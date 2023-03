Biathlon im Liveticker: Kampf um die letzten Siege der Saison

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Denise Herrmann-Wick (links) und Benedikt Doll sind die besten deutschen Aktien in den letzten Rennen der Saison. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Sonntag beendet. In Oslo stehen zum Abschluss zwei Massenstarts an. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Oslo - In Oslo stehen zum Abschluss einer langen Biathlon-Saison noch zwei Highlights an. Die Herren eröffnen im Massenstart ab 12:50 Uhr, dann bestreitet Denise Herrmann-Wick ihr letztes Rennen im Massenstart ab 15:10 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Sechs deutsche Herren haben sich für den letzten Biathlon-Massenstart der Herren qualifiziert. Startberechtigt sind die Top 25 der Gesamtwertung und die fünf punktbesten Athleten des aktuellen Rennwochenendes, die nicht in den Top 25 klassifiziert sind.

Biathlon im Liveticker: Doll ist Podestanwärter, Kampf um die Kugel wohl ohne Boe

Benedikt Doll ist Gesamtvierter und könnte mit einem guten Massenstart das beste Gesamtresultat seiner Karriere erzielen. Doll ist in guter Form und der heißeste Podestkandidat im deutschen Team. Roman Rees, Justus Strelow, David Zobel und Johannes Kühn haben sich ebenfalls über die Gesamtwertung qualifiziert, Philipp Nawrath kam über das gute Resultat im Sprint von Donnerstag noch ins Feld der 30 Teilnehmer.

Nach dem Topfavoriten muss man nicht lange suchen. Johannes Thingnes Boe gewann beide Rennen in Oslo und will am Holmenkollen erneut triumphieren. Die Disziplinwertung wird er voraussichtlich nicht gewinnen, beim letzten Massenstart in Östersund musste er pausieren. Die kleine Kristallkugel wird sich zwischen Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale und Sturla Holm Laegreid entscheiden. Hier geht es zur Startliste

Biathlon im Liveticker: Drei Top-Stars geben ihren Abschied

Im letzten Rennen der Saison richten sich dann alle Augen auf drei Damen. Denise Herrmann-Wick, die Norwegerin Marte Olsbu Roieseland und Anais Chevalier-Bouchet aus Frankreich bestreiten ihr letztes Weltcuprennen.

Nach ihrem Sprint-Sieg geht Herrmann-Wick mit großem Selbstvertrauen in den Massenstart und gehört auch hier zu den Favoritinnen auf den Sieg. Zudem sind aus deutscher Sicht Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz dabei. Hier geht es zur Startliste

Der letzte Massenstart der Herren beginnt um 12:50 Uhr, die Damen gehen ab 15:10 Uhr ins Rennen. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Oslo sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf/dg