Biathlon: Weltcup in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon: Denise Herrmann will in Oberhof erstmals in dieser Saison aufs Podest.

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird mit dem Weltcup in Oberhof fortgesetzt. Hier sehen Sie Biathlon in Oberhof live im TV, Livestream und Liveticker.

Oberhof - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon macht seine nächste Station in Oberhof. Die Wettbewerbe in Thüringen sind auf verschiedenen Wegen empfangbar.

Beim Sprint der Herren triumphierte Martin Fourcade aus Frankreich, Johannes Kühn lief aufs Podium und Tarjei Boe unterlief ein grober Fehler. Am Samstag wird der Weltcup mit zwei Staffel-Rennen fortgesetzt.

Beim Sprint der Damen am Donnerstag siegte Marte Olsbu Roiseland, Denise Herrmann lief aufs Podest.

Am 9.Januar geht es in der Rennsteig-Arena in Oberhof mit dem Weltcup 2019/20 weiter. In der thüringischen Landstadt werden insgesamt sechs Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Oberhof

Für einen Einzelsieg gibt es auch in Oberhof wieder 60 Punkte für die Gesamtwertung, die restlichen Zähler werden nach einem vorgefertigten Punkteschlüssel der Internationalen Biathlon Union verteilt. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Oberhof

Biathlon: Deutsche Biathleten hoffen auf Leistungssteigerung

Die Damen starten am Donnerstag mit einem Sprint in den Weltcup von Oberhof, am Freitag laufen die Herren den Sprint.

In der Gesamtwertung der Damen führt Dorothea Wierer aus Italien, bei den Herren führt der Norweger Johannes Thingnes Boe den Gesamtweltcup an. Boe wird den Weltcup in Oberhof auslassen, nach der Geburt seines ersten Kindes legt der Norweger eine Pause ein.

Der Terminkalender im Weltcup 209/20 im Biathlon wird nach Oberhof am 15.01.2020 mit dem Weltcup in Ruhpolding fortgesetzt.

Biathlon: Der Weltcup in Oberhof live im TV, Livestream und Liveticker

Datum Event Uhrzeit TV-Übertragung Liveticker Livestream 9.01. (Donnerstag) Sprint der Damen 14:30 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 10.01. (Freitag) Sprint der Männer 14:30 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 11.01. (Samstag) Staffel der Damen 12:00 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 11.01. (Samstag) Staffel der Männer 14:15 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 12.01. (Sonntag) Massenstart der Damen 12:45 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 12.01. (Sonntag) Massenstart der Männer 14:30 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig)

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

