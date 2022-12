Biathlon: Hinz meldet sich zurück, Deutsches Mixed siegt im Junior-Cup

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Vanessa Hinz zeigte ein starkes Wochenende im IBU Cup. © Deubert/IBU

Im Biathlon fanden am Wochenende Wettbewerbe im IBU Cup und im IBU Junior Cup startet. Vanessa Hinz überzeugte und im Juniorenbereich gab es den nächsten Sieg.

Ridnaun / Obertilliach - Im Biathlon war neben dem Weltcup in Annecy auch im IBU Cup und im IBU Junior Cup volles Programm angesagt. Die deutschen Biathleten zeigten wieder ein gutes Wochenende und sammelten mehrere Podestplätze ein.

Dabei ließ Vanessa Hinz erstmals in dieser Biathlon-Saison konstant aufhorchen und empfahl sich nachhaltig für ihre ersten Weltcupeinsätze nach der Weihnachtspause.

Biathlon: Zwei Podestplätze für Hinz, Grotian wieder solide

Der IBU Cup, die zweite Klasse nach dem Weltcup, gastierte im italienischen Ridnaun. Hinz konnte in allen drei Rennen überzeugen. Im Sprint am Donnerstag lief sie auf den zweiten Platz und ließ in der Verfolgung am Samstag als Dritte ein weiteres Podest folgen. Im Massenstart am Sonntag rundete sie ein erfolgreiches Wochenende mit dem fünften Rang ab.

Hinz, die jahrelang zum Stammpersonal im Biathlon-Weltcup gehörte, hatte in der Vorbereitung mit einer Hand- und Fußverletzung zu kämpfen. Sie verpasste die interne Qualifikation für das Weltcupteam, könnte aber mit aufsteigender Formkurve im Januar wieder in den Weltcup stoßen und so noch die Qualifikation für die Biathlon-WM 2023 in Oberhof erreichen.

Marion Wiesensarter wurde Vierte im Sprint und Siebte im Massenstart, auch Juliane Frühwirt überzeugte mit einem sechsten Rang im Massenstart und dem fünften Platz im Verfolger. Supertalent Selina Grotian, die beim ersten IBU-Cup sensationell im Sprint gewonnen hatte, wurde 21. im Sprint, Neunte im Verfolger und 14. im Massenstart. Hier geht es zu den Ergebnissen

Bei den Herren war Lucas Fratzscher der erfolgreichste DSV-Starter. Im Massenstart lief er als Dritter aufs Podium, im Verfolger wurde er Fünfter und im Sprint Sechster.

Biathlon Junior Cup: Sieg im Mixed, Puff muss abreisen

Zeitgleich zum IBU Cup fand im österreichischen Obertilliach der IBU Junior Cup statt. In der Biathlon-Nachwuchsserie holte die deutsche Mixedstaffel den Sieg. Marlene Fichtner, Magdalena Rieger, Albert Engelmann und Hans Köllner setzten sich knapp vor Italien und Frankreich durch.

Biathlon: (von rechts) Hans Köllner, Albert Engelmann, Magdalena Rieger und Marlene Fichtner gewinnen die Mixed-Staffel. © Gerth/IBU

Köllner holte im Einzel der Junioren einen weiteren Podestplatz für das deutsche Team, das ansonsten nicht an den starken Saisonstart von Martell anknüpfen konnte. Ein vierter Platz von Köllner im Sprint und der sechste Rang von Julia Tannheimer im Sprint der Juniorinnen waren neben dem Mixed-Sieg und dem Köllner-Podium die besten Resultate. Hier geht es zu den Ergebnissen

Die in Südtirol überragende Johanna Puff trat im Einzel am Mittwoch noch an, musste dann aber verletzungsbedingt abreisen. Im Junior Cup geht es im Februar in Estland weiter, im IBU Cup wird schon ab 5. Januar in Slowenien gelaufen.

