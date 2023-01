Biathlon heute im Liveticker: Auf der Suche nach Stabilität in der Chiemgau Arena

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Startläuferin Anna Weidel zeigte zuletzt ungewöhnliche Schwächen am Schießstand. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Samstag fortgesetzt. In Ruhpolding steht die Staffel der Damen an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Ruhpolding - Am vorletzten Tag beim Biathlon-Weltcup 2023 in Ruhpolding wird wieder in der Staffel gelaufen. Diesmal sind die Damen dran, um 14:25 Uhr beginnt das Rennen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Dann wollen es die deutschen Biathlon-Frauen den Männern gleichtun und in der Chiemgau Arena aufs Podest laufen. Die Vorzeichen stehen aber ungünstiger, als es bei den Herren der Fall war.

Biathlon heute im Liveticker: So startet die deutsche Mannschaft

Zum Saisonstart in Kontiolahti lief das deutsche Quartett noch auf den zweiten Rang, in Hochfilzen mussten die DSV-Damen dann Frankreich, Schweden und Italien das Treppchen überlassen.

Damen-Coach Kristian Mehringer hat Anna Weidel, Vanessa Voigt, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick nominiert. Weidel und Schneider hatten zuletzt Probleme mit ihrer Stabilität am Schießstand, auch Herrmann-Wick leistete sich jüngst zu viele Fehler. Bei Voigt lag das Problem oft auf der Strecke, im Einzel am Donnerstag wurden die Defizite offensichtlich.

Biathlon heute im Liveticker: Eine Personalie bringt Norwegen zurück

Um das nächste Podium in dieser Saison einzufahren, müssen sich die deutschen Biathletinnen in allen Bereichen steigern. Die Konkurrenz ist schlagkräftig und wird in Ruhpolding um eine weitere Nation erweitert.

Marte Olsbu Roeiseland ist zurück in der norwegischen Mannschaft und für die Staffel nominiert. Mit Frankreich, Schweden, Italien, Deutschland und Norwegen gehen also fünf Nationen mit Siegchancen ins Rennen. Hier geht es zur Startliste

Jede Athletin muss sechs Kilometer laufen, zweimal geht es jeweils an den Schießstand. Um 14:25 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist ab 13:30 Uhr im Liveticker dabei.

Die Rennen in Ruhpolding sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

