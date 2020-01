Biathlon in Ruhpolding: Gelingt den Damen das erste Staffel-Podest?

Biathlon in Ruhpolding: Denise Herrmann (vorne) und Franziska Preuß sind zwei wichtige Säulen der deutschen Staffel

Der Weltcup im Biathlon in Ruhpolding wird am Freitag mit der Staffel der Damen fortgesetzt. Dabei wollen die deutschen Damen endlich das erste Staffel-Podest einfahren.

Ruhpolding - Weiter geht es mit dem Weltcup im Biathlon in Ruhpolding. Am Freitag steht das erste Staffel-Rennen an, mit einem klaren Favoriten und zuversichtlichen Deutschen. chiemgau24.de ist vor Ort und heute im Liveticker mit dabei.

Drei Staffeln wurden bei den Damen im Weltcup 2019/20 im Biathlon gelaufen, drei Mal standen die Norwegerinnen ganz oben auf dem Podest. Auch am Freitag, wenn beim Weltcup in Ruhpolding die Staffel der Damen ansteht, sind die Norwegerinnen wieder die Top-Favoritinnen auf den Sieg. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zum Biathlon in Ruhpolding

Mit der Führenden im Gesamtweltcup Tiril Eckhoff und der nur unwesentlich schlechter platzierten Marte Olsbu Roiseland hat das norwegische Team zwei der aktuell stärksten Biathletinnen in ihren Reihen, auch Ingrid Landmark Tandrevold ist unter den besten Zehn der Gesamtwertung zu finden.

Biathlon in Ruhpolding: Steigerung am Schießstand sorgt für Zuversicht

Entsprechend muss über die Favoritenrolle nicht lange diskutiert werden. Dahinter hegen einige Nationen Ambitionen aufs Podest. Dazu gehört auch die deutsche Mannschaft, der mit zwei vierten Plätzen das Podest im Laufe der Saison noch nicht vergönnt war. Biathlon in Ruhpolding: Hier sehen sie den Weltcup live im TV, Liveticker und im Livestream

Mit der Besetzung Karolin Horchler, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Schlussläuferin Denise Herrmann soll sich das am Freitag in Ruhpolding ändern. Dabei ist die Zuversicht innerhalb des deutschen Teams nach dem Sprint am Mittwoch groß.

Vor allem am Schießstand überzeugten Horchler, Hinz und Preuß. Horchler schoss nur einen Fehler, Preuß und Hinz blieben fehlerfrei. Einzig Herrmann zeigte am Schießstand mit insgesamt drei Fehlern Schwächen, war aber in der Loipe wieder schnell. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Ruhpolding

Mit guten deutschen Aussichten geht es am Freitag um 14:30 Uhr los, chiemgau24.de ist vor Ort und im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

