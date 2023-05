Biathlon-Quiz: Zehn Fragen, zehn Antworten - Teste jetzt Dein Wissen

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Franziska Preuß könnte die Fragen wohl problemlos beantworten. Wie zielsicher bist Du? © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Biathlon ist der beliebteste Wintersport in Deutschland. In unserem Biathlon-Quiz zur neuen Saison kannst Du dein Wissen auf die Probe stellen. Wird es das Podest oder musst Du in die Strafrunde?

Ruhpolding - Biathlon gehört zu den beliebtesten Sportarten der Deutschen. Zur Vorbereitung auf die Weltcup-Saison 2023/24 kannst Du im Biathlon-Quiz Dein Wissen testen.

Wo wird 2024 die Biathlon-WM ausgetragen? Welche Trainer sind in den verschiedenen Teams aktiv? Und was hat sich bei den Regeln geändert? - Diese und viele weitere Fragen kannst du jetzt im Biathlon-Quiz beantworten.

Biathlon-Quiz: Teste dein Wissen zur neuen Saison

Der Weltcup 2023/24 im Biathlon geht von November 2023 bis März 2024 und beinhaltet 58 Termine, die an neun Standorten ausgetragen werden sollen.

Die Weltcup-Saison im Biathlon wird in Östersund eröffnet. In Schweden werden ab dem 25. November 2023 insgesamt zehn Rennen ausgetragen.

Biathlon-Termine 2023/24: Zwei Stationen in Deutschland, ungewöhnliches Saisonende

In Deutschland gastiert der Biathlon-Weltcup 2023/24 in Oberhof und Ruhpolding. Beide Weltcups werden im Januar ausgetragen. Zum Saisonfinale reisen die Biathleten nach Übersee und bestreiten in den USA und in Kanada zwei Weltcup-Wochenenden.

Gesucht werden am Ende der Saison die Sieger im Gesamtweltcup. Die Ergebnisse der Weltcup-Rennen fließen in die Gesamtwertungen der Damen und Herren ein. Die WM im tschechischen Nove Mesto ist nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders der Biathlon-Saison 23/24.

chiemgau24.de begleitet den Weltcup 2023/24 im Biathlon mit Livetickern zu allen Rennen, exklusiven Interviews und Hintergrundberichten. Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup 2023/24 bei den jeweiligen Wettbewerben ist identisch. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 90 Punkte. Je nach Disziplin werden bis zum 40. Platz Punkte verteilt.

Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich im Biathlon-Weltcup 2023/24 in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.

