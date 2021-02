Biathlon-WM 2021 heute im Liveticker: Platzt endlich der deutsche Medaillen-Knoten?

Die Biathlon-WM 2021 in Pokljuka wird am Dienstag mit dem Einzel der Damen fortgesetzt. Dabei wollen die deutschen Biathleten endlich die erste Medaille. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Pokljuka - Die Biathlon-WM 2021 in Pokljuka geht nach einem Ruhetag in die nächste Entscheidung. Am Dienstag wird das Einzel der Damen gelaufen, um 12:05 Uhr geht es los. chiemgau24.de ist heute ab 11:15 Uhr im Liveticker mit dabei.

Dann machen sich vier deutsche Damen auf Medaillen-Mission. Bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka steht das deutsche Team noch ohne Edelmetall da, das soll sich am Dienstag ändern.

Biathlon-WM 2021 heute im Liveticker: So geht das deutsche Team ins Rennen

Franziska Preuß, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt, die ihren ersten Einsatz bei der WM absolviert, gehen über die 15 Kilometer an den Start.

Die Besonderheit im Einzel ist die Regelung am Schießstand. Dort hat jeder Fehler eine Strafminute zur Konsequenz, Strafrunden gibt es nicht.

Biathlon-WM 2021 in Pokljuka: Die besten Bilder zum Saisonhighlight Biathlon-WM 2021 in Pokljuka: Die besten Bilder zum Saisonhighlight

Da eine Strafrunde zwischen 20 und 25 kostet und damit deutlich unter einer Strafminute liegt, ist im Einzel die Performance bei insgesamt vier Schießeinlagen umso bedeutender. Wer mehr als einen Fehler schießt, hat in der Regel keine Chance auf Gold.

Nicht selten gibt es in Einzelrennen im Biathlon Überraschungen, so auch im letzten Jahr bei der Biathlon-WM in Antholz. Vanessa Hinz blieb fehlerfrei und gewann Silber. Nur hauchdünn verpasste die Athletin vom Schliersee die Goldmedaille, hatte in der laufenden Saison aber Formprobleme, ist aber pünktlich zur WM in Bestform.

Biathlon-WM in Pokljuka: Alle Termine und Ergebnisse im Überblick

Biathlon-WM 2021 in Pokljuka: So sehen Sie die WM live im TV, Liveticker und Livestream

Biathlon-WM 2021 im Liveticker: Drei deutsche Damen mit guten Aussichten

Im Verfolger am Sonntag hinterließen Preuß, Herrmann und Hinz einen guten Eindruck und zählen am Dienstag zu den Medaillenkandidatinnen.

Tiril Eckhoff ist die Überfliegerin der bisherigen WM, holte bereits drei Goldmedaillen, hat die Führung in der Gesamtwertung des Weltcups 20202/21 übernommen und ist die Topfavoritin.

Biathlon WM 2021: Hier geht es zum Medaillenspiegel

Titelverteidigerin ist die Italienerin Dorothea Wierer, die bei dieser Biathlon-WM noch ohne Medaille ist, dennoch zu den Kandidatinnen aufs Podest zählt. Hier geht es zur Startliste

Zudem sind die Schwedin Hanna Öberg und die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland hoch einzuschätzen, aber auch die deutschen Damen muss man auf der Rechnung haben. Wenn sie am Schießstand möglichst wenige Fehler machen.

Biathlon-WM 2021 in Pokljuka: Alle Infos zum Saisonhighlight

Biathlon-WM 2021 im Liveticker: Die Entscheidung fällt am Schießstand

Außerdem muss man mit einigen Überraschungen rechnen. Der Schießstand in Pokljuka gilt als beherrschbar. Wenn die Bedingungen passen, kann es viele Läuferinnen geben, die bei vier Schießeinheiten ohne Fehler bleiben und damit ein Wörtchen mitsprechen könnten.

Die Herren bestreiten ihr Einzel dann am Mittwoch. chiemgau24.de ist bei allen Wettbewerben dieser Biathlon-WM im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf