetzt. In Ruhpolding gab es in der zweiten Staffel das zweite deutsche Podium.

Ruhpolding - Am vorletzten Tag beim Biathlon-Weltcup 2023 in Ruhpolding wurde wieder in der Staffel gelaufen. Die deutschen Damen machten es den Herren gleich und liefen ebenfalls aufs Treppchen.

17.000 Zuschauer machten aus der Chiemgau Arena in Ruhpolding am zweiten Tag in Folge ein Tollhaus. Anna Weidel, Vanessa Voigt, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick liefen in der Staffel der Damen auf den zweiten Rang und sorgten nach einem holprigen Start für ein versöhnliches Ende.

Biathlon: Weidel hat große Probleme und liegt weit zurück

Startläuferin Weidel eröffnete mit drei Fehlern liegend, stehend brauchte sie nur einen Nachlader. Läuferisch und gesundheitlich hatte sie große Probleme und übergab mit einer Minute Rückstand auf Voigt.

Die gute Schützin zeigte ein exzellentes Rennen und brachte Deutschland nach zwei fehlerfreien Schießen zurück ins Rennen ums Podest. Schneider übernahm, hatte leichte Probleme am Schießstand, war aber auf der Strecke extrem schnell und übergab als Dritte auf Herrmann-Wick.

Biathlon: Roeiseland führt Norwegen zum Sieg

Die stärkste deutsche Athletin der laufenden Saison machte nur zwei Fehler am Schießstand, war läuferisch wieder in glänzender Verfassung und sicherte das Podium für die deutschen Damen ab.

Nur die Norwegerinnen waren an diesem Tag in Ruhpolding nicht zu schlagen. Beim Staffel-Comeback von Marte Olsbu Roeiseland siegten Karoline Offigstad Knotten, Rangnhild Femsteinevik, Roeiseland und Ingrid Landmark Tandrevold klar vor Deutschland und Italien.

Lange lag Frankreich vorne, Sophie Chauveau schoss dann aber zwei Strafrunden und verspielte so sogar noch das Podium.

Biathlon heute im Liveticker: Der Endstand im Ziel

1. Norwegen 1:08:17.3 / 0 Strafrunden / 6 Nachlader 2. Deutschland + 15.3 / 0 / 10 3. Italien + 33.5 / 0 / 4

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup in Ruhpolding wird am Sonntag beendet. Zwei Massenstarts werden zum Abschluss gelaufen, los geht es um 12:30 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Biathlon: Das Rennen im Liveticker

Ziel: Der Jubel brandet auf, Norwegen wird hier gefeiert. Und jetzt bebt die Chiemgau Arena, Denise Herrmann-Wick kommt als Zweite ins Ziel. Italien wird Dritter.

Rennen: Herrmann-Wick ist Zweite, das lässt sie sich in dieser Laufform nicht mehr nehmen. Norwegen wird vor Deutschland und Italien gewinnen.

Rennen: Es kommt jetzt zum Showdown. Tandrevold hat alles in der Hand. Sie trifft alle Scheiben, Norwegen gewinnt diese Staffel. Was macht Herrmann-Wick. Sie schießt einen Fehler, trifft den Nachlader und wird hier auf den zweiten Rang gehen.

Rennen: Herrmann-Wick ist dran an Wierer, gleich kommen wir zum letzten Schießen.

Rennen: Zehn Sekunden liegt Deutschland hinter Italien, das wird Herrmann-Wick gleich zulaufen.

Rennen: Tandrevold trifft alles, Norwegen bleibt vorne. Herrmann-Wick macht einen Fehler und muss die fehlerfreie Wierer ziehen lassen.

Rennen: Tandrevold kommt gleich zum Schießen, gut 35 Sekunden danach kommen Deutschland und Italien. Hier ist sogar noch der Sieg möglich.

Rennen: Herrmann-Wick ist schon an Wierer vorbei, das ist läuferisch unheimlich stark.

