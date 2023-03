Biathlon im Liveticker: Geht der deutsche Höhenflug in der Staffel weiter?

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Hanna Kebinger ist Teil der deutschen Staffel in Östersund. © Martin Schutt/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Samstag fortgesetzt. In Östersund finden die beiden Staffel-Wettbewerbe statt. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Östersund - Mit den beiden letzten Staffel-Rennen der Saison geht der Biathlon-Weltcup 2022/23 in die nächste Runde. In Östersund laufen die Damen ab 14:00 Uhr, die Herren starten um 16:30 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Das Wochenende in Östersund begann für die deutschen Biathleten mehr als zufriedenstellend. Im Einzel der Damen lief Denise Herrmann-Wick aufs Podest. Bei den Herren holte Benedikt Doll den Sieg, Philipp Nawrath und Roman Rees schafften es ebenfalls in die Top 5. Im Einzel-Weltcup schaffte Doll sogar noch den Sprung auf Platz zwei und musste sich hier nur dem Norweger Vetle Sjaastad Christiansen geschlagen geben.

Biathlon im Liveticker: Führt Herrmann-Wick die DSV-Damen aufs Podest?

In den Staffel-Wettbewerben wollen die deutschen Athleten diese Form jetzt bestätigen. Den Anfang machen die Damen, die, mit Ausnahme von Hochfilzen, jedesmal aufs Podest liefen. Angeführt von Herrmann-Wick (3. im Einzel am Donnerstag) und Vanessa Voigt (6.) nimmt das DSV-Team auch hier eine Top-Platzierung in Angriff.

Dazu sind Janina Hettich-Walz (24.) startet die deutsche Damen-Staffel in Östersund und übergibt an Hanna Kebinger (11.). Voigt läuft an dritter Position, Schlussläuferin ist Herrmann-Wick. Behalten die Läuferinnen ihre Form bei, kann die DSV-Mannschaft am Samstag um den Sieg mitlaufen.

Biathlon im Liveticker: Springt Deutschland noch auf Platz drei?

Die Konkurrenz ist aber riesig. Neben dem deutschen Team sind Norwegen, Frankreich, Schweden und Italien Anwärter auf eine Top-Platzierung. Schweiz, Österreich und Tschechien haben ebenfalls gute Athletinnen in ihren Reihen, haben aber am Samstag nur Außenseiterchancen. Hier geht es zur Startliste

In der Nationenwertung könnte die deutsche Mannschaft einen großen Schritt machen. Auf Platz vier liegend beträgt der Rückstand auf Norwegen nur 16 Punkte, ein Sieg in der Staffel würde 420 Punkte geben. Nach der Staffel am Samstag fließt nur noch der Sprint am kommenden Wochenende in Oslo in die Wertung ein.

Biathlon im Liveticker: Holen die DSV-Herren auch den Sieg im Team?

Nach dem überragenden Mannschaftsergebnis im Einzel am Donnerstag gehen die deutschen Herren als Top-Favoriten ins Staffel-Rennen. In Abwesenheit der Top-Stars Johannes Thingnes und Tarjei Boe, sowie Sturla Holm Laegreid, Sebastian Samuelsson und Quentin Fillon Maillet (allesamt aufgrund einer Corona-Infektion außer Gefecht), schafften es gleich drei deutsche Läufer über die 20 Kilometer unter die Top 5.

Benedikt Doll, der den Einzel gewann, blieb außerdem als einziger Biathlet bei 20 Einlagen ohne Schießfehler. Roman Rees ist Startläufer am Samstag und übergibt an Johannes Kühn, der von Philipp Nawrath abgelöst wird. Schlussläufer ist Doll.

Biathlon im Liveticker: Deutschland will 3. Platz verteidigen

Der Kampf um den Sieg in der letzten Staffel des Jahres gestaltet sich ausgeglichen. Norwegen tritt ersatzgeschwächt an, gehört aber trotzdem zu den Favoriten. Auch mit Schweden und Frankreich muss man rechnen. In der Mixed-Staffel in Nove Mesto überraschte die Ukraine, das Team um Anton Dudchenko hat aber am Samstag nur Außenseiterchancen, genau wie die Schweiz oder Tschechien. Hier geht es zur Startliste

In der Nationenwertung belegen die deutschen Herren aktuell den 3. Platz, den gilt es in den letzten Wettbewerben zu verteidigen. Mit einer Top-Platzierung in der Staffel würde man den viertplatzierten Schweden ausweichen und im besten Fall noch etwas Druck auf Frankreich auf Platz zwei ausüben.

Die beiden letzten Staffeln der Weltcup-Saison finden am Samstag in Östersund statt. Die Damen starten um 14:00 Uhr, die Herren laufen ab 16:30 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Östersund sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

