Biathlon-WM im Liveticker: DSV mit voller Kapelle - Herrmann-Wick will nächste Medaille

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Denise Herrmann-Wick am Schießstand in Oberhof. © NordicFocus

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird am Mittwoch fortgesetzt. Im Einzel der Damen peilt Denise Herrmann-Wick die nächste Medaille an. chiemgau24.de ist im Liveticker zur Biathlon-WM mit dabei.

Oberhof - Mit dem Einzel der Damen geht die Biathlon-WM 2023 in Oberhof in die nächste Runde. Das Rennen am Mittwoch startet um 14:30 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Im dritten Einzelwettbewerb der laufenden Weltmeisterschaft peilt Denise Herrmann-Wick die dritte Medaille an. Nachdem die 34-Jährige bereits in Sprint und Verfolger Gold, bzw. Silber holte, soll nun das nächste Edelmetall herausspringen. Die amtierende Olympiasiegerin im Einzel ist eine der Top-Favoritinnen auf den Weltmeistertitel, hat aber starke Konkurrenz.

Biathlon-WM im Liveticker: Viele Favoritinnen - Wer sichert sich die Medaillen?

Die Leistungsdichte an der Spitze ist im Damen-Biathlon sehr hoch, dementsprechend viele Medaillen-Anwärterinnen gibt es am Mittwoch. Titelverteidigern ist Marketa Davidova, die als gute Schützin bekannt ist. Weil jeder Fehler eine Strafminute bedeutet, ist eine gute Leistung am Schießstand wichtig, um im Kampf um eine Medaille mitmischen zu können.

Die beiden Schwestern Hanna und Elvira Öberg aus Schweden, Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi aus Italien und die Weltcup-Gesamtführende Julia Simon werden ebenfalls vorne mitlaufen. Außerdem sollte man die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold auf dem Schirm haben. Nachdem Landsmann Johannes Thingnes Boe den Einzel der Herren bereits gewinnen konnte, soll auch bei den Damen eine Medaille herausspringen.

Biathlon-WM im Liveticker: Sechs deutsche Starterinnen, Debüt für Weidel

Zwei Einzelwettbewerbe gab es in der laufenden Saison. In Kontiolahti gewann Hanna Öberg, in Ruhpolding triumphierte Vittozzi, die auch den Weltcup im Einzel anführt.

Mehr zum Thema Biathlon-WM 2023: Der Medaillenspiegel aus Oberhof

Deutschland hat auch im Einzel wieder fünf gesicherte Startplätze, dazu kommt Denise Herrmann-Wick, die als Olympiasiegerin gesetzt ist. Damit wird das DSV-Team mit allen sechs Läuferinnen antreten. Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger und Sophia Schneider gehen also zusätzlich an den Start, außerdem feiert Anna Weidel ihr WM-Debüt.

Biathlon-WM im Liveticker: Spielt Voigt ihre Stärke am Schießstand aus?

Voigt ist als gute Schützin beste Deutsche im Einzel-Weltcup, die 25-jährige Thüringerin hatte bei der WM allerdings bislang Probleme am Schießstand. Auch Hettich-Walz und Weidel sind gute Schützinnen, haben allerdings nur Außenseiterchancen. Kebinger und Schneider zeigen bisher eine gute Weltmeisterschaft und liefen im Verfolger in die Top Ten, der Einzel ist allerdings nicht ihre Paradedisziplin. Hier geht es zur Startliste

Der Kampf um die Medaillen im Einzel der Damen beginnt am Mittwoch um 14:30 Uhr. chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