Rennen: Tandrevold läuft für Norwegen, Wierer für Italien. Hier geht es wohl um den Sieg. Für Deutschland startet Herrmann-Wick, für Frankreich Chevalier-Bouchet.

Rennen: Schneider drückt unfassbar aufs Tempo und ist schon Dritte jetzt. Das ist eine hervorragende Voraussetzung für Herrmann-Wick.

Rennen: Frankreich liegt jetzt 15 Sekunden hinter Deutschland. So schnell kann es gehen in einer Staffel.

Rennen: Schneider braucht wieder zwei Nachlader, sie hat ihre Probleme am Schießstand. Als Fünfte geht sie auf die Strecke und übergibt gleich auf Denise Herrmann-Wick.

Rennen: Frankreich und Norwegen haben sich etwas abgesetzt. Roeiseland trifft wieder alles und bringt Norwegen nach vorne. Chauveau wackelt schon wieder, sie muss zwei Strafrunden laufen. Deutschland ist voll auf Podestkurs wieder.

Rennen: Es geht gleich zum drittletzten Schießen.

Rennen: Chauveau hat den komfortablen Vorsprung verspielt, wir sehen jetzt hier einen unmittelbaren Dreikampf um die Spitze. Und auch Deutschland ist noch voll dabei.

Rennen: Schneider macht zwei Fehler, sie bleibt aber auf dem vierten Rang und noch in Schlagdistanz zum Podest.

Rennen: Chauveau hat große Probleme, sie macht drei Fehler. Norwegen ist dicht dran, Roeiseland hat alles getroffen. Und auch Italien zieht mit.

Rennen: Frankreich ist gleich beim fünften Schießen. Schneider kommt dann eine Minute danach.

Rennen: Sophie Chauveau diktiert jetzt das Rennen für Frankreich. Es ist Halbzeit in der Chiemgau Arena.

Rennen: Der zweite Wechsel steht an. Frankreich führt klar vor Italien und Norwegen. Deutschland ist dran am Podium, jetzt geht Sophia Schneider ins Rennen.

Rennen: Voigt ist vom zwölften auf den vierten Rang gelaufen, das ist eine ganz starke Vorstellung hier.

Rennen: Schauen wir auf das vierte Schießen. Chloe Chevalier zieht das durch hier, fünf Treffer für Frankreich. Dahinter werden Fehler geschossen, Norwegen hat Probleme.

Rennen: Voigt drückt aufs Tempo, sie will die Lücke zulaufen. Die läuferische Leistung passt, am Schießstand sollte sie jetzt wieder alles treffen.

Rennen: Voigt macht das super. Sie schießt schnell und trifft alles, Deutschland kommt näher ran ans Podium.

Rennen: Frankreich zieht durch, Italien geht auf den zweiten Platz. Viele Fehler werden geschossen, das ist gleich die Chance für Voigt.

Rennen: Gleich geht es zum nächsten Schießen, wir konzentrieren uns zunächst auf die Spitze.

Rennen: Vanessa Voigt darf sich schon jetzt kaum mehr etwas erlauben, die deutsche Staffel liegt hier nicht gut im Rennen.

Rennen: Frankreich und die Schweiz haben sich etwas abgesetzt, dahinter ist eine größere Gruppe mit gut 15 Sekunden Differenz. Deutschland liegt schon über eine Minute zurück.

Rennen: Weidel verliert immer mehr Zeit, das sind jetzt 52 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Es kommt zum ersten Wechsel.

Rennen: Schweden hat es mit einer Strafrunde richtig erwischt. Die Mitfavoritinnen liegen hier schon klar zurück.

Rennen: Es geht zum zweiten Schießen. Die Top-Teams kommen sauber durch, das Niveau ist hoch. Weidel braucht einen Nachlader, der sitzt aber. Sie ist noch in Schlagdistanz zur Spitze.

Rennen: Weidel ist nicht 100 Prozent fit, das merkt man hier auf der Strecke. Sie verliert einige Sekunden auf die Spitze.

