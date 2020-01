Biathlon in Ruhpolding im Liveticker: Geballte Stärke beim Heimrennen

Biathlon in Ruhpolding: (von links) Arnd Peiffer, Philipp Horn, Johannes Kühn und Benedikt Doll gehen mit hohen Ambitionen in den Sprint.

Der Weltcup im Biathlon in Ruhpolding wird am Donnerstag mit dem Sprint der Männer fortgesetzt. Das Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Ruhpolding - Weiter geht es mit dem Biathlon-Spektakel in Ruhpolding. Am Donnerstag bestreiten die Männer den Sprint, Deutschland geht mit breiter Brust in den Herren-Auftakt von Ruhpolding. Der Sprint beginnt um 14:30 Uhr, chiemgau24.de ist vor Ort und heute im Liveticker mit dabei.

Vor dem Rennen: Für Deutschland sind heute sechs Athleten am Start. Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Philipp Horn und Johannes Kühn sind fester Bestandteil des deutschen Weltcup-Teams. Ergänzt werden sie heute von Roman Rees und Philipp Nawrath, die erstmals im Weltcup 2019/20 zum Einsatz kommen.

Vor dem Rennen: Schauen wir auf den Sprint der Männer, der heute um 14:30 Uhr in Ruhpolding beginnt. Gelaufen werden zehn Kilometer, zwei Mal geht es an den Schießstand. Zunächst wird liegend geschossen, dann geht es stehend an den Anschlag.

+ Biathlon in Ruhpolding: Die Haupttribüne ist bestens gefüllt, die Fans fiebern dem Start entgegen © Ruf / chiemgau24. de

Vor dem Rennen: Vom Wetter gibt es auch heute wieder strahlenden Sonnenschein, Windstille und Trockenheit zu berichten. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt, die Strecke ist in bestem Zustand.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Biathlon heute in Ruhpolding. Heute steht der Sprint der Männer an, um 14:30 Uhr geht es los. chiemgau24.de versorgt Sie vorab mit allen Informationen aus Ruhpolding.

Biathlon in Ruhpolding: Der Vorbericht zum Liveticker

Nach dem Sprint der Damen am Mittwoch geht es auch bei den Herren los. Gleich vier Anwärter auf die vorderen Plätze stellt das deutsche Team beim Weltcup in Ruhpolding. Arnd Peiffer und Johannes Kühn liefen beim Weltcup in Oberhof aufs Podest, Benedikt Doll gewann den Sprint von Annecy und Philipp Horn lief in Oberhof unter die besten Zehn und ist in der besten Form seiner Karriere.

Entsprechend zuversichtlich geht die deutsche Mannschaft in den Sprint am Donnerstag, der über zehn Kilometer gelaufen wird und zwei Schießeinlagen beinhaltet. Hier gibt es alle Termine zum Weltcup in Ruhpolding

Video: Biathlon-Weltcup in Ruhpolding - Norwegen gewinnt Damensprint

Biathlon in Ruhpolding: Rees und Nawrath feiern Debüt

Neben den vier arrivierten deutschen Weltcup-Startern komplettieren Roman Rees und Philipp Nawrath das DSV-Team. Nawrath und Rees feiern ihr Debüt in der Saison 2019/29 und ersetzen Simon Schempp und Lucas Fratzscher, die in Oberhof enttäuschten und nicht für den Weltcup nominiert wurden. Hier gibt es die komplette Startliste zum Sprint der Männer in Ruhpolding

Top-Favorit in Ruhpolding ist der Franzose Martin Fourcade, der in Oberhof zwei Siege feierte und das Gelbe Trikot von Johannes Thingnes Boe übernahm, der wegen einer Baby-Pause nicht in Ruhpolding dabei ist.

Biathlon in Ruhpolding: Zahlreiche Anwärter aufs Podest

Fourcades Landsmänner Simon Desthieux und Emilien Jacquelin, die Norweger Tarjei Boe und Erlend Bjoentegaard, die Russen Alexander Loginow und Matwei Eliseev ... Die Liste der Kandidaten auf die vorderen Plätze ist lang. Hier sehen sie den Weltcup in Ruhpolding live im TV, Liveticker und im Livestream

Der Sprint beginnt um 14:30 Uhr, chiemgau24.de ist vor Ort und im Liveticker mit dabei.

