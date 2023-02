Biathlon-WM heute im Liveticker: DSV-Herren wollen erste Medaille - Boe den Rekord

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Benedikt Doll hat im Massenstart die letzte Chance auf eine Medaille bei der Heim-WM. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird am Sonntag beendet. Im Massenstart jagen die deutschen Herren die erste Medaille, auch die Damen wollen für einen positiven Abschluss sorgen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Oberhof - Mit den beiden Massenstarts wird die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beendet. Die Herren machen den Anfang um 12:30 Uhr, die Damen laufen ab 15:15 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Für die deutschen Herren ist der Massenstart am Sonntag die letzte Möglichkeit, doch noch eine Medaille bei der Heim-WM zu holen und für ein versöhnliches Ende zu sorgen. Bislang lief die WM durchwachsen, zuletzt verpasste die Herren-Staffel eine Medaille klar.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Vier DSV-Herren jagen eine Medaille

Für den Massenstart bei der Biathlon-WM sind die Top 15 des Weltcups qualifiziert, dazu alle Medaillengewinner der Einzel-Wettbewerbe. Die restlichen Plätze des 30-köpfigen Starterfelds füllen die punkbesten Athleten der WM auf. Vier deutsche Herren haben es in die Auswahl geschafft, Benedikt Doll, Roman Rees, Justus Strelow und Johannes Kühn werden an den Start gehen.

Die größten Medaillenchance dürfte Doll haben. Der deutsche Top-Läufer bleibt zwar bislang bei der WM hinter seinen Erwartungen, hat aber definitiv die Qualität für einen Podestplatz. Rees als konstanter Läufer und Schütze kann an einem guten Tag ebenfalls ein Top-Ergebnis erzielen. Strelow und Kühn können mit ihrer Leistung bei der WM zufrieden sein, haben aber am Sonntag nur Außenseiterchancen.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Holt sich Boe den alleinigen Rekord?

In der Staffel verpasste Top-Star Johannes Thingnes Boe die Goldmedaille, nun hat er im Massenstart die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. Fünfmal stand er bei der WM bereits ganz oben auf dem Podest, eine sechste Goldmedaille wäre Rekord. Nie zuvor holte ein Biathlet bei einer einzigen WM mehr als fünf Goldmedaillen.

Die Konkurrenz für Boe ist allerdings hochkarätig. Quentin Fillon Maillet, Sturla Holm Laegreid oder auch Vetle Sjaasat Christiansen werden im Kampf um den Sieg ein Wörtchen mitreden wollen. Auch mit Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson und Tarjei Boe muss man rechnen. Hier geht‘s zur Startliste

Biathlon-WM im Liveticker: Herrmann-Wick peilt nächsten Triumph an

Bei den Damen läuft die WM deutlich besser, am Samstag holte die deutsche Staffel die dritte Medaille bei der Heim-WM. Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Hanna Kebinger und Sophia Schneider holten Silber, alle vier werden auch im Massenstart antreten.

Herrmann-Wick ist die größte deutsche Medaillenhoffnung im Massenstart, die Top-Läuferin holte bei der laufenden Weltmeisterschaft bereits Gold im Sprint und Silber in Verfolgung und Staffel. Die 34-Jährige zeigt sich in bestechender Form und will auch am Sonntag ganz vorne mitlaufen. Voigt, Kebinger und Schneider lieferten in der Staffel ab und wollen diese Leistung auch im Massenstart bestätigen.

Biathlon-WM im Liveticker: Viel Konkurrenz für Herrmann-Wick - wer holt sich die Medaillen?

An Konkurrenz für Herrmann-Wick mangelt es nicht. Julia Simon, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, oder die beiden Schwestern Hanna und Elvira Öberg konnten allesamt in der laufenden Saison schon Rennen gewinnen und zählen auch am Sonntag zum Favoritenkreis.

Den ersten Massenstart der Weltcup-Saion gewann Lisa-Theresa Hauser, ein WM-Titel für die Österreicherin wäre aber eine Überraschung. Ingrid Landmark Tandrevold und Marte Olsbu Roeiseland sollte man ebenfalls auf dem Zettel haben. Hier geht‘s zur Startliste

Der letzte Tag der Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt um 12:30 Uhr mit den Herren, die Damen laufen um 15:15 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

