Nach Eklat: Fourcade entschuldigt sich bei Deutschen

Hochfilzen - Nach dem Eklat bei der Flower-Zeremonie und der anschließenden Pressekonferenz hat sich Frankreichs Biathlon-Star Martin Fourcade beim deutschen Team entschuldigt

„Es tut mir leid, dass das am Tag eurer Goldmedaille passiert ist“, sagte Fourcade nach der Mixed-Staffel zu der neben ihm sitzenden Vanessa Hinz. Sie hatte zusammen mit Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer und Simon Schempp am Donnerstag zum WM-Auftakt Gold in Mixed-Staffel vor Frankreich und Russland gewonnen.

Nach dem Rennen hatten die Russen Alexander Loginow und Anton Schipulin Fourcade den Handschlag verweigert, woraufhin der hämisch applaudierte und vom Podest verschwand. Auf der anschließenden Pressekonferenz hatten sich Fourcade und Schipulin ein Wortgefecht geliefert, für die deutschen Sieger interessierte sich keiner mehr.

Schipulin warf Fourcade und dem französischen Team aggressives und unsportliches Verhalten gegenüber Loginow vor und während des Rennens vor. Die zweijährige Sperre gegen Loginow wegen EPO-Dopings war erst im Dezember abgelaufen. Fourcade ist einer der Wortführer im Kampf gegen Doping. Das deutsche Team stellte sich auf die Seite der Franzosen. „Es ist nicht deine Schuld, sondern ihre“, sagte Hinz zu Fourcade.

SID