Biathlon: Hinz und Herrmann-Wick laufen Abschiedsrennen im August

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Vanessa Hinz (links) und Denise Herrmann-Wick starten beim City-Biathlon in Wiesbaden. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe | Hendrik Schmidt

Denise Herrmann-Wick und Vanessa Hinz haben ihre Karrieren im Biathlon beendet. Ein letztes Mal werden die einstigen Top-Athletinnen aber noch an den Start gehen.

Wiesbaden - Beim City-Biathlon in Wiesbaden gibt es eine überraschende Programmänderung. Neben den klassischen Wettkämpfen wird auch ein spezielles Rennen ausgetragen. Dabei verabschieden sich Denise Herrmann-Wick und Vanessa Hinz von ihren Fans.

Am 13. August steigt in Wiesbaden das beliebte City-Biathlon-Event. Die hessische Stadt verwandelt sich in eine Biathlon-Strecke, über 2000 Zuschauer können die Biathlon-Stars hautnah erleben. Nach einjähriger Pause kehrt das Biathlon-Sommerevent mit einer überraschenden Neuerung zurück.

City-Biathlon: Auch Roeiseland verabschiedet sich in Wiesbaden

Neben den klassischen Rennen bei den Damen und den Herren wird es in diesem Jahr auch erstmals ein Abschiedsrennen geben. Bei den Damen gehen dabei zahlreiche ehemalige Weltcup-Athletinnen an den Start.

So auch Denise Herrmann-Wick und Vanessa Hinz, die ihre Karrieren beendet haben, sich in Wiesbaden aber ein letztes Mal von den Biathlon-Fans verabschieden wollen. Auch Franziska Hildebrand, die vor der abgelaufenen Saison zurückgetreten war, und die ehemalige norwegische Top-Athletin Marte Olsbu Roeiseland haben für den City-Biathlon in Wiesbaden gemeldet. Im Abschiedsrennen wird es nach Angabe des Veranstalters „nicht um Zeiten und Platzierungen gehen, der Spaß steht im Mittelpunkt“.

City-Biathlon: Herren-Feld hochkarätig besetzt, Wierer startet bei den Damen

Bei den Herren haben bereits zahlreiche Hochkaräter für das Event am 13. August zugesagt. Aus Deutschland werden Benedikt Doll und Roman Rees an den Start gehen. Der Norweger Tarjei Boe, der Schweizer Niklas Hartweg, der Ukrainer Dmytro Pidruchnyi und der Franzose Fabien Claude haben ebenfalls ihre Zusage gegeben.

Bei den Damen wird Dorothea Wierer aus Italien mit dabei sein, auch aus der deutschen Mannschaft wird es Teilnehmerinnen geben. Derzeit werden die Starterfelder noch zusammengestellt.

Zudem wird die Youngster Team Challenge im Programm sein, ein internationales Nachwuchsrennen mit einigen der besten Biathlon-Junioren der Welt. In einem Mixed-Wettbewerb treffen Nachwuchs-Teams aus Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Belgien aufeinander.

Quelle: chiemgau24.de

truf