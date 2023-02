Biathlon-WM: Konkurrenz nutzt Chance nicht - Boe holt wieder Gold

Einzel der Herren am Dienstag

+ © Hendrik Schmidt/dpa Biathlon: Johannes Thingnes Boe auf der Strecke in Oberhof. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wurde am Dienstag fortgesetzt. Im Einzel der Herren konnte Boe wieder nicht geschlagen werden, Benedikt Doll meldete sich stark zurück.

Oberhof - Bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof ging es am Dienstag mit der längsten Disziplin weiter. Für die Herren ging es im Einzel um die nächsten Medaillen. Johannes Thingnes Boe holte sich erneut Gold, die deutsche Mannschaft zeigte ein gutes Ergebnis.

Bis zum letzten Schuss lagen Sturla Holm Laegreid und Quentin Fillon Maillet auf Goldkurs. Dann ging die 20. von 20 Patronen daneben, und es kam, wie es bei der Biathlon-WM in Oberhof bislang immer kam.

Biathlon-WM: Boe macht Fehler und gewinnt trotzdem

Johannes Thingnes Boe stand wieder ganz oben auf dem Treppchen und holte seinen vierten WM-Titel im vierten Rennen. Boe schoss im Einzel über 20 Kilometer zwar zwei Strafminuten, setzte sich aufgrund seiner läuferischen Extraklasse aber einmal mehr durch. Silber ging an seinen Landsmann Laegreid, Bronze holte sich der Schwede Sebastian Samuelsson vor dem Franzosen Fillon Maillet.

Die deutschen Herren zeigten ordentliche Leistungen, hatten mit der Medaillenvergabe aber nichts zu tun. Benedikt Dolls Formkurve geht klar nach oben. Mit nur einer Strafminute wurde der 32-Jährige Fünfter, eine knappe Minute fehlte aufs Podium.

Biathlon-WM: Strelow ersetzt Kühn, Nawrath nutzt Chance

Justus Strelow, der kurz vor dem Rennen für den angeschlagenen Johannes Kühn ins Team rückte, schoss auch nur einen Fehler und wurde guter 13.

Roman Rees (21.) erlaubte sich zwei Strafminuten und verpasste so die Top 15. Philipp Nawrath überzeugte in seinem ersten WM-Einsatz mit einem starken neunten Rang, auch er schoss zwei Fehler. David Zobel (63.) kassierte drei Extraminuten und lag im Ziel weit zurück.

Biathlon-WM: Der Endstand im Ziel

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 49:57,5 Minuten / 2 Strafminuten 2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) +1:10,7 / 1 3. Sebastian Samuelsson (Schweden) +1:11,1 / 1 5. Benedikt Doll (Deutschland) +2:09,6 / 1 9. Philipp Nawrath (Deutschland) +3:20,2 / 2 13. Justus Strelow (Deutschland) +4:14,2 / 1 21. Roman Rees (Deutschland) +4:43,0 / 2 63. David Zobel (Deutschland) +9:00,1 / 3

Das gesamte Ergebnis

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird am Mittwoch fortgesetzt. Dann laufen die Damen ab 14:30 Uhr im Einzel. chiemgau24.de ist im Liveticker zur Biathlon-WM mit dabei.

Biathlon-WM: Der Einzel der Herren im Liveticker

Rennen: Alle Deutschen sind im Ziel, Philipp Nawrath belohnt sich mit einer guten Schlussrunde für sein starkes Rennen und ist Neunter.

Rennen: Mit neun Minuten Rückstand kommt David Zobel als 47. ins Ziel.

Rennen: Das letzte Schießen für Philipp Nawrath. Er trifft noch einmal alle Scheiben, das ist insgesamt ein starkes Rennen. Er verlässt den Schießstand auf Rang zehn.

Rennen: Vier Norweger haben es in die Top Ten geschafft. Neben J.T. Boe und Laegreid, die Gold und Silber holen werden, kam Tarjei Boe als 7. und Vetle Sjaasat Christiansen als 9. ins Ziel

Rennen: Jetzt der erste Fehler für Philipp Nawrath, dann folgt auch noch ein Zweiter. Schade. Die Laufzeit war gut, jetzt fällt er natürlich weit zurück.

Rennen: Letztes Schießen für David Zobel, der noch einmal zwei Fehler schießt. Insgesamt ist er damit bei drei Strafminuten.

Rennen: Jetzt kommt Benedikt Doll ins Ziel, sein Aufwärtstrend geht weiter. Der deutsche Top-Läufer ist Fünfter im Ziel.

