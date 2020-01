Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird mit dem Weltcup in Pokljuka fortgesetzt. Hier sehen Sie Biathlon in Pokljuka heute live im TV, Livestream und Liveticker.

Pokljuka - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon geht von November 2019 bis März 2020 und beinhaltet insgesamt 68 Termine mit Wettbewerben, die an zehn Standorten ausgetragen werden.

Biathlon in Pokljuka heute im Liveticker: Das Einzel der Frauen

Das Einzel der Männer gewann Johannes Thingnes Boe

Nach der fünften Station im Weltcup 2019/20 im Biathlon, die in Ruhpolding stattfand, macht der Weltcup in Slowenien Halt. Zwischen dem 23.01 und dem 26.01.2020 werden in Pokljuka an vier Wettkampftagen insgesamt sechs Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Pokljuka

Der Weltcup in Pokljuka ist die Generalprobe für die Biathlon-WM in Antholz, mit der der Terminkalender im Biathlon-Weltcup 2019/20 ab dem 13. Februar 2020 fortgesetzt wird.

Biathlon in Pokljuka: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Biathlon: Weltcup in Pokljuka im TV, Livestream und Liveticker

Datum Uhrzeit Disziplin TV-Übertragung Liveticker Livestream 23.01.20 (Donnerstag) 14:15 Uhr Männer: Einzel 20km ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 24.01.20 (Freitag) 14:15 Uhr Frauen: Einzel 15km ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 25.01.20 (Samstag) 13:15 Uhr Single Mixed Staffel ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 25.01.20 (Samstag) 15:00 Uhr Mixed Staffel ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 26.01.20 (Sonntag) 12:15 Uhr Männer: Massenstart 15km ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 26.01.20 (Sonntag) 15:00 Uhr Frauen: Massenstart 12,5km ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig)

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

