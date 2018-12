Starke Leistung! Dahlmeier stürmt bei ihrem Saisoneinstand direkt aufs Podest

Gut in Schuss: Laura Dahlmeier erkämpfte sich in Nove Mesto einen hervorragenden zweiten Platz.

Was für ein Saisondebüt für Laura Dahlmeier! Die Doppel-Olympiasiegerin sprintet in Nove Mesto auf das Podest. Nur ein Fehlschuss verhindert ihren Sieg. Der geht nach Norwegen.

Nove Mesto - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) ist bei ihrem Comeback sensationell auf das Podest gestürmt. Beim Biathlon-Weltcup im tschechischen Nove Mesto lief die 25-Jährige im Sprint über 7,5 km auf den zweiten Platz, sie lag nach einer Strafrunde nur 4,5 Sekunden hinter der fehlerfreien Siegerin Marte Roeiseland aus Norwegen. Rang drei ging Paulina Fialkova (+6,2) aus der Slowakei, der ebenfalls kein Fehler unterlief.

"Es ist mega emotional, dass es gleich so brutal gut ging", sagte Dahlmeier, die das erste Podium für die deutschen Frauen in dieser Saison holte, in der ARD: "Ich habe mich gut gefühlt, wusste aber nicht, wo ich stehe."

Preuß beendet Sprint als zweitbeste Deutsche

Die anderen DSV-Athletinnen schafften es hingegen nicht unter die Top Ten. Franziska Preuß (Haag/16.), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/21.), Vanessa Hinz (Schliersee/22.), Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld/27.) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal/45.) landeten abgeschlagen auf hinteren Rängen.

Vor dem Jagdrennen der Frauen am Samstag (17.00 Uhr) bestreiten die Männer ihren Verfolger (15.00 Uhr). Die beiden Massenstarts am Sonntag (ab 11.45 Uhr), an denen nur die besten 30 Athleten der Gesamtweltcup-Wertung teilnehmen dürfen, beenden das erste Trimester der WM-Saison.

Lesen Sie auch: Deutsche Biathleten bei Gala von Bö nicht in den Top 10

sid