Rennen: Sebastian Samuelsson mit einer starken Schlussrunde, der Schwede kommt als Dritter ins Ziel und verdrängt Fillon Maillet vom Podium!

Rennen: Jetzt kommt Laegreid ins Ziel, sein Rückstand beträgt etwas mehr als eine Minute. Seinen Titel kann er also nicht verteidigen.

Rennen: Ein starkes Rennen bisher zeigt Philipp Nawrath, der nach zwei Schießen noch fehlerfrei ist. Sein Rückstand beträgt nur 11 Sekunden, er ist Vierter.

Rennen: Boe wird heute wohl wieder Gold gewinnen. Auf seiner Schlussrunde verliert Sturla Holm Laegreid viel Zeit und ist schon eine Minute hinten. Noch ist aber nichts durch.

Rennen: Was macht jetzt Benedikt Doll? Jawoll, sehr gut! Fünf Treffer für den deutschen Top-Läufer, in der Schlussrunde muss er jetzt nochmal alles herausholen. Fünfter ist er aktuell, mit einer halben Minute Rückstand auf Fillon Maillet.

Rennen: Ist das stark. J. T. Boe überholt jetzt auch noch Fillon Maillet auf der Strecke. Der Norweger startete zweieinhalb Minuten nach dem Olympiasieger aus Frankreich. Die beiden sind nun auch die ersten im Ziel. Roman Rees kommt dahinter ins Ziel, hat knapp fünf Minuten Rückstand.

Rennen: Jetzt das vierte Schießen für Laegreid. Er kämpft um Gold, muss aber fehlerfrei bleiben. Und da ist die Strafminute für den Titelverteidiger! Eine Scheibe bleibt stehen, der Kampf um den Sieg ist wieder völlig offen. Ist das spannend.

Rennen: Wo ist Benedikt Doll? Nach dem Fehler im ersten Schießen kämpft sich der Deutsche nach vorne und ist Sechster. Geht da vielleicht noch etwas?

Rennen: Viertes Schießen für Justus Strelow. Schade, jetzt verfehlt er die erste Scheibe. Trotzdem ein starker Auftritt des WM-Debütanten.

Rennen: J.T. Bie zieht wieder vorbei! Das ist der Wahnsinn. Der Norweger trifft im Stehendanschlag eine Scheibe und ist wieder voll dabei. Benedikt Doll ist beim dritten Schießen und trifft alles. Damit ist er mittlerweile auf Rang sechs.

Rennen: Auch Fillon Maillet macht einen Fehler! Das wird noch einmal ganz spannend an der Spitze! Roman Rees verfehlt auch noch einmal eine Scheibe, für ihn geht es in die Schlussrunde.

Rennen: Sebastian Samuelsson verabschiedet sich wohl aus dem Kampf um Gold. Der Schwede macht einen Fehler beim dritten Schießen und ist eine knappe Minute hinten.

Rennen: Jetzt unterläuft auch David Zobel der erste Fehler, schade. Knapp zwei Minuten hat er Rückstand nach dem zweiten Schießen.

Rennen: Sturla Holm Laegreid ist das zweite Mal beim Liegendschießen. Er trifft wieder alle Scheiben und ist damit auf Goldkurs!

Rennen: Jetzt startet auch Philipp Nawrath, damit sind alle Deutschen auf der Strecke.

Rennen: Justus Strelow ist beim dritten Schießen - und trifft wieder alle Scheiben! Ganz starker Auftritt des Deutschen, der den Schießstand jetzt als Vierter verlässt.

Rennen: Boe verliert damit wieder Zeit auf Fillon Maillet. Auch Laegreid und Samuelsson sind jetzt in Lauerstellung. Ist er heute zu schlagen?

Rennen: Benedikt Doll ist beim Stehendschießen, gleichzeitig kommt J. T. Boe zum zweiten Liegendanschlag. Doll trifft alle fünf Scheiben. Was macht der Top-Favorit? Eine Scheibe lässt er stehen, das ist die nächste Strafminute!

Rennen: Drittes Schießen jetzt für Roman Rees. Und hier trifft er wieder alle Scheiben, damit bleibt er vorne dabei. Auch Fillon Maillet bleibt fehlerfrei, er kämpft hier um eine Medaille.

Rennen: Fehlerfreies erstes Schießen von David Zobel, der aber läuferisch aktuell überhaupt nicht mithalten kann. Er ist schon eine knappe Minute hinten.

Rennen: Sturla Holm Laegreid will es heute wissen. Der Norweger bleibt bei seinen ersten beiden Auftritten am Schießstand fehlerfrei und geht in Führung!

