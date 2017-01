Biathlon-WM: Hönig lässt Gössner daheim - Graf bei Männern dabei

München - Miriam Gössner fährt nicht mit zur Biathlon-WM nach Hochfilzen (Österreich). Bundestrainer Gerald Hönig entschied sich für andere Athletinnen. Bei den Männern gab es eine Überraschung.

Die Gesamtweltcup-Führende Laura Dahlmeier und Simon Schempp führen das deutsche Aufgebot für die Biathlon-WM im österreichischen Hochfilzen (9. bis 19. Februar) an. Die Bundestrainer Mark Kirchner (Männer) und Gerald Hönig (Frauen) nominierten am Dienstag insgesamt elf Athleten, ein Platz bei den Männern bleibt aufgrund fehlender Vorleistungen unbesetzt. Neben den gesetzten Schempp (Uhingen), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Erik Lesser (Frankenhain) und Benedikt Doll (Breitnau) darf Florian Graf (Eppenschlag) mit zum Saison-Highlight. Der 28-Jährige hatte mit einem achten Platz im Einzel von Östersund bereits im ersten Saisonrennen die Qualifikation geschafft, trat danach aber kaum noch in Erscheinung. Ein sechster Athlet erfüllte die verbandsintern geforderte Norm (ein Mal Top 8 oder zwei Mal Top 15) nicht.

WM-Aus für Gössner

Bei den Frauen sind neben Überfliegerin Dahlmeier die ehemaligen Staffelweltmeisterinnen Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (Haag) und Vanessa Hinz (Schliersee) dabei. Zudem nominierte Hönig Maren Hammerschmidt (Winterberg) und Antholz-Siegerin Nadine Horchler (Willingen) als Ersatzläuferin. Horchler startet in dieser Woche noch bei der EM und reist in Hochfilzen erst in der zweiten Wettkampfwoche an. Nachdem die zweimalige Weltmeisterin Miriam Gössner (Garmisch) im Vorjahr in Oslo lediglich als Ersatzläuferin dabei war, wurde die 26-Jährige nun gar nicht mehr berücksichtigt. In Hochfilzen stehen insgesamt elf Entscheidungen an, das deutsche Team will fünf Medaillen gewinnen.

