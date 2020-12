Biathlon heute im Liveticker: Gibt es in Hochfilzen den ersten deutschen Saisonsieg?

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Freitag mit zwei Sprintrennen in Hochfilzen fortgesetzt. In Österreich beginnen die Damen, anschließend laufen die Herren. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Hochfilzen - Nach zwei Weltcup-Wochenenden in Kontiolahti wird der Weltcup 2020/21 im Biathlon in Hochfilzen fortgesetzt. Auch in Österreich steht ein Doppel-Weltcup auf dem Programm. Den Auftakt zu insgesamt zwölf Wettkämpfen in Hochfilzen machen am Freitag zwei Sprintrennen. chiemgau24.de ist heute ab 11:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Biathlon heute im Liveticker: Preuß und Herrmann mit Podest-Ambitionen

Um 11:30 Uhr gehen die Damen auf die 7,5 Kilometer lange Strecke, zwei Mal muss jede Athletin an den Schießstand. Dort wird jeder Fehler mit einer Strafrunde über 150 Meter sanktioniert. Es sind bereits die dritten Sprints des Weltcup-Kalenders 2020/21 im Biathlon.

Für die deutsche Mannschaft gehen dabei Denise Herrmann und Franziska Preuß als Podest-Kandidatinnen ins Rennen. Beide zeigten sich in Kontiolahti in läuferisch guter Verfassung, hatten am Schießstand aber in vielen Rennen leichte Schwierigkeiten.

Stabilisieren sich Preuß und Herrmann dort, ist ihnen auch in Hochfilzen ein sehr gutes Ergebnis zuzutrauen. Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Janina Hettich bleibt nur die Außenseiterrolle. Läuferisch sind die drei Deutschen zu weit weg von der Weltspitze. Zudem bestreitet Sophia Schneider ihr drittes Weltcuprennen.

Da die Ergebnisse des Sprints vom Freitag die Grundlage für den Verfolger am Sonntag sind, ist das Rennen in Hochfilzen von besonderer Bedeutung.

Top-Favoritin auf den Sieg bei den Damen ist die Schwedin Hanna Öberg, die beide Sprintrennen der Saison gewonnen hat und den Gesamtweltcup anführt. Die Norwegerinnen Marte Olsbu Roieseland und Tiril Eckhoff gehören ebenfalls zu den Top-Kandidatinnen, auch die Französin Justine Braisaz-Bouchet überzeugte in Kontiolahti. Hier geht es zur kompletten Startliste

Bei den Männern ist die Favoritenrolle klar verteilt. Johannes Thingnes Boe ist in Sprints immer der Top-Anwärter auf den Sieg, der Gesamtweltcup-Führende dominiert die Disziplin seit vielen Jahren.

Im zweiten Sprint der Saison 2020/21 musste er aber seinem Bruder Tarjei den Vortritt lassen und auch Arnd Peiffer landete vor dem Norweger. Peiffer führt das deutsche Herren-Team in Hochfilzen an und ist der heißeste Anwärter auf das Podest, wenn am Freitag ab 14:20 Uhr 10 Kilometer gelaufen werden und ebenfalls zwei Mal geschossen wird. Hier geht es zur Startliste bei den Herren

Neben Peiffer sind Erik Lesser, Johannes Kühn, Philipp Horn, Benedikt Doll, der Fünfter im Verfolger von Kontiolahti wurde, und Roman Rees mit am Start.

Auch bei den Herren ist der Sprint die Ausgangsbasis für den Verfolger, der dann am Samstag ausgetragen wird. Neben Sprint und Verfolger werden in Hochfilzen auch noch Staffelrennen gelaufen.

chiemgau24.de ist bei allen Rennen in Hochfilzen im Liveticker mit dabei.

