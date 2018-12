Biathlon-Weltcup 2018/19 in Nové Město: Dahlmeier (25) ist gestartet!

Der Biathlon-Weltcup 2018/19 geht weiter im tschechischen Nové Město. Heute, 21. Dezember 2018, startet der Sprint der Frauen um 17.30 Uhr. Hier verpassen Sie nichts, wir tickern das Rennen live!

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Nové Město/Tschechien

Sprint der Frauen am Freitag, 21. Dezember ab 17.30 Uhr

Update: Das Rennen in Nové Město/Tschechien im Live Ticker

Herzlich willkommen beim Live Ticker vom Sprint der Frauen in Nové Město/Tschechien. "Back in the game! Unsere Biathletinnen starten heute mit dem Sprint im tschechischen Nové Mesto", schreibt der DSV auf Facebook.

Der Winter ist in Nové Město: Dicke Flocken über dem Austragungsort in Tschechien und Freude bei den Fans: Laura Dahlmeier ist wieder zurück. Ausgebrannt war sie aber sie hat ihr Lächeln behalten. "

I mecht einfach zoang, wos i konn

."

+++ 18.15 Uhr: Nur 2,9 Sekunden Rückstand für Laura Dahlmeier in der vierten Startgruppe. Da geht noch was, sind sich die Trainer einig

+++ 18.12 Uhr: Laura Dahlmeier (25) ist auf der Strecke!

+++ 18.07 Uhr: Roeiseland ist neue Führende. Der Schneefall geht in Regen über. Wie gehen unsere Atlethinnen damit um? Gleich startet Laura Dahlmeier!

+++ 18.03 Uhr: Fialkova vor Oelberg!

+++18.01 Uhr: Franzi Preuß steht auf Rang drei im Moment.

+++ 18.00 Uhr: Die Spitzenreiterinnen in diesem Sprint wechseln sich ab!

+++ 17.58 Uhr: Vanessa Hinz hat Franziska Hildebrand im Genick!

+++ 17.54 Uhr: Beim Stehend-Schießen wird es spannend!

+++ 17.52 Uhr: Eine Strafrunde für Franziska Hildebrand! Es wird knapp!

+++ 17.51 Uhr: Vanessa Hinz: Null Fehler beim ersten Schießen!

+++ 17.48 Uhr: 450 Strafmeter für Denise Herrmann

+++ 17.46 Uhr: Franziska Preuß: "Super schnell geschossen"

+++ 17.45 Uhr: Das Problem am Schneefall: Er kann das Schießen stören und er kann auf der Strecke stören. Währenddessen meistert Franziska Hindebrand das erste Schießen bravurös

+++ 17.43 Uhr: Vanessa Hinz ist gestartet.

+++ 17.39 Uhr: Franziska Preuß ist auf der Strecke

+++ 17.36 Uhr: Für Biathletinnen heftig: Der Schneefall.

+++ 17.34 Uhr: Alle 30 Sekunden gehen die Damen auf die Strecke.

+++ 17.30 Uhr: Das Rennen ist gestartet. Daumen drücken für Laura Dahlmeier!

+++ 17.26 Uhr Das Wetter scheint ein spannender Faktor zu werden beim Sprint der Frauen in Tschechien.

Das aktuelle Wetter in Nové Město na Moravě:

Laut Vorhersage gibt es mäßigen Schneefall beim Spring der Frauen in Nové Město na Moravě beim Biathlon Weltcup in Tschechien. Die Außenthemperatur soll -1 Grad Celsius betragen.

Nové Město (tschechisch „Neue Stadt“ bzw. „Neustadt“) - Insgesamt vier Gemeinden in Tschechien heißen so. Der Biathlon-Weltcup 2018/19 wird in Nové Město na Moravě ausgetragen. Das bedeutet "Neustadt in Mähren".

Laura Dahlmeier ist zurück. Am Fretag geht es in Nové Město/Tschechien um den Sprint der Frauen.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Disziplin Sprint der Frauen in Nové Město

7,5 Kilometer müssen die Frauen im Sprint-Rennen laufen. Zweimal wird geschossen, einmal liegend, einmal stehend. Ein Schießfehler wird mit einer 150-Meter-Strafrunde geahndet.

Gestartet wird, wie beim Einzel, im Abstand von 30 Sekunden. Wer im Ziel die kürzeste Zeit vorweisen kann, hat gewonnen.

Biathlon-Weltcup in Nové Město: Das ist der deutsche Kader

Im deutschen Damen-Kader für Nové Město stehen Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Nadine Horchler und Franziska Preuß.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Diese Rennen stehen in Nové Město noch an

Am Samstag stehen dann die Verfolgungsrennen (Start Männer um 15 Uhr/Start Frauen um 17 Uhr) auf dem Programm. Am Sonntag gibt es den Massenstart der Männer ab 11.45 Uhr und den Massenstart der Frauen ab 14.30 Uhr.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Termine und alle Infos - das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

