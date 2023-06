Biathlon: Neue Struktur in der Ausbildung - „Könnte ein Gamechanger sein“

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Felix Bitterling ist seit der Saison 2022/23 DSV-Sportdirektor für den Bereich Biathlon. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Im deutschen Biathlon wird die Nachwuchsförderung neu aufgestellt. Dabei spielt der ehemalige Herren-Bundestrainer Mark Kirchner eine zentrale Rolle.

Planegg - Der Deutsche Skiverband (DSV) stellt die Ausbildung im Biathlon auf ein neues Fundament. Drei neue Positionen werden geschaffen und sollen die Nachwuchsförderung grundlegend verbessern.

Der Biathlon-Nachwuchs soll künftig an den jeweiligen Landesstützpunkten mit zentraler Expertise unterstützt werden. Dazu wird es übergreifende Trainer im Bereich Langlauf, Schießen und Methodik geben.

Biathlon: Mark Kirchner wird Experte für Methodik

Der Traunsteiner Andreas Stitzl, ehemaliger Biathlet und Langläufer, ist als Experte im Bereich Langlaufen tätig. Der einstige Biathlet und Sportschütze Engelbert Sklorz übernimmt die Ausbildung am Schießstand. Für den Bereich Methodik konnte der DSV den langjährigen Herren-Bundestrainer Mark Kirchner gewinnen.

Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling zeigt sich im Biathlon-Podcast ‚Extrarunde‘ sehr zuversichtlich, dass das neue System eine wichtige Säule für die Zukunft darstellt. „Diese Trainer-Taskforce kann für uns wirklich ein Gamechanger sein“, sagt Bitterling und präzisiert seinen Optimismus.

Biathlon: So soll die neue Taskforce arbeiten

Die übergreifenden Trainer sollen die jeweiligen Stützpunkte regelmäßig besuchen und mit den Landestrainern den Trainingsalltag analysieren. Nicht selten wird der Trainingsalltag über ehrenamtliche Coaches gesteuert. Über die Trainer-Taskforce sollen die neusten trainingswissenschaftlichen Ansätze an die Stützpunkte gebracht werden.

Den derzeitigen Stand des deutschen Biathlon-Nachwuchses betrachtet Bitterling, der seit der Vorsaison in seinem Amt ist, mit gemischten Gefühlen.

Bei den Damen ist nach Angaben des 45-Jährigen der Zustand gut. Athletinnen wie Selina Grotian könnten schon bald den Anschluss an die Weltspitze schaffen, auch mit der Breite zeigt er sich zufrieden. Bei den Herren sieht der Berchtesgadener die Situation unterschiedlich.

„Es gibt eine Generationslücke. Es fehlen in der B-Mannschaft die Athleten, die noch jung und schon wettkampffähig sind. Unsere Athleten, die in den IBU-Cup kommen, sind schon älter als die Norweger oder die Franzosen. Noch extremer wird es in Richtung Weltcup. Wir brauchen zu viel Zeit, um die Athleten in die Serie zu schieben. Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie wir das in Zukunft verhindern können“, sagt Bitterling.

Für Abhilfe soll dabei unter anderem die neue Trainer-Taskforce sorgen. Hier geht es zum gesamten Gespräch mit Felix Bitterling in der ‚Extrarunde‘

Quelle: chiemgau24.de

truf