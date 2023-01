Biathlon: Rees glänzt in Antholz - Boe nicht zu schlagen

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Roman Rees zeigte einen starken Sprint in Antholz. © Sven Hoppe/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Freitag fortgesetzt. In Antholz wurde der Sprint der Herren gelaufen. Zwei deutsche Läufer zeigten dabei eine starke Leistung.

Antholz - Beim Biathlon-Weltcup in Antholz griffen am Freitag auch die Herren ein. Gelaufen wurde im Sprint, den einmal mehr Johannes Thingnes Boe für sich entscheiden konnte. Bei den deutschen Läufern überzeugte vor allem einer.

Roman Rees hat im letzten Biathlon-Sprint vor der WM eine hervorragende Generalprobe absolviert und das Podest in Antholz nur knapp verpasst. Eine Strafrunde bei zwei Schießeinlagen brachten den Schwarzwälder ums Treppchen. Auf der Strecke über 10 Kilometer zeigte er eine starke Vorstellung und wurde am Ende Vierter. Somit hat er eine gute Ausgangslage für den Verfolger am Samstag.

Biathlon: Auch Strelow überzeugt, Doll verpasst die Top Ten

Auch Justus Strelow (9.), der ohne Schießfehler blieb, überzeugte mit einem starken Rennen. Benedikt Doll (12.), der beste deutsche Biathlet der laufenden Saison, schoss drei Strafrunden und verpasste so die Top Ten. Mit 90 Sekunden Rückstand auf Boe geht er in den Verfolger.

Mehr zum Thema Biathlon: Die Gesamtwertung und die Einzelwertungen bei den Herren

David Zobel (33.) bringt nach zwei Fehlern schon über zwei Minuten Rückstand mit in den Verfolger. Johannes Kühn (54.) musste vier Strafrunden laufen und lag weit zurück, auch Philipp Nawrath (39.) konnte nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen.

Biathlon: Johannes Thignes Boe wieder nicht zu schlagen

Im fünften Sprint der laufenden Saison hieß der Sieger zum fünften Mal Johannes Thingnes Boe. Der Norweger ist weiter in glänzender Verfassung und war trotz einer Strafrunde auch in Antholz nicht zu schlagen. Zweiter wurde der Schwede Martin Ponsiluoma vor dem Norweger Sturla Holm Laegreid.

Biathlon im Liveticker: Der Endstand

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 22:44,1 Minuten / 1 Strafrunde 2. Martin Ponsiluoma (Schweden) +31,4 / 1 3. Sturla Holm Lagreid (Norwegen) +37,3 / 0 4. Roman Rees (Deutschland) +56,7 / 1 9. Justus Strelow (Deutschland) +1:23,6 / 0 12. Benedikt Doll (Deutschland) +1:30,5 /3 33. David Zobel (Deutschland) +2:11,0 / 2 39. Philipp Nawrath (Deutschland) +2:21,5 / 3 54. Johannes Kühn (Deutschland) +2:46,6 / 4

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup in Antholz wird am Samstag fortgesetzt. Dann werden zwei Verfolger gelaufen, um 13:00 Uhr geht es los. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Biathlon in Antholz: Der Liveticker zum Sprint der Herren

Fazit: Johannes Thingnes Boe bewies einmal mehr seine Vormachtstellung und holte sich im fünften Sprint den fünften Sieg. Martin Ponsiluoma sorgte zumindest für eine kleine Überraschung und lief auf Platz zwei, Sturla Holm Lagreid blieb zwar fehlerfrei, wurde aber nur Dritter.

Bester Deutscher wurde Roman Rees, der als Vierter das Podest nur knapp verpasste. Justus Strelow schaffte es ebenfalls unter die Top Ten. Die restlichen Läufer konnten nicht um eine Top-Platzierung mit laufen.

Rennen: Beim Stehendschießen unterlaufen Nawrath zwei Fehler, damit fällt auch er zurück.

Rennen: Nawrath kommt zum Liegendschießen und startet gleich mit einem Fehler, dabei bleibt es auch. Eine Strafrunde für ihn.

Rennen: Auch Philipp Nawrath ist jetzt gestartet.

Rennen: Die nächsten beiden Deutschen sind im Ziel. Justus Strelow kommt ohne Fehler als Neunter ins Ziel, Johannes Kühn mit vier Strafrunden als 44. Bei Kühn wird es eng mit der Verfolgung.

