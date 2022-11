Biathlon im Liveticker: Saisonstart in Finnland - Mit spannenden Optionen für Deutschland

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Roman Rees ist als starker Schütze bekannt und könnte beim Saisonstart für ein gutes Ergebnis sorgen. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon beginnt am Dienstag mit dem Einzel der Herren in Kontiolahti. Die deutsche Mannschaft geht dabei mit guten Optionen an den Start. Um 13:15 Uhr beginnt das Rennen, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Kontiolahti - Endlich geht die neue Saison im Biathlon los. Die Herren eröffnen am Dienstag den neuen Weltcup, ein Einzel über 20 Kilometer steht auf dem Programm. Um 13:15 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Dann geht die deutsche Biathlon-Nationalmannschaft der Herren mit sechs Athleten in das erste Rennen des Biathlon-Weltcups 2022/23. Auch wenn keiner der Topfavoriten aus Deutschland kommt, geht das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) durchaus mit Optionen an den Start.

Biathlon im Liveticker: Der Schießstand steht im Fokus, Rees als DSV-Hoffnung

Im Einzel hat die Leistung am Schießstand höheres Gewicht als die Performance auf der Strecke. Mit 20 Kilometern ist die Strecke zwar sehr lang, die Gefahr lauert aber bei den vier Schießeinlagen. Dort gibt es keine Strafrunden, jeder Fehler wird mit einer Strafminute sanktioniert.

Damit rückt Roman Rees in den Fokus, der im deutschen Team zu den stärksten Schützen gehört und in der Vergangenheit im Einzel schon beachtliche Ergebnisse ablieferte. Der Schwarzwälder ist bei idealem Rennverlauf sogar ein Kandidat aufs Podest.

Biathlon im Liveticker: Die Nachrücker könnten für eine Überraschung sorgen

Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Nawrath sind die stärksten Läufer in der deutschen Mannschaft, am Schießstand kommen sie bei vier Einlagen aber selten fehlerfrei durch. Mehr als zwei Strafminuten darf man sich im Einzel in der Regel nicht erlauben, daher gehören Doll, Kühn und Nawrath nur zu den Außenseitern.

Für Justus Strelow und David Zobel, die sich im abschließenden Trainingslager in Vuokatti die letzten zwei Starttickets sicherten, könnte am Dienstag die große Stunde schlagen. Beide sind gute Schützen und könnten gleich zum Start in den Biathlon-Weltcup 2022/23 für eine Überraschung sorgen.

Unter den Favoriten auf den ersten Sieg in der neuen Saison sind gleich drei Norweger zu finden. Tarjei Boe gewann in der Vorsaison die Einzelwertung, sein Teamkollege Sturla Holm Laegreid ist eine Bank am Schießstand. Johannes Thingnes Boe kommt aus einer starken Vorbereitung, auch ihn muss man auf der Rechnung haben.

Olympiasieger in der längsten Disziplin des Weltcups ist Quentin Fillon Maillet, der als Titelverteidiger des Gesamtweltcups mit viel Selbstvertrauen an den Start gehen wird. Einen Tag nach den Herren greifen dann auch die Damen in den Weltcup von Kontiolahti ein. Am Dienstag geht es um 13:15 Uhr los, chiemgau24.de ist ab 12:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

