Biathlon: Triumph für Doll - DSV-Herren melden sich zurück

Von: Dominik Größwang

Teilen

Biathlon: Benedikt Doll gewann den Einzel in Östersund. © Sven Hoppe/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Donnerstag fortgesetzt. In Östersund liefen Damen und Herren jeweils ihren letzten Einzel. Herrmann-Wick lief aufs Podium, Doll triumphierte am Abend.

Östersund - Die vorletzte Station im Weltcup 2022/23 stand an. Im schwedischen Östersund fanden die letzten Einzel statt. Dorothea Wierer gewann den Wettbewerb der Damen, den Weltcup holte ihre Landsfrau. Bei den Herren jubelte Benedikt Doll, die Kugel ging nach Norwegen.

Hier geht es zum Ergebnis der Herren

Hier geht es zum Ergebnis der Damen

Nach der enttäuschenden Heim-WM hat Benedikt Doll den ersten Saisonsieg für die deutschen Biathleten gefeiert. Im schweren Einzel von Östersund blieb der 32-Jährige fehlerfrei und verwies den Italiener Tommaso Giacomel und Vetle Sjastad Christiansen aus Norwegen am Donnerstag auf die Plätze.

Biathlon: Nawrath und Rees runden starkes deutsches Ergebnis ab

Für Doll war es der erste Erfolg seit dem 22. Januar 2022, als er in Antholz den Massenstart gewonnen hatte. Dem Ex-Sprintweltmeister gelang sein vierter Weltcupsieg, er bescherte den deutschen Herren das zweite Einzelpodest des Jahres. Das starke Ergebnis rundeten Philipp Nawrath und Roman Rees auf den Plätzen vier und fünf ab.

Johannes Kühn (18.), Justus Strelow (28.) und David Zobel (42.) hatten mit den vorderen Plätzen nichts zu tun. Bei der WM in Oberhof waren die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner erstmals seit 1976 in WM-Rennen ohne Medaille geblieben. Insgesamt war es für die deutschen Männer der fünfte Podestplatz der Saison.

Biathlon: Christiansen gewinnt Kleine Kristallkugel - Boe den Gesamtweltcup

Doll nutzte auch die coronabedingte Abwesenheit mehrerer Top-Leute. Neben Norwegens Superstar Johannes Thingnes Boe fehlten unter anderen dessen Bruder Tarjei und Teamkollege Sturla Holm Laegreid. Deswegen fiel schon vor dem Östersund-Auftakt die Entscheidung im Kampf um die Große Kugel: Der fünfmalige Oberhof-Weltmeister Johannes Thingnes Boe kann bei nur noch vier ausstehenden Einzelrennen nicht mehr von Laegreid eingeholt werden.

Mehr zum Thema Biathlon: Die Gesamtwertung und die Einzelwertungen bei den Herren

Der 16-malige Saisonsieger Boe hat zudem bereits die Kleinen Kristallkugeln im Sprint und der Verfolgung gewonnen. Die Kugel im Einzel musste er kampflos seinem Teamkollegen Christiansen überlassen.

Biathlon heute im Liveticker: Der Endstand beim Herren-Einzel

1. Benedikt Doll (Deutschland) 48:43,4 Minuten / 0 Strafminuten 2. Tommaso Giacomel (Italien) +1:09,1 / 1 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +1:11,5 / 1 4. Philipp Nawrath (Deutschland) +1:51,4 / 2 5. Roman Rees (Deutschland) +2:02,1 / 1 18. Johannes Kühn (Deutschland) +3:39,3 / 3 28. Justus Strelow (Deutschland) +4:45,2 / 3 42. David Zobel (Deutschland) +5:30,1 / 5

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup 2022/23 wird am Samstag fortgesetzt. Dann finden die beiden Staffel-Wettbewerbe statt. chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

Biathlon: Herrmann-Wick läuft aufs Podest - Wierer gewinnt

Denise Herrmann-Wick hat zum Auftakt des vorletzten Saison-Weltcups im schwedischen Östersund mit Rang drei im Einzel ihren nächsten Podestplatz gefeiert. Die 34 Jahre alte Peking-Olympiasiegerin schoss am Donnerstag nur einmal daneben und hatte nach 15 Kilometern 1:38,8 Minuten Rückstand auf die siegreiche Italienerin Dorothea Wierer, die 25,5 Sekunden schneller war als ihre ebenfalls fehlerfreie Teamkollegin Lisa Vittozzi.

Biathlon: Vittozzi gewinnt Einzel-Weltcup - Gutes Ergebnis für deutsche Damen

Für Sprint-Weltmeisterin Herrmann-Wick war es das vierte Podium im Weltcup und einschließlich WM das insgesamt sechste. Vittozzi sicherte sich derweil die Kleine Kristallkugel in der Einzel-Disziplinwertung vor Julia Simon und Hanna Öberg. Beste Deutsche in der Einzel-Wertung wurde Herrmann-Wick auf Platz sieben, dicht gefolgt von Vanessa Voigt auf Rang acht.

Mehr zum Thema Biathlon: Die Gesamtwertung und die Einzelwertungen bei den Damen

Die mit einem Fehler belastete Voigt wurde Sechste, Hanna Kebinger landete in ihrem ersten Weltcup-Einzel nach zwei Strafminuten auf Rang elf. Janina Hettich-Walz (2 Schießfehler) und Anna Weidel (2) schafften keine Top-Platzierungen.

Biathlon heute im Liveticker: Der Endstand beim Damen-Einzel

1. Dorothea Wierer (Italien) 41:19,6 Minuten / 0 Strafminuten 2. Lisa Vittozzi (Italien) +25,5 / 0 3. Denise Herrman-Wick (Deutschland) +1:38,8 / 1 6. Vanessa Voigt (Deutschland) +2:19,2 / 1 11. Hanna Kebinger (Deutschland) +2:54,5 / 2 24. Janina Hettich-Walz (Deutschland) +3:43,4 / 2 43. Anna Weidel (Deutschland) +5:15,0 / 2

Das gesamte Ergebnis

Biathlon in Östersund: Der Liveticker zum Einzel der Herren

Fazit: Der letzte Einzel der Saison wurde zum deutschen Erfolg. Benedikt Doll holte den Sieg, Philipp Nawrath (4.) und Roman Rees (5.) schafften es ebenfalls in die Top Fünf. Nawrath lief von allen 91 Athleten am schnellsten, Doll blieb als einziger Läufer fehlerfrei am Schießstand.

Vetle Sjaastadt Christiansen wurde Dritter und holte sich die Kleine Kristallkugel, Tommaso Giacomel komplettierte als Zweiter das Podium.

Rennen: Jetzt kommt auch Justus Strelow ins Ziel, er ist aktuell 27. Damit sind alle Deutschen durch.

Rennen: Letztes Schießen für Strelow, zwei Scheiben verfehlt er. Damit steht er bei insgesamt drei Strafminuten und geht als 28. in die Schlussrunde.

Rennen: Nawrath kommt ins Ziel, er ist Vierter und damit knapp vor Roman Rees - trotz einer Strafminute mehr. Drei Deutsche haben es unter die Top 5 geschafft. Nawrath hat auch die schnellste Laufzeit im Feld.

Rennen: Strelow kommt zum zweiten Liegendschießen und räumt alles ab. Mit einer Strafminute belegt er aktuell Platz 14.

Rennen: Trotzdem - ein überragendes Ergebnis für die deutsche Mannschaft. Doll wird das gewinnen, Nawrath und Rees verpassen das Podium nur ganz knapp. Kühn kommt ins Ziel, er ist aktuell 14.

Rennen: Es hätte ein Doppelpodium werden können für Deutschland, jetzt verfehlt Nawrath aber noch einmal eine Scheibe. Er geht als Vierter in die Schlussrunde, hat eine halbe Minute Rückstand auf Christiansen.

Rennen: Philipp Nawrath ist weiterhin sehr gut im Rennen, nach 14,8 Kilometern ist er nach wie vor Zweiter.

Rennen: Ganz starkes Rennen von Tommaso Giacomel, der in der Schlussrunde nochmal Zeit gut macht und sogar die Zeit von Christiansen unterbietet! Roman Rees fällt damit vom Podium.

Rennen: Letztes Schießen für Kühn, der noch einmal zwei Scheiben verfehlt. Drei Strafminuten hat er auf dem Konto. Gleichzeitig kommt Strelow zum zweiten Schießen, bei ihm bleibt eine Scheibe stehen - sein erster Fehler am heutigen Tag.

Rennen: Philipp Nawrath ist nach dem dritten Schießen im Übrigen auf Platz zwei - zwischen Doll und Rees.

Rennen: Jetzt kommt Christiansen ins Ziel. Er setzt sich zwischen die beiden Deutschen und holt sich die Kleine Kristallkugel im Einzel.

Rennen: Nawrath schießt zum dritten Mal. Bislang hat er eine Strafminute auf dem Konto - dabei bleibt es. Er bleibt auf Kurs, kann hier ebenfalls ein gutes Ergebnis erzielen.

Rennen: Benedikt Doll kommt ins Ziel - ein perfektes Rennen für den 32-Jährigen. Reicht das für den Sieg?

Rennen: Auch Kühn steht weiterhin bei einem Fehler, beim dritten Schießen trifft er alles. Dann kommt Strelow, der alles abräumt.

Rennen: Jetzt Christiansen, der Norweger ist beim letzten Schießen. Das macht er mit viel Geduld, er muss noch einmal neu ansetzen. Er trifft aber alle Scheiben und setzt sich vor Rees.

Rennen: Wir sind bei Philipp Nawrath, der jetzt alle Scheiben trifft und bei einem Fehler bleibt.

Rennen: Jaaaaa Benedikt Doll trifft alle Scheiben! 20 Schüsse - 20 Treffer. Doll läuft in der Schlussrunde dem Sieg entgegen!

Rennen: Drittes Schießen für Ponsiluoma, der mit einem Fehler startet. Zwei Strafminuten für den Schweden. David Zobel schießt wieder einen Fehler, insgesamt hat er vier Strafminuten auf dem Konto.

Rennen: Es geht in die entscheidende Phase, Roman Rees kommt zum letzten Mal an den Schießstand. Nein, da ist der erste Fehler. Ist das ärgerlich. Rees wird zurückfallen, die Augen sind jetzt auf Doll gerichtet.

Rennen: Rechnen wir das mal kurz durch. Bei der aktuellen Konstellation holt Christiansen als Dritter 60 Punkte, was bei einem Doll-Rees-Doppelsieg zur Kristallkugel reichen würde.

Rennen: Christiansen bleibt in Reichweite, er trifft jetzt alles. Knapp 50 Sekunden hat er Rückstand auf Doll.

Rennen: Erstes Schießen für Nawrath. Die dritte Scheibe will nicht fallen, damit hat er eine Strafminute auf dem Konto.

Rennen: Wir schauen auf Benedikt Doll. Jaaa, wieder fallen alle fünf! Doll bleibt weiter an der Spitze, nach dem dritten Schießen führt er vor seinem Teamkollegen Rees.

Rennen: Martin Ponsiluoma hat bereits eine Strafminute auf dem Konto, beim zweiten Schießen bleibt er jetzt aber fehlerfrei. Er hat genau eine Minute Rückstand auf Doll. David Zobel holt sich indes die dritte Strafminute.

Rennen: Es geht perfekt weiter! Roman Rees trifft beim dritten Schießen alles und ist vorne mit dabei. Das ist ein ganz starker Auftritt des Deutschen.

Rennen: Doll behält die Führung weiterhin, er hat nach 10,8 Kilometern knapp 18 Sekunden Vorsprung auf den Letten Andrejs Rastorgujevs.

Rennen: Kühn ist beim Liegendschießen. Er startet perfekt, trifft alle fünf Scheiben und ist aktuell Siebter.

Rennen: Philipp Nawrath startet, gleichzeitig kommt Christiansen an den Schießstand. Und da ist der erste Fehlschuss des Norwegers! Doll bleibt vorne, das könnte noch einmal für Wirbel im Kampf um die Kugel sorgen.

Rennen: Rückschlag für Niklas Hartweg, der im ersten Schießen eine Scheibe verfehlt.

Rennen: Das ist ganz stark! Benedikt Doll trifft, genau wie Rees, alle Scheiben und steht ebenfalls bei zehn Treffern. Doll geht als Führender in die dritte Runde, Rees ist aktuell Dritter.

Rennen: Auch beim Stehendschießen verfehlt David Zobel eine Scheibe, er steht damit schon bei zwei Strafminuten.

Rennen: Patzt Christiansen, ist Martin Ponsiluoma in Lauerstellung. Der Schwede startet aber direkt mit einem Fehler und geht mit einer Strafminute in die zweite Runde.

Rennen: Während Johannes Kühn startet, schauen wir auf Roman Rees, der jetzt das erste Mal zum Stehendschießen kommt. Und der 30-Jährige macht perfekt weiter, er trifft auch hier alles. Zehn Schüsse - zehn Treffer, so darf es weitergehen.

Rennen: Jetzt sehen wir Christiansen beim Liegendschießen. Auf dem Weg zur Kleinen Kristallkugel startet er perfekt, trifft alle fünf Scheiben. Der Norweger setzt sich vor Doll an die Spitze.

Rennen: Mit Johannes Dale kommt ein Geheimfavorit zum Liegendschießen, er räumt alles ab. Doll bleibt aber weiterhin vorne.

Rennen: David Zobel und Benedikt Doll sind auch am Schießstand angekommen. Zobel macht den Anfang, er startet direkt mit einem Fehler. Die restlichen Scheiben räumt er aber ab. Was macht jetzt Doll? Der macht das ganz souverän, trifft alles und geht als Führender in die zweite Runde!

Rennen: Für Rees geht es das erste Mal an den Schießstand. Jawoll, das sieht sehr gut aus, er räumt jeder Scheibe ab. Perfekter Start für den Deutschen.

Rennen: Antonin Guigonnat drückt aufs Tempo, der Franzose hat Elia Zeni bei der ersten Zwischenzeit nach 2,8 Kilometern schon auf der Strecke überholt.

Rennen: Auch Vetle Sjaastad Christiansen greift nun ins Rennen ein. Der Norweger hat heute die größte Chance, die Kleine Kristallkugeln zu holen.

Rennen: Die ersten drei Deutschen sind auch schon auf der Strecke, Roman Rees, David Zobel und Benedikt Doll sind gestartet.

Rennen: Ab in den letzten Einzel der Saison. Der Italiener Elia Zeni eröffnet das Rennen.

Vor dem Rennen: Einige Athleten fehlen heute aufgrund einer Corona-Erkrankung. Neben den Brüdern Johannes Thingnes und Tarjei Boe fehlt auch Landsmann Sturla Holm Laegreid. Dazu gehen Sebastian Samuelsson und Quentin Fillon Maillet nicht an den Start.

Vor dem Rennen: Knapp zehn Minuten bis Rennstart, wir schauen auf die Startnummern der Favoriten. Vetle Sjaastad Christiansen hat die 17, Tommaso Giacomel startet mit der 27. Martin Ponsiluoma hat die Startnummer 29, Niklas Hartweg die 33.

Vor dem Rennen: Sechs deutsche Herren gehen heute an den Start. Roman Rees (Startnummer 5), David Zobel (9), Benedikt Doll (11), Johannes Kühn (42), Philipp Nawrath (55) und Justus Strelow (86) werden wir heute auf der Strecke sehen.

Vor dem Rennen: Rechnerisch könnten noch 24 Herren den Einzel-Weltcup gewinnen. Patzt Christiansen, so haben Martin Ponsiluoma und Niklas Hartweg gute Ausgangslagen. Auch David Zobel und Roman Rees wären dann theoretisch sogar in Reichweite, beide haben 41 Punkte Rückstand auf die Spitze.

Vor dem Rennen: In knapp 20 Minuten beginnt also der letzte Einzel der Herren. In Abwesenheit von Überflieger Johannes Thingnes Boe, der aufgrund von Corona nicht starten kann, hat Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen die größten Chancen auf die Kleine Kristallkugel.

Vor dem Rennen: Um 16:20 Uhr laufen die Herren den Einzel. Wir melden uns gegen 16:00 Uhr mit dem Liveticker zurück.

Biathlon in Östersund: Der Liveticker zum Einzel der Damen

Fazit: Lisa Vittozzi gewinnt also den Einzel-Weltcup der Damen. Ein zweiter Platz im abschließenden Wettbewerb reichte der Italienerin für die Kugel, Siegerin wurde ihre Landsfrau Dorothea Wierer.

Denise Herrmann-Wick schafft es ebenfalls aufs Podest, als Dritte wurde sie gleichzeitig beste Deutsche. Vanessa Voigt (6.) und Hanna Kebinger (11.) holten ebenfalls eine Top-Platzierung. Janina Hettich-Walz und Anna Weidel hatten mit den vorderen Plätzen nichts zu tun.

Rennen: Mit Janina Hettich-Walz ist die letzte Deutsche im Ziel, sie ist aktuell auf Platz 20. Zwei Fehler im letzten Schießen kosteten sie eine Top-Platzierung.

Rennen: Vanessa Voigt ist im Ziel aktuell Sechste, Kebinger auf Platz zehn. Das ist ein starkes Ergebnis für das deutsche Team.

Rennen: Jetzt ist Lisa Vittozzi im Ziel. Die Italienerin ist Zweite und gewinnt den Einzel-Weltcup. Denise Herrmann-Wick fällt auf Rang drei zurück, das Podium kann ihr aber wohl niemand mehr streitig machen.

Rennen: Hettich-Walz bleibt weiter fehlerfrei, sie trifft auch beim dritten Schießen alles.

Rennen: Auf der Strecke wird Vittozzi nichts mehr gut machen können, sie verliert jetzt Zeit auf Wierer. Die Kristallkugel wird ihr trotzdem niemand nehmen können.

Rennen: Denise Herrmann-Wick kommt als Zweite ins Ziel, das sieht hier nach einem Podium aus! Nach dem Fehler im ersten Schießen zeigte die deutsche Top-Läuferin ein blitzsauberes Rennen.

Rennen: Das wird reichen für Vittozzi. Tandrevold schießt zwei Fehler, damit ist sie raus aus dem Rennen um die Kleine Kristallkugel.

Rennen: Wahnsinn, was für ein starker Auftritt von Lisa Vittozzi! Sie trifft alle Scheiben im letzten Stehendanschlag, mit sechs Sekunden Rückstand auf Wierer geht sie in die Schlussrunde.

Rennen: Jetzt kommt Dorothea Wierer ins Ziel. Mit deutlichem Abstand führt sie das Feld jetzt erst einmal an.

Rennen: Zweites Schießen für Hettich-Walz, die bislang ohne Fehler ist. Auch im Stehendanschlag trifft sie alles, das sieht sehr gut aus. Vanessa Voigt ist parallel beim letzten Schießen angelangt, sie trifft alles und bleibt damit bei einer Strafminute.

Rennen: Marketa Davidova ist die erste Athletin im Ziel. Beim letzten Schießen unterliefen ihr zwei Fehler, damit ist eine Platzierung ganz vorne dahin.

Rennen: Denise Herrmann-Wick kommt zum letzten Mal an den Schießstand. Jawoll, sie trifft alles und bleibt damit bei ihrer einen Strafminute! Wohin führt sie das jetzt?

Rennen: Drittes Schießen für Lisa Vittozzi, die alles trifft! Wenn sie jetzt im letzten Schießen fehlerfrei bleibt, holt sie sich die Kristallkugel. Tandrevold bleibt ihr allerdings dicht auf den Fersen, auch sie hat 15 von 15 Scheiben getroffen.

Rennen: Ganz still und heimlich bleibt Karoline Offigstad Knotten alle 20 Scheiben, die Norwegerin ist weiter vorne dabei. An die Spitze setzt sich jetzt aber Dorothea Wierer, sie trifft ebenfalls alle Scheiben, zeigt ein fehlerfreies Rennen und geht in die Schlussrunde.

Rennen: Stand jetzt wäre Lisa Vittozzi die Gewinnerin des Einzel-Weltcups, sie führt nach dem zweiten Schießen. Die Italienerin muss allerdings noch zweimal an den Schießstand, da kann noch einiges passieren. In Lauerstellung ist Ingrid Landmark Tandrevold, die ebenfalls noch ohne Fehler ist. Hanna Öberg ist mit drei Strafminuten fast schon raus aus dem Rennen.

Rennen: Herrmann-Wick ist bei ihrer dritten Schießeinlage. Sie lässt sich viel Zeit, was sich auszahlt. Alle fünf Scheiben fallen, sie geht als Vierte vom Schießstand weg. 1:15 Minuten hat sie Rückstand auf die Spitze.

Rennen: Tandrevold kommt zum zweiten Schießen, auch sie bleibt fehlerfrei. An der Spitze geht es aktuell sehr eng zu.

Rennen: Schauen wir auf Vittozzi. Die Italienerin trifft auch beim ersten Stehendschießen alles, sie übernimmt jetzt die Führung nach dem zweiten Schießen.

Rennen: Anna Weidel und Hanna Kebinger bleiben beide fehlerfrei, dann kommt Wierer. Sie ist heute wirklich in Topform und trifft auch jetzt alle Scheiben.

Rennen: Es geht Schlag auf Schlag. Voigt schießt den ersten Fehler, auch Hanna Öberg verfehlt eine Scheibe, sie steht damit schon bei drei Strafminuten. Mit Janina Hettich-Walz ist währenddessen auch die letzte Deutsche gestartet.

Rennen: Wow, weiterhin ein fehlerfreier Auftritt von Davidova, die nun 15 von 15 Scheiben getroffen hat.

Rennen: Das ist wichtig. Denise Herrmann-Wick räumt im ersten Stehendschießen alles ab, sie macht damit etwas Zeit gut.

Rennen: Sehr gut unterwegs ist auch Ingrid Landmark Tandrevold, die beim ersten Auftritt am Schießstand fehlerfrei bleibt.

Rennen: Anna Weidel ist jetzt gestartet, währenddessen trifft Lisa Vittozzi alle fünf Scheiben. Eine Sekunde liegt sie hinter Wierer.

Rennen: Es ist jetzt schon ein gebrauchter Tag für Marte Olsbu Roeiseland. Die Norwegerin macht erneut zwei Fehler und steht schon bei vier Strafminuten. Auch Julia Simon hat jetzt Probleme, sie verfehlt ebenfalls zwei Scheiben.

Rennen: Auch Hanna Kebinger startet sehr gut, dann will aber die letzte Scheibe nicht fallen, das ist ärgerlich. Dorothea Wierer indes bleibt fehlerfrei, sie führt weiterhin.