Rennen: Roman Rees kommt ins Ziel. Eine Strafrunde musste er laufen, er setzt sich vor Christiansen auf Platz vier. Sehr starkes Rennen für den 29-Jährigen.

Rennen: Ein gebrauchtes Rennen für Johannes Kühn, der erneut zwei Fehler schießt und damit insgesamt vier Strafrunden auf dem Buckel hat.

Rennen: Schauen wir kurz auf die weiteren Favoriten. Quentin Fillon Maillet ist schon im Ziel und als 15. weit weg vom Podium, auch Tarjei Boe kann mit drei Fehlern keine Top-Platzierung mehr erreichen.

Rennen: Sehr guter Auftritt von Justus Strelow, der jetzt auch beim Stehendschießen fehlerfrei bleibt! Da macht er einiges an Zeit gut.

Rennen: Bei Roman Rees bleibt es bei einer Strafrunde, im Stehendschießen bleibt er fehlerfrei. Vor der letzten Runde ist er Neunter. Indes kommt Christiansen ins Ziel, als Vierter verpasst er das Podest nur knapp.

Rennen: Jetzt ist auch Johannes Kühn das erste Mal am Schießstand. Zwei Fehler schießt er, das sind 300 zusätzliche Meter.

Rennen: Sehr guter Auftritt von Justus Strelow beim Liegendschießen, hier bleibt er ohne Fehler. Sein Rückstand beträgt 13,6 Sekunden.

Rennen: Auch der Österreicher Simon Eder kann zufrieden mit seinem Rennen sein. Ohne Fehler kommt er als Vierter ins Ziel, seine Zeit wird jetzt aber vom Franzosen Emilien Jacquelin unterboten.

Rennen: Martin Ponsiluoma mit einem starken Rennen, ihm unterlief nur ein Fehler. Mit einer starken Laufzeit kommt er als Zweiter ins Ziel.

Rennen: Ärgerlich. Bei Roman Rees bleibt die fünfte Scheibe stehen, eine Strafrunde muss er laufen.

Rennen: Obwohl er fehlerfrei bleibt, kann Lagreid die Zeit von Boe nicht unterbieten und kommt als Zweiter ins Ziel. Niklas Hartweg, der junge Schweizer, kommt als Dritter ins Ziel.

Rennen: Für Justus Strelow hat das Rennen begonnen.

Rennen: Johannes Thingnes Boe kommt ins Ziel, der Norweger hat knapp eineinhalb Minuten Vorsprung auf Doll, der kurz dahinter die Ziellinie überquert und aktuell 2. ist. David Zobel ist 5.

Rennen: Bei Vetle Sjaastad Christiansen bleibt im Liegendschießen eine Scheibe stehen, jetzt wird es noch schwerer, die Zeit von Boe zu unterbieten.

Rennen: Der nächste Deutsche ist auf der Strecke, Roman Rees ist gestartet.

Rennen: Die Laufzeit von Quentin Fillon Maillet in der ersten Runde war gut, dann schießt er aber zwei Fehler. Das wirft ihn weit zurück.

Rennen: Aber auch Lagreid bleibt fehlerfrei, er liegt 22 Sekunden hinter Boe und geht jetzt in die Schlussrunde.

Rennen: Was macht jetzt Boe? Wahnsinn, er schießt schnell und trifft alle Scheiben. Es deutet alles auf den nächsten Sieg hin. David Zobel muss zwei Strafrunden laufen und liegt weit zurück.

Rennen: So, Doll ist am Schießstand. Nein, das reicht nicht. Er schießt zwei Fehler und muss Strafrunden laufen. Eine Top-Platzierung scheint damit vom Tisch zu sein.

Rennen: Für die ersten Läufer geht es schon in Richtung zweites Schießen. Nach 5,5 Kilometern führt Boe aktuell mit einer halben Minute Vorsprung auf Doll. Zobel liegt knapp dahinter.

Rennen: Sturla Holm Lagreid nimmt sich viel Zeit am Schießstand, bleibt aber fehlerfrei. Damit setzt er sich vorerst auf Platz zwei hinter Boe. Zobel ist aktuell Dritter, Doll Sechster.

Rennen: Boe ist beim Liegendschießen. Und auch bei ihm bleibt eine Scheibe stehen, er muss in die Strafrunde. Gleichzeitig bleibt David Zobel fehlerfrei, starker Auftritt bisher vom Deutschen.

