Biathlon: Dahlmeier gewinnt auch Verfolgung in Pyeongchang

Auch in Fernost nicht zu bremsen: Laura Dahlmeier (links, hier mit Tiril Eckhoff).

Pyeongchang - Laura Dahlmeier hat es schon wieder getan: Nach dem Sprint siegte sie auch in der Verfolgung. Und das mit einem riesigen Vorsprung.

Die fünffache Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) setzt ihren Siegeszug nach dem WM-Märchen von Hochfilzen auch bei der Olympia-Generalprobe fort. Beim Weltcup auf den olympischen Strecken von Pyeongchang/Südkorea gewann die 23-Jährige nach dem Sprint am Donnerstag auch das Verfolgungsrennen und feierte somit ihren fünften Einzel-Sieg in Serie.

Über eine Minute vor der Konkurrenz

Dahlmeier, die mit 8,4 Sekunden auf die Norwegerin Tiril Eckhoff ins Rennen gegangen war, leistete sich bei vier Schießen keinen einzigen Fehler und baute durch den neunten Saisonsieg auch ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Letztlich hatte Dahlmeier 1:12,6 Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Kaisa Mäkäräinen (Finnland), Dritte wurde Anais Bescond (Frankreich/1:18,9). Am Mittag (12.30 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) steht in Pyeongchang noch das Verfolgungsrennen der Männer an.

Lesen Sie auch: Deutsche Kombinierer dominieren nordische Ski-WM in Lahti.

sid