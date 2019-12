Biathlon im Liveticker: Deutsche Damen wollen Schaden begrenzen

Biathlon: Als 41. geht Denise Herrmann in die Verfolgung in Hochfilzen.

Der Weltcup im Biathlon in Hochfilzen wird mit zwei Wettbewerben abgeschlossen. Den Verfolger der Damen gibt es jetzt im Liveticker.

Hochfilzen – Der Weltcup im Biathlon in Hochfilzen wird am Sonntag abgeschlossen. Die Damen gehen ab 12:00 Uhr in die Verfolgung, um 14:15 beginnt die Staffel der Herren. chiemgau24.de ist in beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

12:11: Dicht gedrängt geht es an der Spitze zu. Tandrevold führt knapp vor Öberg, Eckhoff und Fialkova.

12:10: Dorothea Wierer ist auf den siebten Platz zurückgefallen und hat schon über 30 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

12:08: Beste Deutsche ist nach dem ersten von vier Schießen Hinz auf dem 33. Platz.

12:07: Wieder schießt Herrmann Fehler, zwei an der Zahl. Vanessa Hinz hat alles getroffen, Anna Weidel schießt eine Strafrunde und Franziska Hildebrand ist fehlerfrei.

12:06: Oha, Wierer schießt zwei Fehler und muss damit zwei Mal in die Strafrunde. Damit übernehmen die Norwegrin Ingrid Landmark Tandrevold und Hanna Öberg aus Schweden die Führung.

12:05: Denise Herrmann geht gewohnt schnell an und hat schon einige Plätze aufgeholt. Hoffentlich rächt sich das nicht wieder am Schießstand.

12:04: Die Bedingungen sind sehr gut heute. Es ist knapp unter Null Grad kalt, der Wind ist kaum spürbar.

12:02: Geballt gehen die deutschen Damen jetzt ins Rennen. Alle vier Starterinnen sind unterwegs.

12:00: Und damit ist das Rennen freigegeben. Wierer, Tandrevold und Mironowa sind unterwegs. Es folgt Atheltin um Atheltin.

Vor dem Rennen: So, gleich geht es los. 60 Starterinnen machen sich auf den Weg, darunter vier Deutsche.

Vor dem Rennen: Nicht dabei sein wird heute Franziska Preuß. Sie ist bereits aus Hochfilzen abgereist. Auch Karolin Horchler geht nicht an den Start, sie hat die Qualifikation für den Verfolger verpasst.

Vor dem Rennen: Das Problem im Verfolger ist aber, dass die Ergebnisse des Sprints die Grundlage für das heutige Rennen bilden. Denise Herrmann geht mit 1:28 Minuten Rückstand auf die Jagd nach der Sprint-Siegerin und Führenden im Gesamtweltcup Dorothea Wierer, Vanessa Hinz hat +1:29 Rückstand, Anna Weidel 1:42 und Franziska Hildebrand 1:4.

Vor dem Rennen: Aus deutscher Sicht gibt es so einiges gut zu machen heute. Im Sprint gab es am Freitag das schlechteste Ergebnis in einem Einzelwettbewerb in der deutschen Geschichte und auch die Staffel am Samstag war historisch schlecht.

Vor dem Rennen: Den Anfang machen heute die Frauen, die in die Verfolgung über 10 Kilometer gehen. Vier Mal wird dabei geschossen, erst zwei Mal liegend, dann das ganze im Stehen.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Biathlon in Hochfilzen. Heute stehen zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Österreich zwei Rennen an.

Biathlon der Damen in Hochfilzen: Der Vorbericht

Am Freitag gab es das schlechteste Ergebnis in einem Einzelwettbewerb, am Samstag das schlechteste Ergebnis in der langen Staffel-Geschichte. Die deutschen Damen kommen beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen einfach nicht in Fahrt.

Erschwerend kommt im Verfolger hinzu, dass die Ergebnisse des Sprints am Freitag die Grundlage für das Rennen am Sonntag bilden. Denise Herrmann geht mit 1:28.3 Minuten Rückstand auf die Jagd nach der Sprint-Siegerin und Führenden im Gesamtweltcup Dorothea Wierer, Vanessa Hinz hat +1:28.7 Rückstand, Anna Weidel 1:42 und Franziska Hildebrand 1:47.0.

Biathlon: Franziska Preuß vorzeitig abgereist

Franziska Preuß, die sich als 56. eigentlich für den Verfolger qualifiziert hatte, reiste vorzeitig aus Hochfilzen ab und beendet den Weltcup in Österreich nach Rücksprache mit den Ärzten. Karolin Horchler hat als 64. die Qualifikation für den Verfolger, in dem die 60 besten des Sprints qualifiziert sind, verpasst.

Die Stimmung ist nach vielen Fehlern am Schießstand, Materialproblemen und schwankenden Leistungen auf der Strecke ohnehin nicht gut, am Sonntag könnte der Weltcup in Hochfilzen mit einem weiteren schlechten Ergebnis enden. Um 12:00 Uhr geht es los, hier sehen Sie, wie Sie alle Rennen in Hochfilzen live im TV, Liveticker und Livestream verfolgen können.

Biathlon: Aufstellung für die Staffel steht fest

Bei den deutschen Männern sind die Voraussetzungen vor dem letzten Rennen in Hochfilzen deutlich besser. Beim Verfolger am Samstag zeigten die DSV-Herren durchweg gute Leistungen, wenige Fehler am Schießstand und läuferisch gute Leistungen bildeten den Grundstein für ein zufriedenstellendes Gesamtergebnis.

Auch wenn die Top-Ten knapp verpasst wurden geht das deutsche Team mit Zuversicht in die zweite Staffel im Weltcup 2019/20 gehen. Bundestrainer Mark Kirchner hat für das letzte Rennen in Hochfilzen Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Erik Lesser nominiert. Lesser wird starten, dann folgen Kühn, Peiffer und Doll Simon Schempp und Philipp Horn kommen nicht zum Einsatz.

Favoriten für die zweite Staffel im Weltcup-Kalender 2019/20 im Biathlon sind die Norweger um Überflieger Johannes Thingnes Boe, die kollektiv starken Franzosen und die Russen.

Gelaufen wird ab 14:20 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

