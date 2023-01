Biathlon im Liveticker: Doll will Trend fortsetzen, Kampf um WM-Tickets beginnt

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Benedikt Doll geht als Podestkandidat in den Sprint. © picture alliance/dpa | Friso Gentsch

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Freitag fortgesetzt. Auf der Pokljuka steht der Sprint der Herren an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Pokljuka - Das zweite Rennen des Biathlon-Weltcups von Pokljuka steigt am Freitag. Die Herren laufen im Sprint über 10 Kilometer. Um 14:20 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Benedikt Doll führt das deutsche Biathlon-Team in seiner Spezialdisziplin an. Der Schwarzwälder zeigte ein gutes Rennen auf Schalke, kam im letzten Sprint vor Weihnachten auf den dritten Rang, auch auf der slowenischen Hochebene ist das Podest wieder das Ziel.

Biathlon im Liveticker: Zwei DSV-Herren kämpfen um die WM-Norm

Neben Doll gehen dann auch Roman Rees, David Zobel, Justus Strelow, Philipp Horn und Johannes Kühn an den Start. Zobel, Rees, Doll und Strelow haben die WM-Norm bereits in der Tasche, Horn und Kühn müssen sich noch für die Titelkämpfe in Oberhof qualifizieren.

Für die interne WM-Norm benötigt es ein Ergebnis unter den besten Acht oder zwei Top-15-Resultate. Mit einem guten Sprint hat man auch im Verfolger am Samstag eine gute Ausgangslage, die Abstände vom Freitag sind dann die Basis für das Rennen am Samstag.

Biathlon im Liveticker: Boe und Laegreid geben den Takt vor

Die Favoritenrolle geht ganz klar nach Norwegen. Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid dominieren die bisherige Saison, jüngst sorgte auch Johannes Dale für Furore. Sie sind die Topfavoriten auf den Sieg im Sprint auf der Pokljuka. Hier geht es zur Startliste

10 Kilometer werden gelaufen, zweimal geht es an den Schießstand. Gestartet wird ab 14:20 Uhr im 30-Sekunden-Takt. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Die Rennen auf der Pokljuka sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

