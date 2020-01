Biathlon in Pokljuka: Harter Dreikampf um die WM-Teilnahme

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird mit dem Einzel der Frauen am Freitag in Pokljuka fortgesetzt. Das Rennen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Pokljuka - Auch für die Frauen steht in Pokljuka die Generalprobe für die Biathlon-WM in Antholz an. In Slowenien könnte sich entscheiden, mit welchem Team die deutschen Frauen zur WM nach Südtirol fahren.

Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Preuß sind für die Biathlon-WM in Antholz, die am 13. Februar beginnt, gesetzt. Alle drei haben die WM-Norm bereits in der Tasche und werden im Februar um Medaillen kämpfen.

Dahinter herrscht im deutschen Team aber weitestgehend Ratlosigkeit. Karolin Horchler, Janina Hettich, Maren Hammerschmidt, Marion Deigentesch, Franziska Hildebrand und Anna Weidel wurden im Laufe des Weltcups 2019/2019 im Biathlon bereits für das deutsche Team eingesetzt, die WM-Norm haben dabei alle deutlich verfehlt. Biathlon: Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Pokljuka

Biathlon in Pokljuka: Müssen letztlich die Trainer entscheiden?

Um sich für die Weltmeisterschaft in Antholz zu qualifizieren, hat der Deutsche Skiverband eine interne Qualifikationsnorm ausgerufen. Ein Mal muss ein Athlet in einem Individual-Wettkampf unter die besten Acht kommen, oder zwei Mal unter die besten 15.



Für Herrmann, Hinz und Preuß war diese Vorgabe kein Problem, alle anderen deutschen Frauen haben die internen Ziele weit verfehlt. Sollten auch nach dem Weltcup in Pokljuka nur drei deutsche Frauen die Norm erreicht haben, müssen die deutschen Trainer entscheiden, wer mit zu den Titelkämpfen fährt. Biathlon in Pokljuka: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Biathlon: Schießstand als vorentscheidendes Kriterium

Denn selbst wenn nur drei deutsche Frauen den internen Qualifikationsprozess bestanden haben, wird Deutschland mit mindestens fünf Frauen nach Südtirol reisen. Die WM-Norm ist eine verbandsinterne Vorgabe, vier Startplätze und ein Startplatz in der Staffel sind Deutschland garantiert. Biathlon: So sehen Sie den Weltcup in Pokljuka live im TV, Livestream und Liveticker

DSV-Sportdirektor Bernd Eisenbichler erklärte das weitere Vorgehen im Gespräch mit chiemgau24.de. "Über die Anzahl der Nominierungen entscheiden wir definitiv erst nach dem Weltcup in Pokljuka. Fünf Athletinnen werden sicher mit nach Antholz kommen. Vorgesehen sind aber eigentlich sechs Damen und sechs Herren."

Empfehlen können sich beim Einzel am Freitag Hammerschmidt, Hettich und Horchler, die neben Hinz, Herrmann und Preuß für den Weltcup in Pokljuka nominiert wurden. Gelaufen werden am Freitag 15 Kilometer, vier Mal geht es an den Schießstand. Jeder Fehler wird dort mit einer Strafminute sanktioniert, entsprechend wichtig ist die Treffsicherheit.

Als Top-Favoritin geht die Norwegerin Tiril Eckhoff ins Rennen, die beim zurückliegenden Weltcup in Ruhpolding jedes Rennen gewann und sich damit die Führung im Gesamtweltcup der Frauen sicherte.

Das Rennen auf der WM-Strecke von 2021 beginnt um 14:15 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei. Fortgesetzt wird der Weltcup-Kalender im Biathlon dann am Samstag mit zwei Rennen in den Mixed-Wettbewerben.

Am Sonntag endet der letzte Weltcup vor der WM mit den Massenstarts bei den Frauen und den Herren.

