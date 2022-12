Biathlon heute im Liveticker: Angriff aufs Podium in Tirol - Rees plötzlich im Fokus

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Roman Rees gehört beim Sprint in Hochfilzen zu den Mitfavoriten. © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Vesa Moilanen

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Freitag fortgesetzt. In Hochfilzen steht der Sprint der Herren auf dem Programm. Das deutsche Team hat dabei aussichtsreiche Optionen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Hochfilzen - Am Freitag findet beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen das zweite Rennen statt. Die Herren laufen im Sprint über 10 Kilometer. Um 13:45 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die deutschen Herren gehen mit vielen aussichtsreichen Optionen in den zweiten Sprint des Biathlon-Weltcups 2022/23. Sechs DSV-Athleten sind am Start, Kandidaten aufs Podest gibt es gleich mehrere.

Biathlon heute im Liveticker: Rees steht plötzlich im Fokus

Roman Rees zeigte beim ersten Sprint im finnischen Kontiolahti eine starke Vorstellung und kam hinter den dominierenden Norwegern Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid auf den dritten Rang.

Zum Start in die neue Biathlon-Saison präsentierte sich der Schwarzwälder in hervorragender Verfassung und liegt nach dem ersten Weltcup-Wochenende auf dem dritten Rang in der Gesamtwertung.

Biathlon heute im Liveticker: Zobel lässt aufhorchen, Spezialisten haben Nachholbedarf

Dicht dahinter ist David Zobel platziert, der im Einzel aufs Podest lief und Fünfter des Sprints wurde. Dabei waren die Sprintspezialisten der deutschen Mannschaft eigentlich andere.

Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Nawrath sind starke Läufer und für die kurze Distanz über zehn Kilometer prädestiniert. Bei zwei Schießeinlagen pro Athlet muss man bei der starken internationalen Konkurrenz aber möglichst fehlerfrei durchkommen, das blieben die drei Sprintspezialisten in Finnland noch schuldig.

Sechster DSV-Starter ist Justus Strelow. Der junge Sachse zeigte eine ansprechende Weltcup-Woche in Kontiolahti und will sich in Hochfilzen weiter in der Mannschaft festbeißen.

Topfavoriten auf den Sieg im zweiten Sprint der Saison sind neben Boe und Laegreid die Schweden Sebastian Samuelsson und Martin Ponsiluoma. Zudem muss man den Gesamtsieger der Vorsaison Quentin Fillon Maillet und seinen französischen Landsmann Emilien Jacquelin auf der Rechnung haben. Hier geht es zur Startliste

Um 13:45 Uhr beginnt das Rennen, gestartet wird im 30-Sekunden-Takt. Die Ergebnisse des Sprints sind die Ausgangslage für den Verfolger, der bei den Herren am Sonntag und bei den Damen am Samstag gelaufen wird. chiemgau24.de ist bei allen Rennen zum Biathlon im Liveticker mit dabei.

