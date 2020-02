Biathlon-WM 2020 in Antholz: Mit viel Selbstvertrauen zum letzten Akt

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz wird mit zwei Massenstart-Rennen am Sonntag beendet. Beide Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Antholz - Die Biathlon-WM 2020 in Antholz biegt auf die Zielgeraden ein. Am letzten Tag stehen noch einmal zwei Rennen auf dem Programm, in die die deutschen Athleten mit viel Selbstvertrauen gehen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Um 12:30 Uhr laufen zunächst die Frauen im Massenstart. Über 12,5 Kilometer bei vier Schießeinlagen sind insgesamt 30 Athletinnen am Start, darunter gleich vier Deutsche. Biathlon-WM 2020 in Antholz: Der Medaillenspiegel

Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Karolin Horchler gehen für den DSV ins Rennen und haben dabei hervorragende Aussichten auf die nächste Medaille. Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Biathlon-WM 2020: Die besten Bilder aus Antholz Zur Fotostrecke

Herrmann, die bereits im Verfolger Silber holte, ist die stärkste Läuferin in Antholz und kann auf der zweitlängsten Strecke bei den Damen in der Loipe für Furore sorgen. Franziska Preuß zeigte in Einzel, Single-Mixed-Staffel und der Staffel am Samstag glänzende Leistungen und ist pünktlich zur WM in Bestform.

Das trifft auch auf Vanessa Hinz zu, die Vizeweltmeisterin im Einzel wurde und in der Staffel fehlerfrei blieb. Einzig Horchler hat keine realistische Aussicht auf eine Medaille. Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz

Biathlon-WM: Wierer und Roiseland wollen die Krone

Top-Favoritinnen auf den Titel sind aber andere. Dorothea Wierer aus Italien ist bereits zweifache Weltmeisterin in Individualwettbewerben und könnte sich mit dem Titel im Massenstart zur besten Athletin der WM krönen. Das gilt auch für Marte Olsbu Roiseland, die drei Staffel-Titel und den Sieg im Sprint holte und in jedem Wettbewerb eine Medaille einfuhr. Die Startliste zum Massenstart der Frauen

Bei den Herren könnte Gesamtweltcup-Führender Martin Fourcade seinen dritten Titel holen, nachdem er im Einzel und der Staffel seine nächsten WM-Medaillen feiern konnte. Johannes Thingnes Boe, der im Weltcup 2019/20 dominierte, wartet noch auf seinen ersten Einzeltitel, im Massenstart ist die Konkurrenz aber groß. Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon-WM: Zahlreiche Favoriten bei den Herren

Alexander Loginov, gegen den eine Doping-Razzia bei der WM stattfand, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet oder Tarjei Boe... Die Liste der Favoriten ist lang.

Das deutsche Team schickt vier Starter ins Rennen. Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Philipp Horn und Johannes Kühn nehmen die 15 Kilometer lange Strecke in Angriff und haben dabei Außenseiterchancen. Die Startliste zum Massenstart der Herren

Biathlon-WM: Unterschiedliche Voraussetzungen bei den Herren

Beim Gewinn der Bronzemedaille in der Staffel haben Peiffer und Horn starke Leistungen gezeigt, Doll und Kühn hatten während der WM mit dem Schießstand in Antholz große Probleme.

Um 15:00 Uhr gehen die Herren ins Rennen, chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf