Biathlon: Weltcup in Ruhpolding im TV, Livestream und Liveticker

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird mit dem Weltcup in Ruhpolding fortgesetzt. Hier sehen Sie Biathlon in Ruhpolding heute live im TV, Livestream und Liveticker.

Ruhpolding - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon macht seine nächste Station in Ruhpolding. Die Wettbewerbe im Chiemgau sind auf verschiedenen Wegen empfangbar.

Biathlon heute in Ruhpolding: Die Staffel der Damen im Liveticker

Am 15.Januar geht es in der Chiemgau-Arena mit dem Weltcup 2019/20 weiter. In der oberbayerischen Gemeinde werden insgesamt sechs Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Ruhpolding

Für einen Einzelsieg gibt es auch in Ruhpolding wieder 60 Punkte für die Gesamtwertung, die restlichen Zähler werden nach einem vorgefertigten Punkteschlüssel der Internationalen Biathlon Union verteilt. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Ruhpolding

Biathlon: Letzte Weltcup-Station in Deutschland

Die Damen starten am Mittwoch in der Chiemgau Arena mit einem Sprint in den Weltcup von Ruhpolding, am Donnerstag laufen die Herren den Sprint.

Im Vorfeld des Weltcups hat chiemgau24.de mit dem ersten Vorsitzenden des SC Ruhpolding Herbert Fritzenwenger gesprochen und ein Interview mit Alois Reiter, dem sportlichen Leiter des Weltcups, geführt.

In der Gesamtwertung der Damen führt Dorothea Wierer aus Italien, bei den Herren führt der Franzose Martin Fourcade den Gesamtweltcup an.

Der Terminkalender im Weltcup 209/20 im Biathlon wird nach Ruhpolding ab dem 23.01.2020 mit dem Weltcup im slowenischen Pokljuka fortgesetzt.

Biathlon: Der Weltcup in Ruhpolding live im TV, Livestream und Liveticker

Datum Event Uhrzeit TV-Übertragung Liveticker Livestream 15.01. (Mittwoch) Sprint der Damen 14:30 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 16.01. (Donnerstag) Sprint der Männer 14:30 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 17.01. (Freitag) Staffel der Damen 14:30 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 18.01. (Samstag) Staffel der Männer 14:15 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 19.01. (Sonntag) Verfolgung der Damen 12:15 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 19.01. (Sonntag) Verfolgung der Männer 14:30 Uhr ZDF und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig)

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf