Biathlon-Weltcup 2018/19 in Hochfilzen: Live-Ticker zum Sprint der Frauen

Hochfilzen/Österreich - Der Biathlon-Weltcup 2018/19 geht weiter im österreichischen Hochfilzen. Am Donnerstag, 13. Dezember 2018, starten die ersten Wettkämpfe um 14.15 Uhr in Tirol mit dem Sprint der Frauen. Hier verpassen Sie nichts, wir tickern das Rennen live!

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Hochfilzen

Sprint der Frauen am Donnerstag, 13. Dezember 2018

Alle Informationen und Zeitplan zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Die Gemeinde im Bezirk Kitzbühel in Tirol war schon mehrfach Austragungsort von Weltmeisterschaften. Mit Hochfilzen verbinden viele die Weltmeisterschaft 2017, bei der Laura Dahlmeier ins Rampenlicht lief. Sie siegte in Einzel, Verfolgung und Massenstart und wurde mit Vanessa Hinz, Arnd Pfeiffer und Simon Schempp Erste in der Mixed-Staffel.

Der Sieg in der Damenstaffel zusammen mit Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand bedeutete die sechste Medaille für Dahlmeier in Hochfilzen. Laura Dahlmeier wird aus gesundheitlichen Gründen aber erst 2019 in den Biathlon-Weltcup eingreifen.

Disziplin beim Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zum Sprint der Damen

7,5 Kilometer müssen die Frauen im Sprint-Rennen laufen. Zweimal wird geschossen, einmal liegend, einmal stehend. Ein Schießfehler wird mit einer 150-Meter-Strafrunde geahndet.

Gestartet wird, wie beim Einzel, im Abstand von 30 Sekunden. Wer im Ziel die kürzeste Zeit vorweisen kann, hat gewonnen.

Lesen Sie hier: Alle Infos und der komplette Überblick zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Der deutsche Kader für den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen

Im deutschen Damen-Kader für Hochfilzen stehen Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Nadine Horchler und Franziska Preuß.

Die Wetterlage vor dem Biathlon-Weltcup in Hochfilzen

Die Wetterprognosen stehen gut. Frau Holle hat auch schon für Hochfilzen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen Minus 6 und Minus 10 Grad. Mit der künstlichen Beschneiung wurde bereits begonnen, schon 1000 Kubikmeter neuer Schnee liegt auf den Pisten. Zu Engpässen komme es wohl nicht, die Depots seien voll, zeigen sich die Veranstalter zuversichtlich.

Am Freitag, 14. Dezember, geht es weiter mit dem Sprint der Herren ab 14.15 Uhr. Hier geht's zum ganzen Programm des Biathlon-Weltcups im österreichischen Hochfilzen. Bis einschließlich Sonntag, den 16. Dezember, werden die Wettkämpfe ausgetragen.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