Rennen: 10,2 Kilometer, also etwas mehr als die Hälfte haben die ersten zehn Athleten jetzt geschafft. J. T. BIe hat seine Strafminute schon wieder aufgeholt und führt vor Fillon Maillet.

Rennen: Auch Ponsiluoma schießt jetzt seinen ersten Fehler, das ist ärgerlich. Der Schwede hätte in Führung gehen können.

Rennen: Jawoll, Justus Strelow bestätigt seine gute Form und bleibt erneut ohne Fehlschuss.

Rennen: Was machen jetzt Claude und Boe beim Stehendschießen? Fabien Claude schießt zwei Fehler und fällt damit weit zurück. Auch J.T. Boe zeigt Nerven und verfehlt eine Scheibe! Kann Laegreid das nutzen?

Rennen: Kann Benedikt Doll heute wieder für ein gutes Ergebnis sorgen? Der deutsche Top-Läufer ist am Schießstand angekommen. Die erste Scheibe bleibt direkt stehen, den Rest trifft er. Eine Strafminute für ihn.

Rennen: Sebastian Samuelsson macht gut Tempo, der Schwede war nach 2,2 Kilometern schneller als Boe. Bei der Anfahrt an den Schießstand verliert er zwar ein wenig, bleibt aber fehlerfrei und ist noch gut dabei. Währenddessen bleibt Fillon Maillet beim Stehendschießen fehlerfrei.

Rennen: Stehendschießen für Roman Rees. Und da lässt er die erste Scheibe stehen, eine Strafminute für den Deutschen.

Rennen: Der nächste deutsche Läufer ist auf der Loipe, David Zobel legt jetzt los. Im ersten Einzel der Saison war auf dem Podium, gelingt ihm das heute auch?

Rennen: Martin Ponsiluoma startet ebenfalls gut und bleibt fehlerfrei. Damit übernimmt der Schwede nun den zweiten Platz.

Rennen: Auch Justus Strelow bleibt fehlerfrei, das ist ein guter Start für die Deutschen. Jetzt kommt J.T. Boe. Wenn er überhaupt zu schlagen ist, dann am Schießstand. Doch der Norweger will hier gar keine Zweifel aufkommen lassen, trifft souverän alle Scheiben. Mit einem Vorsprung von 18,1 Sekunden auf Fillon Maillet verlässt er den Schießstand.

Rennen: Fillon Maillet und Claude haben ihr erstes Schießen hinter sich gebracht, beide blieben fehlerfrei und sorgen aktuell für eine französische Doppelführung. Währenddessen startet Benedikt Doll.

Rennen: Roman Rees ist am Schießstand angekommen. Sehr guter Auftakt für den Deutschen, er trifft alle Scheiben!

Rennen: Die beiden Deutschen sind gut dabei, nach 2,2 Kilometern belegen sie aktuell Platz 6 und 7. Führender bei der Zwischenzeit ist Johannes Thingnes Boe, der schon knapp zehn Sekunden Vorsprung hat.

Rennen: Justus Strelow darf starten, damit sind jetzt die ersten neun Läufer auf der Strecke.

Rennen: Jetzt geht‘s los! Der Tscheche Jakub Stvrtecky ist der erste auf der Strecke, 30 Sekunden später startet auch schon Roman Rees.

Vor dem Rennen: Noch knapp fünf Minuten bis Rennbeginn, die ersten Läufer machen sich bereit.

Vor dem Rennen: Am gestrigen Tag war Johannes Kühn noch für Deutschland nominiert, der muss jetzt aber aus gesundheitlichen Gründen passen. Für ihn rutschte kurzfristig Justus Strelow in die Aufstellung.

Vor dem Rennen: Was macht das Wetter heute in Oberhof? Es ist ein traumhafter Wintertag, die Temperaturen sind bei knapp 8 Grad Celsius. Wind ist auch heute wieder mit dabei, schauen wir mal, wie sich das auf die Schießleistungen der Athleten auswirkt. Eine gute Performance am Schießstand ist im Einzel essentiell, jeder Fehler kostet eine Strafminute.

Vor dem Rennen: Weitere Favoriten auf eine Medaille sind die beiden Schweden Martin Ponsiluoma (Startnummer 15) und Sebastian Samuelsson (26), dazu die beiden Franzosen Quentin Fillon Maillet (6) und Fabien Claude (8).

