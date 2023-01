Biathlon im Liveticker: Das Beste zum Schluss - Zwei spannende Rennen in Ruhpoding

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Benedikt Doll ist bester Deutscher der Gesamtwertung. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Sonntag fortgesetzt. In Ruhpolding stehen zwei Massenstarts auf dem Programm. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Ruhpolding - Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding stehen zwei spektakuläre Rennen auf dem Programm. Der Massenstart der Herren beginnt um 12:30 Uhr, die Damen laufen ab 14:45 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Im Biathlon-Weltcup sind beim Massenstart die Top 25 des Gesamtweltcups und die fünf besten Athleten des laufenden Weltcups qualifiziert. Am Sonntag gehen insgesamt 60 Athleten an den Start, darunter sind neun deutsche Starter.

Biathlon im Liveticker: Fünf deutsche Herren mit dabei

Bei den Herren haben fünf DSV-Biathleten die Qualifikation für den Massenstart geschafft. Benedikt Doll, Roman Rees, David Zobel, Justus Strelow und Johannes Kühn sind Teil des Starterfeldes, das aus 30 Athleten besteht.

Alle Teilnehmer gehen gleichzeitig an den Start. 15 Kilometer werden gelaufen, viermal geht es an den Schießstand. Massenstarts sind in der Regel dynamische Rennen, die bis zum letzten Schießen große Spannung versprechen.

Biathlon im Liveticker: Boe als Topgfavorit, vier DSV-Damen dabei

Topfavorit ist Johannes Thingnes Boe, der den Einzel am Mittwoch gewann und die norwegische Staffel am Freitag zum Sieg führte. Aber auch Doll und Rees sind in guter Form, an einem guten Tag ist das Podest möglich. Hier geht es zur Startliste

Auch bei den Damen gehen 30 Athletinnen an den Start. Aus deutscher Sicht haben Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Anna Weidel und Sophia Schneider die Qualifikation geschafft. Für Janina Hettich-Walz und Juliane Frühwirt hat es nicht gereicht.

Favoritinnen auf den Sieg im Rennen über 12,5 Kilometer bei vier Schießeinlagen gibt es zahlreiche. Julia Simon aus Frankreich trägt das Gelbe Trikot und ist in bestechender Form. Marte Olsbu Roeiseland tastet sich immer näher ran an die Weltspitze, auch ihre Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold muss man auf dem Zettel haben. Hier geht es zur Startliste

Lisa Vittozzi siegte im Einzel, auch ihre Teamkollegin Dorothea Wierer ist eine Massenstart-Spezialistin. Die Schwedinnen Hanna und Elvira Öberg gehören ebenfalls zum Favoritenkreis. Um 12:30 Uhr starten die Herren, um 14:45 Uhr die Damen. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon dabei.

Die Rennen in Ruhpolding sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