Rennen: Vanessa Voigt kommt das erste Mal an den Schießstand, sie haut alles weg, sehr gut. 20 Sekunden beträgt ihr Rückstand auf die Spitze.

Rennen: Julia Simon liegt auch gut los und trifft alle fünf Scheiben, sie ist aktuell Zweite. Hanna Öberg bleibt beim Stehendschießen fehlerfrei, die Schwedin bleibt also bei ihren zwei Strafminuten.

Rennen: Zum zweiten Mal fehlerfrei bleibt jetzt Marketa Davidova, die Tschechin ist weiterhin sehr gut dabei.

Rennen: Herrmann-Wick kommt an den Schießstand, sie nimmt die erste Strafminute mit. Eine Scheibe bleibt stehen, sie ist aktuell Neunte.

Rennen: Die Führende des Einzel-Weltcups ist auf der Strecke, Lisa Vittozzi greift jetzt ins Rennen ein. Auch Ingrid Landmark Tandrevold ist gestartet.

Rennen: Dorothea Wierer nimmt viel Risiko auf sich und schießt schnell, trifft aber alles und geht als Führende in die zweite Runde.

Rennen: Mittlerweile sind auch Vanessa Voigt und Hanna Kebinger auf der Strecke.

Rennen: Öberg und Roeiseland kommen zum ersten Liegendschießen. Die Schwedin schießt gleich zwei Fehler, sie fällt jetzt zurück. Aber auch die Norwegerin hat Probleme, sie bekommt ebenfalls zwei Strafminuten aufgebrummt. Das war so nicht zu erwarten, die Bedingungen am Schießstand sind eigentlich optimal.

Rennen: Marketa Davidova ist zum ersten Mal am Schießstand. Sie trifft zu Beginn alle fünf Scheiben, perfekter Start für die Tschechin.

Rennen: Die erste Deutsche ist auf der Strecke, Denise Herrmann-Wick ist gestartet.

Rennen: Zehn Läuferinnen sind mittlerweile gestartet, darunter auch Hanna Öberg und Marte Olsbu Roeiseland.

Rennen: Los geht‘s mit dem letzten Damen-Einzel der Saison! Marketa Davidova ist auf der Strecke.

Vor dem Rennen: Marketa Davidova eröffnet gleich das Rennen, als exzellente Schützin gehört sie im Einzel immer zu den Geheimfavoritinnen.

Vor dem Rennen: Schauen wir noch auf die Startnummern der Favoritinnen. Hanna Öberg startet mit der 6, Lisa Vittozzi hat die 30. Julia Simon, Trägerin des Gelben Trikots, hat die Startnummer 13, Marte Olsbu Roeiseland die 9.

Vor dem Rennen: Nach dem Ausfall von Schneider gehen also nur noch fünf deutsche Läuferinnen an den Start. Den Anfang macht Denise Herrmann-Wick (Startnummer 17), gefolgt von Vanessa Voigt (23). Hanna Kebinger (27) startet kurz darauf, Anna Weidel (44) und Janina Hettich-Walz (58) gehen als letzte Deutsche auf die Strecke.

Vor dem Rennen: Gehen wir also rein in den letzte Einzel der Weltcup-Saison. Rechnerisch gesehen haben neun Damen noch Chancen auf die Kleine Kristallkugel, darunter Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick. Die größten Favoritinnen sind aber Lisa Vittozzi und Hanna Öberg.

Vor dem Rennen: Eine schlechte Nachricht gibt es gleich schon vor dem Rennen: Sophia Schneider kann nicht starten. Die 25-Jährige „kann aufgrund eines Infektes der oberen Atemwege nicht am Einzelwettkampf teilnehmen“, so Teamarzt Dr. med. Jan Wüstenfeld.

