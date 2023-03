Biathlon im Liveticker: Nach WM-Gold - Herrmann-Wick will im Weltcup triumphieren

Von: Dominik Größwang

Biathlon: Denise Herrmann-Wick will ihre Führung in der Sprintwertung verteidigen. © Martin Schutt/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Freitag fortgesetzt. In Nove Mesto findet der Sprint der Damen statt, wo Denise Herrmann-Wick als Favoritin ins Rennen geht. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Nove Mesto - Mit dem Sprint der Damen geht der Weltcup 2022/23 im Biathlon am Freitag in die nächste Runde. Das Rennen beginnt um 16:10 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft wollen die deutschen Damen um Denise Herrmann-Wick auch im Weltcup wieder angreifen. Die 34-Jährige, die zuletzt Weltmeisterin im Sprint wurde und auch den Weltcup in dieser Disziplin anführt, geht im tschechischen Nove Mesto als Top-Favoritin ins Rennen.

Biathlon im Liveticker: Laufstarke Athletinnen im Vorteil - Herrmann-Wick als Top-Favoritin

Nicht nur Herrmann-Wick konnte mit ihrer Leistung im Sprint in Oberhof zufrieden sein. Bei ihrem WM-Debüt erreichte Sophia Schneider im Sprint einen hervorragenden 7. Platz, Hanna Kebinger schaffte es als 17. ebenfalls unter die Top 20. Zudem treten Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt und Anna Weidel am Freitag für das deutsche Team an.

Vor allem laufstarke Biathletinnen sind im Sprint favorisiert. 7,5 Kilometer werden gelaufen, zweimal geht es an den Schießstand - zuerst liegend, dann stehend. Jeder Fehler bedeutet eine Strafrunde, die 150 Meter lang ist und circa 25 Sekunden Zeit kostet. Die Ergebnisse des Sprints bilden zudem die Grundlage für den Verfolger, der am Samstag ausgetragen wird.

Biathlon im Liveticker: Viele Favoritinnen - wer holt sich den Sieg?

Neben der Weltcup-Führenden im Sprint gibt es zahlreiche weitere Favoritinnen auf einen Triumph in Nove Mesto. Julia Simon (Frankreich) führt den Gesamtweltcup an. Dorothea Wierer (Italien), Elvira Öberg und Anna Magnusson (beide Schweden) konnten allesamt bereits einen Sprint in der laufenden Weltcup-Saison gewinnen. Dazu muss man Hanna Öberg (Schweden), Ingrid Landmark Tandrevold und Marte Olsbu Roeiseland (beide Norwegen) auf der Rechnung haben. Hier geht es zur Startliste

Nach einer nervenaufreibenden WM geht es im Weltcup also genauso spannend weiter. Der Sprint der Damen startet am Freitag um 16:10 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die Rennen in Nove Mesto sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