Rennen: Weidel hat gut 20 Sekunden Rückstand auf die Spitze und läuft um den zehnten Rang.

Rennen: Es geht überschaubar los, Weidel macht drei Fehler. Norwegen führt das Rennen an.

Rennen: Wir sind am Schießstand. Geschlossen geht es an den Liegendanschlag.

Rennen: Lou Jeanmonnot gibt für Frankreich das Tempo vor, Weidel ist voll dabei. Wir nähern uns dem ersten Schießen.

Rennen: Zwei Kilometer ist jede Runde lang, jede Athletin läuft drei Runden. 17.000 Zuschauer verfolgen das heutige Rennen.

Rennen: Das Rennen läuft, die Damen machen sich auf den Weg zum ersten Liegendschießen.

Rennen: Es geht gleich los hier in Ruhpolding, die Damen machen sich bereit. 19 Nationen sind am Start.

Vor dem Rennen: Bei Schweden muss Elvira Öberg kurzfristig passen. Für sie springt Linn Persson ein.

Vor dem Rennen: Das Wetter in Ruhpolding ist wechselhaft heute. Auch Regen können wir während des Rennens nicht ausschließen.

Vor dem Rennen: Auch Italien muss man auf der Rechnung haben. Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler und Dorothea Wierer gehen an den Start.

Vor dem Rennen: Norwegen läuft mit Karoline Offigstad Knotten, Rangnhild Femsteinevik, Marte Olsbu Roeiseland und Ingrid Landmark Tandrevold.

Vor dem Rennen: Schauen wir auf die anderen Top-Nationen: Schweden startet mit Mona Brorsson, Anna Magnusson, Hanna Öberg und Elvira Öberg. Für Frankreich laufen Lou Jeanmonnot, Chloe Chevalier, Sophie Chauveau und Anais Chevalier Bouchet.

Vor dem Rennen: Anna Weidel, Vanessa Voigt, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick gehen für Deutschland an den Start.

Vor dem Rennen: Gleich sehen wir die Staffel der Damen. 4x6 Kilometer werden gelaufen, achtmal wird insgesamt geschossen.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Ruhpolding.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Dann wollen es die deutschen Biathlon-Frauen den Männern gleichtun und in der Chiemgau Arena aufs Podest laufen. Die Vorzeichen stehen aber ungünstiger, als es bei den Herren der Fall war.

Biathlon heute im Liveticker: So startet die deutsche Mannschaft

Zum Saisonstart in Kontiolahti lief das deutsche Quartett noch auf den zweiten Rang, in Hochfilzen mussten die DSV-Damen dann Frankreich, Schweden und Italien das Treppchen überlassen.

Damen-Coach Kristian Mehringer hat Anna Weidel, Vanessa Voigt, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick nominiert. Weidel und Schneider hatten zuletzt Probleme mit ihrer Stabilität am Schießstand, auch Herrmann-Wick leistete sich jüngst zu viele Fehler. Bei Voigt lag das Problem oft auf der Strecke, im Einzel am Donnerstag wurden die Defizite offensichtlich.

Biathlon heute im Liveticker: Eine Personalie bringt Norwegen zurück

Um das nächste Podium in dieser Saison einzufahren, müssen sich die deutschen Biathletinnen in allen Bereichen steigern. Die Konkurrenz ist schlagkräftig und wird in Ruhpolding um eine weitere Nation erweitert.

Marte Olsbu Roeiseland ist zurück in der norwegischen Mannschaft und für die Staffel nominiert. Mit Frankreich, Schweden, Italien, Deutschland und Norwegen gehen also fünf Nationen mit Siegchancen ins Rennen. Hier geht es zur Startliste

Jede Athletin muss sechs Kilometer laufen, zweimal geht es jeweils an den Schießstand. Um 14:25 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist ab 13:30 Uhr im Liveticker dabei.

Die Rennen in Ruhpolding sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

