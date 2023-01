Biathlon jetzt im Liveticker: Herrmann-Wick und Voigt attackieren erstes Heim-Podium

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Denise Herrmann-Wick am Schießstand von Ruhpolding. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Donnerstag fortgesetzt. In Ruhpolding steht das Einzel der Damen an. Sportlich und organisatorisch hoffen die Lokalmatadoren auf Besserung. chiemgau24.de ist heute im Liveticker dabei.

Ruhpolding - Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding wird am Donnerstag fortgesetzt. Im Einzel der Damen haben die deutschen Athletinnen Chancen auf ein Top-Ergebnis. Das Rennen beginnt um 14:10 Uhr, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Vor dem Rennen: Die gute Nachricht vorne weg, der Strom ist stabil bislang. Wir dürfen uns also auf den Einzel der Damen freuen, der zeitnah beginnt.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Ruhpolding.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Nach dem chaotischen Auftakt in den Biathlon-Weltcup von Ruhpolding soll am Donnerstag Normalität einkehren und der Fokus auf dem sportlichen Geschehen liegen. Der Stromausfall vom Mittwoch überschattete das erste Rennen der Herren. Am Donnerstag greifen die Damen ein, gelaufen wird in einer besonderen Disziplin.

Biathlon heute im Liveticker: Voigt und Herrmann-Wick greifen vordere Plätze an

Im Einzel, dem längsten Wettbewerb, den es im Biathlon der Frauen gibt, sind vor allem gute Schützen gefragt. Die Damen laufen 15 Kilometer, viermal geht es an den Schießstand. Jeder Fehler hat eine Strafminute zur Konsequenz, zu viele Fehlschüsse können auf der Strecke nicht mehr kompensiert werden.

Aus Sicht der deutschen Damen stehen die Chancen auf einen positiven Start in den Heim-Weltcup gut. Vanessa Voigt ist eine Top-Schützin und lief im ersten Einzel der Saison in Kontiolahti auf den vierten Platz. Denise Herrmann-Wick, aktuell Dritte im Gesamtweltcup und Olympiasiegerin im Einzel, und Sophia Schneider sicherten sich beim Saisonstart ebenfalls einen Platz in den Top 15.

Insgesamt gehen sechs deutsche Starterinnen ins Rennen. Anna Weidel, Juliane Frühwirt und Janina Hettich-Walz laufen im zweiten Einzel der Saison und wollen sich weiter für die WM im Februar in Oberhof empfehlen. Vier deutsche Frauen dürfen am Highlight der Saison teilnehmen.

Biathlon heute im Liveticker: Große Konkurrenz für deutsche Läuferinnen

Die Konkurrenz der deutschen Damen beim Einzel ist groß. Neben den Weltcup-Führenden Julia Simon (Frankreich) und Elvira Öberg (Schweden) muss man auch die formstarke Dorothea Wierer aus Italien auf dem Zettel haben. Die Tschechin Marketa Davidova ist ebenfalls eine exzellente Schützin und könnte sich damit einen Vorteil verschaffen.

Das erste Einzelrennen der Saison in Kontiolahti gewann Hanna Öberg. Die Schwedin verpasste das vergangene Wochenende auf der Pokljuka krankheitsbedingt und steigt in Ruhpolding wieder ein. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) und Lisa Vittozzi (Italien) komplettierten Ende November das Podium, auch sie muss man auf der Liste haben. Hier geht es zur Startliste

Um 14:10 Uhr geht die erste Athletin ins Rennen, im 30-Sekunden-Takt wird gestartet. chiemgau24.de ist vor Ort und berichtet im Liveticker.

Biathlon live im TV, Ticker und Stream: So sehen Sie den Weltcup in Ruhpolding

Die Rennen in Ruhpolding sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