Rennen: Jetzt geht es für Doll an den Schießstand. Eine Scheibe bleibt stehen, 150 zusätzliche Meter muss der Deutsche also laufen.

Rennen: Jakov Fak hat die erste Runde geschafft und ist beim Schießen. Eine Strafrunde muss der Slowene laufen.

Rennen: Boe und Doll bleiben konstant, der Abstand zwischen beiden beträgt nach 2,2 Kilometern 15 Sekunden.

Rennen: Die ersten Läufer haben die erste Zwischenzeit nach 1,5 Kilometern passiert. Keine große Überraschung, dass Johannes Thingnes Boe hier in Führung liegt, 12 Sekunden dahinter kommt Benedikt Doll.

Rennen: Benedikt Doll und David Zobel sind nun auch gestartet, auch Johannes Thingnes Boe ist auf der Strecke.

Rennen: Punkt 14:30 Uhr geht es los, das Rennen hat begonnen. Jakov Fak ist auf der Strecke.

Vor dem Rennen: Die Athleten starten einzeln, jeweils mit 30 Sekunden Abstand. Benedikt Doll wird als erster DSV-Läufer auf der Strecke sein, den Anfang macht Jakov Fak aus Slowenien.

Vor dem Rennen: 10 Kilometer werden gelaufen, zweimal geht es an den Schießstand. Zuerst wird liegend, dann stehend geschossen. Jeder Fehler bedeutet eine Strafrunde über 150 Meter, bei der man circa 25 Sekunden Zeit verliert.

Vor dem Rennen: Wer sind die Favoriten auf den Sieg? Neben dem Weltcupführenden Johannes Thingnes Boe (Startnummer 7) sind natürlich auch seine Landsmänner Sturla Holm Lagreid (11) und Vetle Sjaastad Christiansen (33) zu nennen. Auch Quentin Fillon Maillet (30) und Tarjei Boe (53) werden um eine Top-Platzierung mitlaufen.

Vor dem Rennen: Schauen wir auf die deutschen Starter. Neben Doll (Startnummer 4) gehen David Zobel (6), Roman Res (48), Justus Strelow (56), Johannes Kühn (59) und Philipp Nawrath (100) an den Start. Letzterer ersetzt Lucas Fratzscher, der eigentlich sein Weltcup-Debüt feiern sollte, jetzt allerdings gesundheitlich bedingt passen muss.

Vor dem Rennen: Benedikt Doll ist heute die größte deutsche Hoffnung. In der Sprintwertung belegt er den dritten Platz und ist damit erster Verfolger der beiden Norweger Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Lagreid.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Antholz. Um 14:00 Uhr melden wir uns mit dem Sprint der Herren.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Ursprünglich hätte Lucas Fratzscher dann seinen ersten Weltcupeinsatz in der laufenden Biathlon-Saison abhalten sollen. Der Thüringer, der jüngst im IBU-Cup glänzte, ist aber gesundheitlich angeschlagen und muss auf den Start im Sprint verzichten.

Biathlon heute im Liveticker: Nawrath rückt ins Team, Doll mit Podestchancen

Philipp Nawrath ersetzt Fratzscher, zudem sind fünf weitere DSV-Herren mit dabei. Benedikt Doll hat dabei die besten Aktien auf eine Spitzenplatzierung. Der Schwarzwälder gehört zu den besten Sprintern im Biathlon und lief in der laufenden Saison bereits aufs Podest.

Johannes Kühn und Roman Rees gehen mit Außenseiterchancen ins Rennen über 10 Kilometer bei je zwei Schießeinlagen. Justus Strelow, David Zobel und Nawrath wollen zunächst den Verfolger am Samstag erreichen und dafür eine möglichst gute Ausgangslage schaffen.

Biathlon heute im Liveticker: Gehen Norweger-Festspiele weiter?

Die Topfavoriten kommen allesamt aus Norwegen. Johannes Thingnes Boe dominiert den Biathlon-Weltcup der Herren und ist der erste Anwärter auf den Sieg. Konkurrenz wird er vor allen Dingen von seinen Landsleuten Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen und Tarjei Boe bekommen. Hier geht es zur Startliste

Das zweite Rennen in Antholz startet um 14:30 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die Rennen in Antholz sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf, dg