Hammerschmidt lobt Dahlmeier: „Sie ist unser Joker“

Hochfilzen - Die deutschen Biathletinnen sind bereit für das nächste Edelmetall bei der WM in Hochfilzen. Maren Hammerschmidt setzt dabei vor allem auf ihre Zimmerkollegin.

Die deutschen Biathletinnen setzen auch im WM-Staffelrennen am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) auf die herausragenden Stärken von Dreifach-Weltmeister Laura Dahlmeier. "Sie ist unser Joker und sehr wichtig", sagte Zimmerkollegin Maren Hammerschmidt am Donnerstag und gab mit Blick auf Dahlmeiers Schwächeanfall nach dem Einzel-Erfolg Entwarnung: "Es geht ihr wieder recht gut."

Gefeiert hatten Dahlmeier, Hammerschmidt und Co. nicht, "weil wir ja noch etwas erreichen wollen. Wir feiern dann, wenn es mal passt", sagte Hammerschmidt, die über das gemeinsame Zimmer mit Dahlmeier ergänzte: "An der Wand ist noch Platz für eine Medaille." Das DSV-Quartett geht nach drei Staffelsiegen in drei Rennen in diesem Winter als Favorit in den Wettkampf.

sid