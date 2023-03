Biathlon im Liveticker: Mit vielen Optionen in die letzten Östersund-Rennen

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Denise Herrmann-Wick hat auch im Massenstart das Podium im Visier. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Sonntag fortgesetzt. In Östersund stehen zwei Massenstarts auf dem Programm. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Östersund - Beim Biathlon-Weltcup in Östersund stehen die letzten zwei Rennen an. Am Sonntag werden die Massenstarts gelaufen. Die Damen beginnen um 13:00 Uhr, die Herren laufen ab 16:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Den Anfang machen um 13:00 Uhr die Damen, die deutsche Mannschaft hat im vorletzten Massenstart der Biathlon-Saison drei heiße Eisen im Feuer.

Biathlon im Liveticker: Gute DSV-Optionen im vorletzten Massenstart

Im Massenstart sind die Top 25 des Gesamtweltcups und die fünf punktbesten Athletinnen des aktuellen Weltcups, die nicht in den Top 25 der Gesamtwertung sind, mit dabei.

Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt und Hanna Kebinger vertreten die deutschen Biathlon-Damen im Rennen über 12,5 Kilometer bei vier Schießeinlagen. Herrmann-Wick zeigte einen starken Einzel am Donnerstag, Voigt und Kebinger überzeugten in der Staffel am Samstag.

Biathlon im Liveticker: Simon kann gleich zwei Vorentscheidungen landen

Im Fokus steht der Kampf um den Gesamtweltcup, die Französin Julia Simon kann einen großen Schritt in Richtung Großer Kristallkugel machen. Auch in der Massenstartwertung führt Simon. Zu den Favoriten gehören zudem Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi aus Italien, auch Marte Olsbu Roeiseland ist wieder in starker Form. Hier geht es zur Startliste

Die deutschen Herren gehen ab 16:00 Uhr dann mit allen sechs Athleten ins Rennen über 15 Kilometer. Einzel-Sieger Benedikt Doll, Roman Rees, David Zobel und Justus Strelow sind über den Gesamtweltcup gesetzt.

Da unter anderem die Boe-Brüder wegen einer Corona-Infektion nicht antreten, rückt auch Johannes Kühn nach. Philipp Nawrath qualifizierte sich über den Einzel vom Donnerstag. Nach den Absagen sind die Favoriten Doll, der Schwede Martin Ponsiluoma und die Norweger Vetle Sjaastad Christiansen und Johannes Dale. Hier geht es zur Startliste

Die Rennen in Östersund sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

