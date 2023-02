Biathlon-WM heute im Liveticker: Überraschungs-Team greift erste Staffel-Medaille an

Von: Tobias Ruf

Biathlon-WM: Philipp Nawrath läuft mit Sophia Schneider in der Single-Mixed-Staffel. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird am Donnerstag fortgesetzt. In der Single-Mixed-Staffel geht es um die nächsten Medaillen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Oberhof - Bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird am Donnerstag ein letztes Mal im Mixed gelaufen. Um 15:10 Uhr beginnt die Single-Mixed-Staffel, chiemgau24.de ist im Liveticker zur Biathlon-WM mit dabei.

Zwei Athleten je Nation treten in der Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof an. Je eine Dame und ein Herr bestreiten das Rennen über insgesamt 13,5 Kilometer. Jeder Athlet muss viermal an den Schießstand.

Biathlon-WM heute im Liveticker: So startet die deutsche Mannschaft in der Single-Mixed

Für Deutschland nehmen Sophia Schneider und Philipp Nawrath die erste Staffel-Medaille bei dieser Biathlon-WM in Angriff. Die Aufstellung kommt nominell überraschend, ist anhand der vorangegangenen Leistungen aber erklärbar.

Nawrath kam im Einzel der Herren am Dienstag erstmals bei dieser WM zum Einsatz und überzeugte mit einem starken neunten Platz. Schneider entwickelt sich bei ihrer ersten Biathlon-WM zur Konstante, ist läuferisch gut in Form und zeigte trotz vier Strafminuten ein starkes Rennen am Mittwoch. Denise Herrmann-Wick hat viele Rennen und Medientermine hinter sich, wird für die Damen-Staffel, die am Samstag stattfindet, und den abschließenden Massenstart am Sonntag geschont.

Biathlon-WM heute im Liveticker: So funktioniert die Single-Mixed-Staffel

Das erste Mannschaftsmitglied startet, läuft 1,5 km und geht dann ins Liegendschießen. Anschließend läuft es weitere 1,5 km und übergibt direkt nach dem Stehendschießen an den Teamkollegen, der die gleiche Distanz mit gleicher Schussfolge absolviert.

Es wird gewechselt, das erste Mannschaftsmitglied geht wieder auf eine Strecke von 2x1,5 km mit zwei Schießen, übergibt an den Teamkollegen, der 2x1,5 km mit zwei Schießen absolviert und nach dem Stehendanschlag eine Schlussrunde von 1,5 km läuft.

Auch in der Single-Mixed-Staffel stehen für jedes Schießen drei Ersatzpatronen zur Verfügung, um alle fünf Scheiben zu treffen. Jede Scheibe, die nach acht abgegebenen Schüssen noch nicht getroffen wurde, hat eine Strafrunde von 75 m zur Konsequenz. In allen anderen Rennen ist die Strafrunde 150 Meter lang. Die Single-Mixed-Staffel ist ein dynamischer Wettbewerb, der nicht selten Überraschungen hervorbringt.

Biathlon-WM im Liveticker: Das sind die Favoriten

Neben Deutschland gibt es zahlreiche Anwärter auf die Medaillen. Da jede Nation nur zwei gute Athleten aufstellen muss, ist die Dichte sehr hoch. Norwegen läuft mit Johannes Thingnes Boe und Marte Olsbu Roeiseland und ist der Topfavorit. Aber auch Frankreich, Schweden, Italien, Tschechien und die Schweiz muss man auf der Rechnung haben. Hier geht es zur Startliste

Um 15:10 Uhr beginnt die letzte Mixed-Staffel der Biathlon-WM 2023 in Oberhof, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

