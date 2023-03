Biathlon im Liveticker: Spannung garantiert - Wer holt die Einzel-Weltcups?

Von: Dominik Größwang

Biathlon: Vanessa Voigt ist beste Deutsche im Einzel-Weltcup. © Sven Hoppe/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Donnerstag fortgesetzt. In Östersund laufen Damen und Herren jeweils ihren letzten Einzel. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Östersund - Die vorletzte Station im Weltcup 2022/23 steht an. Im schwedischen Östersund finden die letzten Einzel statt, es geht um die nächsten Kleinen Kristallkugeln. Die Damen starten um 13:15 Uhr, die Herren um 16:20 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

In beiden Wettbewerben am Donnerstag ist Spannung vorprogrammiert, da sich sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren, der Einzel-Weltcup entscheidet. Zahlreiche Athleten können die Kleine Kristallkugel noch holen.

Biathlon im Liveticker: Führt Voigt ihre gute Form fort?

Den Anfang machen am Donnerstag die Damen. Hier geht die Italienerin Lisa Vittozzi als Führende der Einzelwertung ins Rennen, ihr Vorsprung auf die Schwedin Hanna Öberg beträgt gerade einmal 15 Punkte. 90 Punkte gibt es für einen Sieg, insgesamt werden bis Platz 40 Punkte verteilt.

Beste Deutsche im Einzel-Weltcup ist Vanessa Voigt, die schon am vergangenen Wochenende starke Leistungen zeigte. Ihr Rückstand auf Vittozzi beträgt allerdings schon 70 Punkte, aufs Podium sind es 31 Zähler. Neben Voigt gehen am Donnerstag Denise Herrmann-Wick, Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Anna Weidel an den Start.

Biathlon im Liveticker: Vittozzi oder Öberg - Krimi um die Kugel

Im Einzel sind vor allem starke Leistungen am Schießstand essentiell. Viermal wird geschossen, bei jedem Fehler wird automatisch eine Strafminute auf die Zeit addiert. Dementsprechend schwer wiegt ein Fehlschuss und die Athleten sind besonders gefordert.

Neben Vittozzi und Hanna Öberg gibt es zahlreiche weitere Favoritinnen auf den Sieg am Donnerstag. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) könnte im Kampf um die Kleine Kristallkugel noch ein Wörtchen mitreden, auch Julia Simon und Lou Jeanmonnot (beide Frankreich) zeigte bisher gute Leistungen im Einzel. Dazu muss man Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) auf dem Zettel haben. Hier geht es zur Startliste

Biathlon im Liveticker: Boe holt Gesamtweltcup - Wer entthront seinen Bruder?

Bei den Herren geht es an der Spitze noch enger zu. Zwar krönte sich Johannes Thingnes Boe von Zuhause aus zum Gesamtweltcupsieger, im Einzel wird er die Kugel allerdings wohl nicht holen. Der Überflieger der laufenden Saison kann aufgrund einer Corona-Erkrankung frühestens im Massenstart am Sonntag antreten und wird seine Spitzenposition im Einzel-Weltcup nicht behaupten können.

Hier hat sein Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen die beste Ausgangslage, sein Rückstand auf Boe beträgt nur acht Punkte. Beste Deutsche im Einzel sind David Zobel und Roman Rees, mit 41 Punkten Rückstand haben beide aber nur rechnerische Chancen auf die Kugel. Tarjei Boe gewann den Einzel-Weltcup im vergangenen Jahr, doch auch er kann wegen Corona nicht starten. Das gleiche Schicksal ereilte Landsmann Sturla Holm Laegreid, auch er ist am Donnerstag nicht dabei.

Biathlon im Liveticker: Viele Kandidaten - Wer gewinnt den Weltcup?

Neben Zobel und Rees sind Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Justus Strelow mit dabei. In der Theorie hätten Doll und Kühn ebenfalls Chancen auf den Sieg im Einzel-Weltcup, Favoriten sind aber andere. Neben Christiansen haben Niklas Hartweg (Schweiz) und Martin Ponsiluoma (Schweden) die besten Ausgangslagen. Da allerdings viele Herren noch rechnerisch gewinnen können, ist auch eine Überraschung im Bereich des Möglichen. Hier geht es zur Startliste

Der erste Tag der Entscheidungen beginnt am Donnerstag um 13:15 Uhr mit den Damen, die Herren laufen ab 16:20 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Östersund sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

dg