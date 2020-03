Biathlon in Nove Mesto: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird im tschechischen Nove Mesto fortgesetzt. Hier gibt es alle Ergebnisse und Termine der achten Weltcup-Station.

Nove Mesto - Die Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz ist Geschichte, weiter geht es im Weltcup 2019/20 im Biathlon mit den Wettbewerben in Nove Mesto.

Biathlon in Nove Mesto heute im Liveticker: Die Staffeln am Samstag

Beim Weltcup in Tschechien stehen insgesamt sechs Wettkämpfe auf dem Programm. Nove Mesto ist der achte Standort im Biathlon-Weltcup 2019/20.

Nach der WM in Antholz steht ab 5. März in Nove Mesto der Kampf um den Gesamtweltcup bei den Frauen und bei den Herren im Fokus. Die Wettbewerbe werden ohne Zuschauer ausgetragen.

Den Auftakt in den Biathlon-Weltcup in Tschechien macht der Sprint der Damen am Donnerstag, gefolgt vom Sprint der Herren am Freitag, zwei Staffel-Rennen am Samstag und zwei Massenstartwettbewerben am Sonntag. Biathlon: Weltcup in Nove Mesto im TV, Livestream und Liveticker

chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei. Nach dem Weltcup in Nove Mesto wird der Weltcup-Kalender im Biathlon mit den Wettkämpfen im finnischen Kontiolahti fortgesetzt. Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Nove Mesto 2020

Biathlon in Nove Mesto: Alle Termine zum Weltcup 2020

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