Vor dem Rennen: Hallo und Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zu den beiden Einzel-Wettbewerben. Um 13:15 Uhr geht es hier mit dem Rennen der Damen los.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Einzel-Wettbewerben

In beiden Wettbewerben am Donnerstag ist Spannung vorprogrammiert, da sich sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren, der Einzel-Weltcup entscheidet. Zahlreiche Athleten können die Kleine Kristallkugel noch holen.

Biathlon heute im Liveticker: Führt Voigt ihre gute Form fort?

Den Anfang machen am Donnerstag die Damen. Hier geht die Italienerin Lisa Vittozzi als Führende der Einzelwertung ins Rennen, ihr Vorsprung auf die Schwedin Hanna Öberg beträgt gerade einmal 15 Punkte. 90 Punkte gibt es für einen Sieg, insgesamt werden bis Platz 40 Punkte verteilt.

Beste Deutsche im Einzel-Weltcup ist Vanessa Voigt, die schon am vergangenen Wochenende starke Leistungen zeigte. Ihr Rückstand auf Vittozzi beträgt allerdings schon 70 Punkte, aufs Podium sind es 31 Zähler. Neben Voigt gehen am Donnerstag Denise Herrmann-Wick, Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Anna Weidel an den Start.

Biathlon heute im Liveticker: Vittozzi oder Öberg - Krimi um die Kugel

Im Einzel sind vor allem starke Leistungen am Schießstand essentiell. Viermal wird geschossen, bei jedem Fehler wird automatisch eine Strafminute auf die Zeit addiert. Dementsprechend schwer wiegt ein Fehlschuss und die Athleten sind besonders gefordert.

Neben Vittozzi und Hanna Öberg gibt es zahlreiche weitere Favoritinnen auf den Sieg am Donnerstag. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) könnte im Kampf um die Kleine Kristallkugel noch ein Wörtchen mitreden, auch Julia Simon und Lou Jeanmonnot (beide Frankreich) zeigte bisher gute Leistungen im Einzel. Dazu muss man Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) auf dem Zettel haben. Hier geht es zur Startliste

Biathlon im Liveticker: Boe holt Gesamtweltcup - Wer entthront seinen Bruder?

Bei den Herren geht es an der Spitze noch enger zu. Zwar krönte sich Johannes Thingnes Boe von Zuhause aus zum Gesamtweltcupsieger, im Einzel wird er die Kugel allerdings wohl nicht holen. Der Überflieger der laufenden Saison kann aufgrund einer Corona-Erkrankung frühestens im Massenstart am Sonntag antreten und wird seine Spitzenposition im Einzel-Weltcup nicht behaupten können.

Mehr zum Thema Biathlon: Trotz Startverzicht - Boe gewinnt Gesamtweltcup

Hier hat sein Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen die beste Ausgangslage, sein Rückstand auf Boe beträgt nur acht Punkte. Beste Deutsche im Einzel sind David Zobel und Roman Rees, mit 41 Punkten Rückstand haben beide aber nur rechnerische Chancen auf die Kugel. Tarjei Boe gewann den Einzel-Weltcup im vergangenen Jahr, doch auch er kann wegen Corona nicht starten. Das gleiche Schicksal ereilte Landsmann Sturla Holm Laegreid, auch er ist am Donnerstag nicht dabei.

Biathlon im Liveticker: Viele Kandidaten - Wer gewinnt den Weltcup?

Neben Zobel und Rees sind Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Justus Strelow mit dabei. In der Theorie hätten Doll und Kühn ebenfalls Chancen auf den Sieg im Einzel-Weltcup, Favoriten sind aber andere. Neben Christiansen haben Niklas Hartweg (Schweiz) und Martin Ponsiluoma (Schweden) die besten Ausgangslagen. Da allerdings viele Herren noch rechnerisch gewinnen können, ist auch eine Überraschung im Bereich des Möglichen. Hier geht es zur Startliste

Der erste Tag der Entscheidungen beginnt am Donnerstag um 13:15 Uhr mit den Damen, die Herren laufen ab 16:20 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Östersund sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

dg