Vor dem Rennen: Wann starten die Favoriten ins Rennen? Johannes Thingnes Boe hat die Startnummer 11, Sturla Holm Lagreid startet fünf Minuten später mit der 21. Vetle Sjaastad Christiansen hat die 32, Tarjei Boe die 55.

Vor dem Rennen: Von Anfang an sehen wir einen Deutschen auf der Strecke. Roman Rees hat die Startnummer 2, kurz darauf startet auch Justus Strelow (9). Benedikt Doll startet mit der 28, David Zobel mit der 42, Philipp Nawrath hat die 78.

Vor dem Rennen: 108 Athleten sind am Start, darunter auch fünf Deutsche.

Vor dem Rennen: Darauf liegt heute dann auch der Fokus. Im Einzel gibt es keine Strafrunden, jeder Fehler hat eine Strafminute zur Konsequenz.

Vor dem Rennen: Das längste Rennen dieser Biathlon-WM steht heute auf dem Programm. 20 Kilometer muss jeder Athlet laufen, viermal geht es an den Schießstand.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Biathlon-WM heute in Oberhof.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Für die deutschen Herren bietet sich am Valentinstag die nächste Möglichkeit, die erste Medaille bei der Heim-WM in Oberhof zu holen. Der Fokus der DSV-Mannschaft steht dann vor allem Roman Rees, der als guter Schütze bekannt ist und in Sprint und Verfolger bei sechs Schießeinlagen nur vier Scheiben stehen ließ.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Doll sucht im Einzel weiter nach seiner Form

Gutes Schießen ist essentiell im Einzel. Viermal geht es an den Schießstand, zunächst liegend und dann immer im Wechsel. Strafrunden gibt es keine, dafür wird für jeden Fehler eine Strafminute zur Zeit addiert. Ein guter Läufer kann eine Strafminute auf der 20 Kilometer langen Strecke noch gut machen, bei zwei oder mehr Fehlern ist eine Medaille im Normalfall nicht mehr möglich.

Dementsprechend niedrig sind die Erwartungen an den deutschen Top-Läufer Benedikt Doll. Der 32-Jährige sucht aktuell noch seine Form und leistete sich in Sprint und Verfolger insgesamt sieben Schießfehler. Die Formkurve des Schwarzwälders zeigt allerdings leicht nach oben, im Verfolger lief er von Platz 55 auf Rang 15 vor.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Fünf DSV-Läufer dabei, gibt es die erste Medaille?

Auch im Einzel darf Deutschland seit diesem Jahr fünf Athleten nominieren, das geht auf eine Regeländerung des Verbands zurück. Damit soll gesichert werden, dass alle Top-Athleten mit dabei sein können. Für das deutsche Team gehen neben Rees und Doll deshalb Philipp Nawrath, Johannes Kühn und David Zobel an den Start.

David Zobel stand beim ersten Einzel der Saison in Kontiolahti auf dem Podest, aktuell sind seine Schießleistungen aber überschaubar. Kühn hat seine Stärken mehr auf der Strecke, zum Saisonhighlight befindet er sich allerdings in guter Verfassung. Im Sprint am Samstag leistete er sich nur einen Fehler, in der Verfolgung wurde er als Sechster bester Deutscher. Philipp Nawrath hat nur Außenseiterchancen.

Biathlon-WM im Liveticker: Alle jagen Boe - Laegreid lauert am Schießstand

Als Topfavorit geht auch am Dienstag Johannes Thingnes Boe ins Rennen. Der Norweger holte bislang in allen drei Auftritten der WM die Goldmedaille und dominiert das Event. Auf der Strecke ist Boe nicht zu schlagen, am Schießstand zeigte er allerdings in diesen Wochen menschliche Züge - was sich als Vorteil für Landsmann Sturla Holm Laegreid herausstellen könnte.

Bei der WM 2021 holte sich der heute 25-Jährige bereits den Weltmeistertitel im Einzel, im Gesamtweltcup belegt er den 2. Platz. Patzt Boe am Schießstand, könnte der exzellente Schütze zur Stelle sein.

Weitere Favoriten auf eine Medaille sind die Landsmänner Vetle Sjaastad Christiansen und Tarjei Boe, dazu muss man die Schweden Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson auf dem Zettel haben. Auch die Franzosen Fabien Claude und Quentin Fillon Maillet sollte man trotz bisher überschaubarer Leistungen noch nicht abschreiben. Hier geht es zur Startliste

Viele Medaillen-Kandidaten versprechen ein spannendes Einzel am Dienstagnachmittag. Das Rennen in Oberhof beginnt um 14:30 Uhr, chiemgau24.de ist dann im Liveticker mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

