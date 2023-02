Biathlon-WM im Liveticker: Doll kämpft gegen Start-Frust - Boe gegen den Rest der Welt

Von: Tobias Ruf

Biathlon-WM: Benedikt Doll steht aus deutscher Sicht im Fokus. © picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird am Samstag fortgesetzt. Der Sprint der Herren steht auf dem Programm, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Oberhof - Am dritten Wettkampftag der Biathlon-WM 2023 in Oberhof bestreiten die Herren ihren ersten Einzelwettkampf. Um 14:30 Uhr beginnt der Sprint der Herren, chiemgau24.de ist im Liveticker zur Biathlon-WM mit dabei.

Fünf deutsche Herren gehen dann ins erste Herren-Rennen bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Der Fokus richtet sich auf Benedikt Doll. Der Schwarzwälder ist der stärkste deutsche Sprinter der laufenden Biathlon-Saison und geht eigentlich als Medaillenkandidat in den Wettkampf.

Biathlon-WM im Liveticker: Wie gut verarbeitet Doll die Mixed-Staffel?

In der Mixed-Staffel am Mittwoch erlebte der 32-Jährige aber ein frustrierendes Rennen. Doll musste beim Liegendschießen nach vier Fehlern in die Strafrunde und vergab so die anvisierte Medaille für die deutsche Mannschaft.

Biathlon ist aber ein schnelllebiger Sport, Doll zählt anhand seiner Fähigkeiten trotz seines Patzers beim WM-Start zu den Mitfavoriten auf eine Medaille. Auch Roman Rees muss man aus deutscher Sicht auf der Rechnung haben. Der Schwarzwälder gehört zu den konstantesten Athleten am Schießstand und zeigte in der Mixed-Staffel eine starke Laufleistung.

Biathlon-WM im Liveticker: Boe ist Topfavorit, aber keinesfalls unschlagbar

Die ist im Rennen über 10 Kilometer bei je zwei Schießeinlagen gefragt. Es geht dann nicht nur um ein gutes Resultat im Sprint, sondern auch eine entsprechend gute Ausgangslage für den Verfolger am Sonntag. Johannes Kühn, Justus Strelow und David Zobel komplettieren das deutsche Team, sind aber nur klare Außenseiter.

Fünf Sprints bei den Herren hat es in der laufenden Biathlon-Saison gegeben, fünfmal hieß der Sieger Johannes Thingnes Boe. Der Norweger ist der absolute Topfavorit, zeigte zum Auftakt der Biathlon-WM aber ungewohnte Schwächen. Boe schoss zahlreiche Fehler, die darf er sich am Samstag nicht erlauben.

Sein Landsmann Sturla Holm Laegreid zeigte hingegen eine fast makellose Mixed-Staffel und gehört wie Titelverteidiger Martin Ponsiluoma (Schweden) und die Franzosen Quentin Fillon Maillet und Emilien Jacquelin zu den Medaillenkandidaten. Auch die Norweger Vetle Sjaastad Christiansen und Tarjei Boe muss man auf dem Zettel haben. Hier geht es zur Startliste

Um 14:30 Uhr startet das erste Herren-Rennen bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

